Norovirus: Từ hơn 100 người trên du thuyền nhiễm bệnh đến nguy cơ bệnh đường tiêu hóa

Vừa qua, thông tin về hơn 100 người nhiễm Norovirus trên du thuyền quốc tế Caribbean Princess đã thu hút sự chú ý của dư luận. Sự việc không chỉ gây gián đoạn những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa mà còn là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của một trong những loại virus có khả năng lây lan nhanh nhất thế giới.

1. Báo động vụ bùng phát trên du thuyền quốc tế

Theo thông tin từ Thời báo VTV , Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã ghi nhận đợt những ca bệnh Norovirus trên tàu Caribbean Princess trong hành trình từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026.

Tổng cộng đã có 102 hành khách và 13 thành viên thủy thủ đoàn báo cáo các triệu chứng bệnh đường tiêu hóa như nôn mửa và tiêu chảy. Ngay khi phát hiện, thủy thủ đoàn đã phải triển khai các biện pháp khẩn cấp bao gồm cách ly người bệnh, tăng cường khử trùng toàn diện và thu thập mẫu phân để xét nghiệm. Đây là vụ bùng phát bệnh đường tiêu hóa thứ tư trên các tàu du lịch được báo cáo từ đầu năm đến nay, cho thấy môi trường tàu biển với không gian khép kín là điều kiện lý tưởng cho virus này phát tán.

2. "Sát thủ" thầm lặng của hệ tiêu hóa

Norovirus không phải là một cái tên mới nhưng luôn là nỗi khiếp sợ bởi đặc tính "siêu lây nhiễm". Khác với các loại vi khuẩn gây ngộ độc thông thường, Norovirus là một loại virus cực kỳ bền bỉ.

Chỉ cần một lượng rất nhỏ hạt virus (khoảng 10-100 hạt) là đủ để gây bệnh cho một người khỏe mạnh. Trong khi đó, một người nhiễm bệnh có thể đào thải hàng tỷ hạt virus qua phân và chất nôn. Norovirus có cấu trúc không màng bọc, giúp nó chịu được nhiệt độ lên tới 60°C và tồn tại dai dẳng trên các bề mặt cứng như tay nắm cửa, lan can hoặc nút bấm thang máy trong nhiều tuần lễ.

3. Triệu chứng đột ngột và nguy cơ mất nước

Triệu chứng của Norovirus thường xuất hiện rất nhanh, chỉ sau 12 đến 48 giờ tiếp xúc. Người bệnh sẽ rơi vào tình trạng "nôn thốc nôn tháo" và tiêu chảy phân lỏng liên tục.

Dấu hiệu nhận biết: Đau bụng quặn thắt, buồn nôn, mệt mỏi, đau đầu và sốt nhẹ.

Biến chứng: Dù phần lớn người bệnh tự hồi phục sau 1-3 ngày, nhưng nguy cơ lớn nhất là mất nước cấp tính . Đối với trẻ em và người già, việc mất nước quá nhanh có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong nếu không được bù dịch kịp thời.

4. Những con đường lây lan khó lường

Không chỉ lây qua thực phẩm bẩn, Norovirus có chiến thuật tấn công đa diện:

Tiếp xúc trực tiếp: Bắt tay hoặc chăm sóc người bệnh.

Bề mặt nhiễm khuẩn: Chạm vào đồ vật có virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Giọt bắn: Virus có thể phát tán vào không khí dưới dạng bụi sương khi người bệnh nôn mửa, khiến những người đứng gần hít phải.

Thực phẩm: Các loại hải sản có vỏ (hàu, sò) hoặc rau sống tưới bằng nước nhiễm phân là nguồn lây phổ biến.

5. Phòng ngừa: Xà phòng là "vũ khí" tối thượng

Một sai lầm phổ biến mà nhiều hành khách trên tàu du lịch hay người dân mắc phải là quá tin tưởng vào nước rửa tay khô (gel cồn). Thực tế, cồn nồng độ cao thường không thể tiêu diệt được Norovirus .

Để bảo vệ bản thân, các chuyên gia y tế khuyến cáo:

Rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy: Đây là cách hiệu quả nhất để loại bỏ hạt virus khỏi da tay.

Ăn chín, uống sôi: Đặc biệt cẩn trọng với hải sản tươi sống.

Vệ sinh bề mặt bằng Clo: Sử dụng các chất tẩy rửa gốc Clo (Bleach) để lau chùi nhà cửa nếu có người thân bị ốm.

Cách ly tuyệt đối: Người bệnh nên ở nhà và không tham gia chế biến thực phẩm cho đến ít nhất 48 giờ sau khi hết hẳn các triệu chứng.

Vụ việc trên tàu Caribbean Princess là bài học đắt giá về vệ sinh cộng đồng. Trong các hành trình du lịch hoặc sinh hoạt tập thể, việc chủ động phòng ngừa không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn ngăn chặn những đợt bùng phát dịch diện rộng.