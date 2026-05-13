Miu Lê là nhân vật đang gây chú ý nhất trên MXH trong những ngày qua. Sự việc nữ ca sĩ bị điều tra vì nghi án liên quan ma tuý đang gây chấn động Vbiz. Sau khi ồn ào nổ ra, Phi Thanh Vân - diễn viên từng làm việc với Miu Lê trong phim Những Thiên Thần Áo Trắng gây chú ý khi viết tâm thư lúc 1h sáng để nhắc lại hình ảnh Miu Lê thời còn là cô bé hồn nhiên trong đoàn phim. Phi Thanh Vân cho hay cảm xúc lúc này không phải giận dữ mà là tiếc nuối cho một tài năng, một hành trình đẹp và cô bé từng đầy khát vọng ngày nào.

Đến tối 12/5, trên trang fanpage chính thức của Thông tin Chính phủ chia sẻ bài viết với thông điệp: "Một xã hội văn minh không chỉ nghiêm minh trước sai phạm, mà còn ở sự tỉnh táo, nhân văn, biết rút ra bài học và lựa chọn con đường đúng đắn cho chính bản thân mình". Đáng chú ý, bài đăng đã trích dẫn đoạn chia sẻ của Phi Thanh Vân về Miu Lê và tác hại của chất kích thích: "Showbiz áp lực là thật. Cô đơn là thật. Mệt mỏi là thật. Nhưng xin các em trẻ đừng bao giờ nghĩ chất kích thích sẽ cứu được mình. Không có đâu. Nó chỉ lấy đi ánh mắt trong trẻo ban đầu. Lấy luôn cả tương lai mà mình đã mất bao năm để xây dựng".

Không chỉ đăng lại chia sẻ của Phi Thanh Vân, Thông tin Chính phủ cũng đưa ra quan điểm đáng chú ý về cách mạng xã hội phản ứng trước những vụ việc đang gây tranh cãi. Bài viết nêu rõ: "Sau những thông tin về việc một nghệ sĩ liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, điều đáng suy ngẫm không chỉ là sai lầm của một cá nhân, mà còn là cách xã hội phản ứng trước sự vấp ngã ấy. Có người xem đó là bài học để tự nhắc mình sống tỉnh táo hơn.

Nhưng cũng có người biến lỗi lầm của người khác thành trò cười, thành công cụ câu tương tác, hả hê trên mạng xã hội bằng những hình ảnh cắt ghép, lời lẽ miệt thị và sự chế giễu vô cảm. Sai lầm là điều không ai mong muốn, có thể xảy ra với bất kỳ ai. Điều làm nên giá trị của một con người không nằm ở việc họ chưa từng sai, mà ở bản lĩnh dám nhìn thẳng vào sai lầm, sửa sai và lựa chọn lại con đường đúng đắn. Hãy biến câu chuyện này thành lời cảnh tỉnh cho bản thân: Nói không với ma túy, tránh xa những cám dỗ và sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng".

Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng, bởi chỉ trong vài ngày qua, mạng xã hội gần như bị phủ kín bởi những nội dung xoay quanh vụ việc của Miu Lê. Tuy nhiên, bên cạnh các bài viết cập nhật thông tin hay bày tỏ sự tiếc nuối, không ít tài khoản lại lợi dụng câu tương tác bằng mọi cách. Hàng loạt clip cắt ghép, ảnh chế, tiêu đề giật gân hay những bài đăng mang tính hả hê liên tục xuất hiện với tốc độ chóng mặt.

Chính vì thế, bài đăng của Thông tin Chính phủ được cho là xuất hiện đúng vào thời điểm dư luận đang bị cuốn quá sâu vào cảm xúc phán xét. Thay vì kích động tranh cãi hay đẩy cao sự công kích, bài viết chọn cách nhìn vấn đề theo hướng tỉnh táo và nhân văn hơn, lên án sai phạm nhưng không cổ suý cho sự miệt thị, chế giễu vô cảm trên mạng xã hội. Một xã hội văn minh không chỉ thể hiện ở việc nghiêm khắc với sai lầm, mà còn ở cách con người đối diện với cú ngã của người khác bằng sự tỉnh táo và giới hạn của lòng trắc ẩn.

Hiện tại, vụ việc liên quan đến Miu Lê vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Vì thế, nhiều khán giả cũng kêu gọi cộng đồng mạng nên giữ sự bình tĩnh, tiếp nhận thông tin có chọn lọc và tránh suy diễn quá mức khi chưa có thông báo cuối cùng. Nếu nghệ sĩ thật sự sai, pháp luật sẽ xử lý theo đúng quy định. Nhưng trước khi mọi chuyện được làm rõ, việc lan truyền tin đồn, cắt ghép nội dung hay công kích cá nhân quá đà có thể để lại những hệ lụy lớn hơn rất nhiều so với một cuộc tranh cãi thông thường trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt quả tang nhóm 6 đối tượng, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Qua test nước tiểu của Trần Đức Phong, Vũ Tài Nam, Vũ Khương An, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Còn Đoàn Thị Thúy An cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine) và Trần Minh Trang cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine).

Theo thông tin trên Vnexpress, quá trình khám xét hai phòng ở bãi biển, công an thu: Hai túi nylon chứa chất bột màu trắng, một đĩa nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, một thìa kim loại có bám dính chất bột màu trắng, ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, ống nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng... Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Liên quan đến ồn ào này, phía công ty quản lý của Miu Lê thông báo: "Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất. Công ty hiểu rằng Quý vị đang rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.

Chúng tôi hiểu rằng việc trả lời thắc mắc của Quý vị là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống. Rất mong Quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất. Chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và đồng hành của Quý vị".

Hiện tại, Miu Lê khoá TikTok 2 triệu người theo dõi, tắt bình luận trang Fanpage 2,5 triệu người theo dõi. Các nền tảng cá nhân như Facebook, Instagram, Threads vẫn còn hoạt động.

Trước khi dính vào ồn ào, Miu Lê và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tham gia chương trình Studio 3 lên sóng vào 20 giờ ngày 26/4 trên kênh VTV3. Tập này khi được công chiếu có tựa đề: "Miu Lê và những câu chuyện chưa kể". Tuy nhiên, theo ghi nhận vào chiều 12/5, tức 24 giờ sau khi thông tin Miu Lê bị điều tra được công bố thì khán giả phát hiện nhà đài đã gỡ tập phát sóng liên quan đến nữ ca sĩ khỏi nền tảng YouTube. Không chỉ video full tập biến mất, nhiều bài đăng hình ảnh, clip cắt hay nội dung quảng bá có liên quan đến Miu Lê trên các nền tảng của chương trình cũng đồng loạt không còn hiển thị như trước.

