Rau su su (ngọn su su) có giá trị dinh dưỡng phong phú. Hiện nay đang là mùa thu hoạch rộ của loại rau này. Một thầy thuốc Đông y đã giới thiệu rằng ngọn su su không chỉ có thể thanh nhiệt phổi, giảm ho, mà còn hỗ trợ trẻ em phát triển chiều cao. Người cao tuổi ăn nhiều có thể phòng ngừa thoái hóa não. Tuy nhiên có 2 điều kiêng kỵ cần lưu ý.

Người bị gút cũng có thể ăn ngọn su su

Ngọn su su là mầm non của quả su su, còn gọi là "mầm bầu tay Phật". Do hình dáng mảnh mai, xoăn cuộn, giống "râu rồng" trong truyền thuyết nên mới có tên gọi này. Mỗi năm từ tháng 4 đến tháng 10 là mùa thu hoạch rộ, đặc biệt tháng 4 và tháng 5 là thời điểm đúng vụ nhất.

Thầy thuốc Đông y người Hồng Kông (Trung Quốc) Mã Kỳ Kiệt khuyến nghị mọi người nên ăn nhiều ngọn su su vào mùa xuân, vì loại rau này chứa dồi dào vitamin A, B1, B2 và nhiều khoáng chất như kali, canxi, magie, phốt pho, sắt, kẽm.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao, calo cực thấp và không có cholesterol. Ông Mã cho biết: "Đang vào mùa xuân hè, ăn nhiều cũng không sao. Đây là thực phẩm ít purin, người bị gút ăn hoàn toàn không có vấn đề".

Tác dụng của ngọn su su: Kiện tỳ, giảm ho, ngừa mất trí nhớ

Ông Mã Kỳ Kiệt chỉ ra rằng loại rau này đi vào kinh tỳ vị và phế kinh, "có thể thanh nhiệt phổi, kiện tỳ khai vị, sơ can giảm ho, giảm nhẹ các triệu chứng cảm mạo nhiệt như khô họng, ho nhiều đờm, đau đầu. Do cơ thể người không tự sản sinh kẽm mà phải hấp thu qua thực phẩm, trong khi ngọn su su có hàm lượng kẽm rất cao - kẽm giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm mức độ viêm nhiễm và hỗ trợ tăng trưởng, phát triển".

Bí quyết chọn ngọn su su

Do ngọn su su là một trong số ít loại rau không cần dùng thuốc trừ sâu và có sức sống mạnh mẽ, có thể phát triển tốt ngoài tự nhiên. Theo kinh nghiệm của các bà nội trợ, khi mua, có thể kiểm tra độ tươi non bằng cách bẻ thử phần "râu" - thẳng là non, quá xoăn là già. Do ngọn su su không để được lâu, qua đêm dễ bị già, nên tốt nhất hãy dùng khi còn tươi.

2 điều kiêng kỵ khi ăn ngọn su su

Dù có nhiều lợi ích, ngọn su su có 2 điều kiêng kỵ quan trọng:

1. Người tỳ vị yếu nên thận trọng: Ngọn su su là thực phẩm giàu chất xơ, có thể tạo thêm gánh nặng cho đường tiêu hóa của những người thể trạng yếu. Người mắc bệnh đường tiêu hóa không nên ăn với lượng lớn.

2. Kiêng ăn cùng thịt dê và bí xanh (zucchini): Ngọn su su không nên ăn kèm thịt dê và bí xanh vì dễ gây tiêu chảy. Thịt dê thuộc tính nhiệt, xung khắc mạnh với tính hàn của ngọn su su, dễ gây rối loạn chức năng tiêu hóa. Còn bí xanh và ngọn su su đều thuộc tính hàn lương, ăn cùng nhau cũng dễ gây tiêu chảy cấp.

Ngọn su su có nhiều cách chế biến: Xào, trộn gỏi, xào trứng… đều giữ được độ giòn ngon đặc trưng. Tuy nhiên, vì ngọn su su thiên về tính hàn, Đông y khuyên nên thêm dầu mè và gừng thái lát khi xào để trung hòa tính hàn. Ông Mã Kỳ Kiệt đặc biệt khuyến nghị cách "xào đơn giản" - vừa dễ làm, vừa hợp khẩu vị cả nhà.