Trong thế giới tài chính, có một quy luật bất thành văn: Khi khó khăn, người ta cắt giảm để sinh tồn. Thế nhưng, Morgan Stanley vừa viết lại một kịch bản khác lạ. Ngay sau một năm 2025 rực rỡ với doanh thu kỷ lục và lợi nhuận vượt xa mọi dự báo, gã khổng lồ Wall Street này vẫn quyết định sa thải khoảng 3% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương 2.500 vị trí.

Động thái này không chỉ là một đợt tái cơ cấu thông thường; nó phản ánh một tư duy quản trị khắc nghiệt và xu hướng chuyển dịch tất yếu của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào từng ngõ ngách của các "tháp ngà" tài chính.

Cú "ra đòn" bất ngờ giữa thời hoàng kim

Theo các nguồn tin thân cận từ Reuters và Wall Street Journal (WSJ), đợt cắt giảm lần này quét qua cả ba mảng kinh doanh cốt lõi: Ngân hàng đầu tư, Giao dịch và Quản lý tài sản.

Đáng chú ý, mảng Quản lý tài sản vốn là "con gà đẻ trứng vàng" đóng góp gần một nửa thu nhập cho ngân hàng với doanh thu quý IV tăng trưởng tới 13% cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng.

Dù đã ghi nhận mức doanh thu kỷ lục trong năm 2025 nhờ sự hồi sinh mạnh mẽ của các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) và sự sôi động của thị trường chứng khoán, CEO Ted Pick của Morgan Stanley vẫn quyết định cắt giảm chi phí nhân sự. Các nguồn tin cho biết, đợt sa thải tập trung vào các nhân viên ngân hàng tư nhân (private bankers) và các bộ phận back-office, bao gồm cả mảng xử lý thế chấp cho khách hàng.

Điều gây ngạc nhiên nhất là Morgan Stanley vừa báo cáo doanh thu quý IV bùng nổ, đặc biệt là mảng ngân hàng đầu tư tăng tới 47% khi phí bảo lãnh phát hành nợ tăng gần gấp đôi. Vậy tại sao phải sa thải?

Thực tế, Morgan Stanley không phải trường hợp duy nhất. Những đối thủ truyền kiếp như Goldman Sachs hay JPMorgan Chase cũng đang âm thầm thực hiện các chiến dịch tinh gọn bộ máy. Có ba lý do chính đằng sau quyết định "mâu thuẫn" này của Morgan Stanley.

Thứ nhất là tính hiệu suất cá nhân. Nguồn tin từ Reuters nhấn mạnh rằng các đợt cắt giảm dựa trên chiến lược dài hạn và hiệu suất làm việc của từng cá nhân.

Tại Wall Street, vị trí của người lao động không bao giờ được đảm bảo bằng thành công của quá khứ. Ngay cả khi công ty thắng lớn, những mắt xích yếu hơn hoặc không còn phù hợp với tầm nhìn mới vẫn sẽ bị thay thế để nhường chỗ cho các nhân sự chất lượng cao hơn ở các mảng tăng trưởng khác.

Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, chính là sự trỗi dậy của AI. Làn sóng sa thải tại các doanh nghiệp Mỹ từ đầu năm 2026 đến nay thường đi kèm với lý do "tối ưu hóa vận hành nhờ công nghệ".

Tờ WSJ dẫn ví dụ của Block (công ty thanh toán của Jack Dorsey) khi vừa sa thải tới 4.000 người (gần 50% nhân sự) để tích hợp hoàn toàn AI vào quy trình làm việc. Morgan Stanley, với khối lượng dữ liệu khổng lồ và các quy trình back-office phức tạp, rõ ràng đang nhìn thấy cơ hội để tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại.

Thứ ba là quản trị rủi ro địa chính trị. Mặc dù triển vọng năm 2026 cho các thương vụ IPO và M&A là rất khả quan, nhưng sự biến động của thị trường và những bất ổn toàn cầu buộc các ngân hàng phải duy trì một bộ máy "tinh gọn" (lean and mean) để sẵn sàng phòng vệ.

Theo Reuters, việc một tổ chức có 83.000 nhân viên và đang ở đỉnh cao phong độ vẫn quyết liệt cắt giảm là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến thị trường lao động cao cấp. Thời kỳ mà các công việc văn phòng tại những tập đoàn Fortune 500 là "bát cơm sắt" đã thực sự kết thúc.

Sự biến mất của 2.500 vị trí tại Morgan Stanley không có nghĩa là ngân hàng này đang thu hẹp quy mô. Ngược lại, họ tuyên bố sẽ tiếp tục tuyển dụng ở những mảng chiến lược khác. Đây là một cuộc thay máu đúng nghĩa: Loại bỏ những kỹ năng cũ và nạp vào những nhân sự có khả năng làm chủ công nghệ và thích nghi với sự thay đổi của thị trường.

Tại Wall Street lúc này, câu hỏi không còn là "Công ty có làm ăn có lãi không?" mà là "Bạn có còn là mắt xích hiệu quả nhất trong chuỗi giá trị của họ hay không?".

*Nguồn: WSJ, Reuters, New York Post