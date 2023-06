‘Nóng’ vé máy bay du lịch hè

Cục Hàng không cho biết, trong tháng 5 qua, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 22,4 triệu khách lượt khách, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa hơn 16,7 triệu lượt (tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước), khách quốc tế đạt hơn 5,7 triệu lượt (tăng tới 5.525% so với cùng kỳ).