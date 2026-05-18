PC1 cho biết, với tinh thần thượng tôn pháp luật, PC1 luôn tôn trọng và phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng trong quá trình làm việc.

Đồng thời, PC1 cũng thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, liên tục, đúng quy định.

Dàn lãnh đạo bị bắt, Tập đoàn PC1 ủy quyền cho nhân sự chủ chốt vận hành.

Theo doanh nghiệp này, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để tập đoàn được ủy quyền toàn bộ từ các cá nhân vi phạm cho các nhân sự chủ chốt của tập đoàn tiếp tục quản trị và vận hành doanh nghiệp không bị ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

PC1 cũng cho biết do thiết kế hệ thống quản trị, vận hành các mảng kinh doanh cốt lõi, trọng yếu, chiến lược đã được xây dựng độc lập nên không bị ảnh hưởng. Toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn vẫn đang được triển khai bình thường tại các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy và các dự án trong nước và quốc tế.

" Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 duy trì hoạt động an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn đang được thực hiện theo đúng cam kết.

Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý của tập đoàn đã và đang chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm tính liên tục trong công tác điều hành, quản trị rủi ro và ổn định tâm lý người lao động, trên tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch.

Mọi thông tin chính thức liên quan đến hoạt động của Tập đoàn sẽ được PC1 cập nhật công khai theo đúng quy định pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết ", PC1 khẳng định.

Trước đó, PC1 đã công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Theo công bố ngày 16/5, có 7 cá nhân bị khởi tố, tạm giam, trong đó đáng chú ý có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 - bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang và ông Đặng Quốc Trường hiện cũng bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Theo nghị quyết của Ban kiểm soát công bố cùng ngày, hiện có 4 thành viên HĐQT đã bị tạm giam, khiến số lượng thành viên HĐQT còn lại chỉ còn 1 người, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và không đủ điều kiện để tổ chức họp HĐQT.