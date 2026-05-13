Phản ứng của mẹ Miu Lê khi con gái dính vào thị phi

Mới đây, thông tin liên quan đến việc Miu Lê bị điều tra vì nghi án liên quan ma túy gây xôn xao khắp mạng xã hội. Giữa lúc vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, nhiều cư dân mạng cũng bắt đầu đào lại những chia sẻ trong quá khứ của nữ ca sĩ về gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với người mẹ nổi tiếng nghiêm khắc.

Một trong những phát ngôn được nhắc lại nhiều nhất là chia sẻ của Miu Lê về việc cô luôn phải giữ gìn hình ảnh vì quá sợ mẹ. Nữ ca sĩ từng thẳng thắn cho biết: "Với sự nghiêm khắc của mẹ, nếu tôi vướng vào thị phi, ngay lập tức sẽ bị cấm không cho đóng phim, đi hát nữa! Tôi sợ lắm nên phải ngoan và cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình!".

Không chỉ là người có ảnh hưởng lớn trong cuộc sống cá nhân, mẹ Miu Lê còn được xem là người đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường nghệ thuật của cô. Dù nghiêm khắc, bà lại luôn ủng hộ con gái theo đuổi showbiz từ những ngày đầu tiên. Miu Lê từng kể: "Mẹ nói làm nghệ sĩ chắc đẹp và nổi tiếng lắm, thôi cứ làm đi. Nếu không có mẹ ủng hộ chắc không có Miu Lê như ngày hôm nay".

Từ nhỏ đến lớn, người mà Miu Lê sợ nhất vẫn luôn là mẹ. Nữ ca sĩ nhiều lần thừa nhận bản thân dù đã trưởng thành, nổi tiếng và tự lập tài chính nhưng mỗi khi mẹ lên tiếng vẫn không dám cãi lại. Hiện tại, khi Miu Lê dính vào bê bối, nhiều người hoang mang trước con đường trở lại nghệ thuật của Miu Lê. Bởi lẽ, bê bối liên quan đến ma túy của Miu Lê là cú sốc với khán giả, khiến nhiều người quay lưng, khó chấp nhận hình ảnh lệch chuẩn.

Tuổi thơ của Miu Lê

Ở tuổi 35, Miu Lê có cuộc sống giàu nhưng quá khứ của cô không hề êm đềm. Khi nữ ca sĩ khoảng 5 tuổi, cha cô sang Canada sinh sống, để lại mẹ một mình gồng gánh gia đình. Đến khi Miu Lê học hết cấp 3, mẹ cô cũng sang nước ngoài định cư. Việc sớm sống tự lập ở Việt Nam khiến cô trưởng thành nhanh hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ tuổi thơ của mình gắn liền với những ngày phụ mẹ làm việc để kiếm thêm thu nhập. Từ nhỏ, cô đã biết phụ may mặc, cắt chỉ thừa và làm việc nhà cùng các chị em để đỡ đần mẹ. Với Miu Lê, chuyện có tiền tiêu vặt hay được thoải mái ăn quà vặt thời bé gần như là điều xa xỉ. Chính những năm tháng thiếu thốn ấy cũng góp phần hình thành nên tính cách mạnh mẽ, độc lập của nữ ca sĩ sau này. Miu Lê từng cho biết cô phải tự xoay xở cuộc sống, tự lo tài chính và công việc từ rất sớm.

Cơ duyên bước chân vào showbiz của Miu Lê cũng đến theo cách khá đặc biệt. Ban đầu, mẹ cô chỉ đăng ký cho con gái học lớp người mẫu với mong muốn giảm cân và chỉnh dáng đi. Tuy nhiên, trong quá trình học, Miu Lê tình cờ được đạo diễn Lê Hoàng chú ý và trao cơ hội tiếp cận diễn xuất. Sau này, dù không thường xuyên xuất hiện cạnh con gái ở các sự kiện giải trí, mẹ Miu Lê vẫn nổi tiếng là người quản lý và giám sát con rất chặt. Nữ ca sĩ nhiều lần khẳng định việc cô giữ được hình ảnh “sạch”, ít scandal suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật phần lớn nhờ sự nghiêm khắc của mẹ.

Đặc biệt, một câu chuyện từng được Miu Lê kể lại nhiều năm trước cũng khiến không ít khán giả bất ngờ về cách dạy con rất cứng rắn của mẹ cô. Theo lời nữ ca sĩ, khi còn học cấp 2, cô từng bị mẹ lột sạch quần áo giữa đường chỉ vì đi học về muộn khoảng 20 phút. Dù cố gắng giải thích lý do, mẹ cô vẫn không chấp nhận. Miu Lê thừa nhận đó là ký ức ám ảnh và xấu hổ đến tận bây giờ, nhưng khi ấy cô hoàn toàn không dám phản kháng vì quá sợ mẹ.

Tình hình Miu Lê hiện tại

Chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Trong đó Miu Lê cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo ghi nhận vào rạng sáng 12/5, tài khoản TikTok sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi của Miu Lê đã được chuyển sang chế độ riêng tư. Toàn bộ video trên nền tảng này cũng không còn hiển thị công khai như trước. Khi vụ việc mới bùng nổ, trang TikTok của nữ ca sĩ đã xuất hiện dấu hiệu hạn chế tương tác khi phần bình luận bị tắt hoàn toàn.

Không chỉ TikTok, fanpage Facebook hơn 2,5 triệu người theo dõi của Miu Lê hiện cũng đã khóa chức năng bình luận công khai. Trong khi đó, các nền tảng khác như Instagram, Facebook cá nhân hay Threads của nữ ca sĩ vẫn hoạt động bình thường và chưa có thêm cập nhật mới liên quan đến vụ việc.

