Giá vé máy bay đột ngột giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Vé máy bay giảm giá?

Ngày 21/4, khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa nhiều đường bay đã được các hãng hàng mở bán thêm vé dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , với giá vé chỉ bằng 1 nửa so với ít ngày trước; đường bay từng hết vé nay lại có với nhiều khung giá cho khách chọn.

Với các chặng bay cao điểm, nhu cầu khách lớn, như từ Hà Nội, TPHCM đi Phú Quốc, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt… từng chỉ còn vé giá từ 3 - 5 triệu đồng/chiều trở lên vào ngày đầu hoặc cuối nghỉ lễ, nay chỉ còn phân nửa.

Giá vé máy bay đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay đột ngột giảm (Ảnh minh hoạ: Phạm Thanh).

Cụ thể, ngày bay 29/4, chặng Hà Nội đi Phú Quốc hiện có vé giá từ 2,7 triệu đồng/chiều (đã gồm thuế, phí); chặng Hà Nội đi Đà Lạt giá vé từ 1,5 triệu đồng/chiều; chặng TPHCM đi Phú Quốc/Quy Nhơn giá chỉ từ 1,9 triệu đồng/chiều, chặng TPHCM đi Đà Nẵng/Nha Trang chỉ từ 1,5 triệu đồng/chiều, TPHCM đi Đà Lạt từ 1,7 triệu đồng/chiều…

Theo công bố ngày 14/4 của Cục Hàng không, một số đường bay thời điểm đó từng hết vé , nay các hãng lại mở bán thêm với giá không quá cao. Cụ thể, ngày 29/4, chặng TPHCM đi Phú Yên ngày 29/4 từng hết vé, nay có vé giá từ 1,9 triệu đồng/chiều trở lên; chiều Hà Nội đi Huế cũng từng hết vé, nay khách có nhiều lựa chọn với giá xấp xỉ 2 triệu đồng/chiều trở lên.

Chặng Hà Nội đi Vinh ngày 28/4 và ngược lại 3/5 từng hết vé, nay khách đã có vé để mua với giá từ 1,6 triệu đồng/chiều.

Chuyện gì đang diễn ra?

Một chuyên gia trong lĩnh vực hàng không (giấu tên) cho rằng, diễn biến giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay không quá bất ngờ, dù có khác biệt so với trước đây, đặc biệt giai đoạn ảnh hưởng dịch COVID-19. Trước đây, các hãng thường lên lịch bay tăng cường dịp lễ và mở bán vé trước cả tháng, nhưng năm nay còn 1 tuần tới ngày nghỉ các hãng mới mở bán vé các chuyến bay tăng cường. Điều này lý giải cho việc có đường bay tuần trước còn hết vé, hoặc chỉ còn vé giá cao, nay lại có vé, hoặc thêm nhiều vé giá thấp. Trên một chuyến bay, các hãng đều xây dựng khung giá vé linh hoạt từ thấp tới cao và mở bán cùng lúc, ai đặt sớm sẽ có vé giá rẻ để chọn trước.

“Về bản chất, không phải giá vé máy bay giảm, hay các hãng khuyến mại sát ngày nghỉ, mà thêm chuyến bay mới nên có thêm vé với mức giá khác nhau cho khách chọn”, vị chuyên gia trên nói.

Với thị trường hàng không quốc tế đã khôi phục, các hãng hàng không giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn khách đi lại nội địa (Ảnh: NIA).

Cũng theo vị chuyên gia trên, điểm khác biệt năm nay so với các năm trước (đặc biệt so với năm 2022 - năm đầu dịch COVID-19 được kiểm soát), khi các hãng tổ chức lịch bay tăng cường và mở bán vé các chuyến bay này chỉ trước 1 tuần so với lịch nghỉ lễ, số lượng chuyến bay tăng cường cũng không nhiều. Điều này cho thấy, năm nay các hãng cũng không “hào hứng” để tập trung khai thác khách nội địa, do bay nội địa thường chặng ngắn, giá vé bị khống chế mức tối đa (giá trần). Trong khi chi phí với hàng không đang tăng cao do giá nhiên liệu, lạm phát, lãi suất, tỷ giá đều tăng mạnh.

“Hiện thị trường bay quốc tế đã khôi phục gần như hoàn toàn, nhiều đường bay quốc tế mới được khai trương, lượng khách đi lại tăng. Giá vé bay quốc tế không bị khống chế, được phụ thu để bù đắp chi phí khi biến động mạnh, nên các hãng ưu tiên cho khai thác thị trường khách quốc tế, giảm nội địa cũng dễ hiểu”, vị chuyên gia trên nói thêm.

Do đặc thù bay tăng cường, các sân bay trọng điểm như Tân Sơn Nhất (TPHCM), Nội Bài (Hà Nội) chỉ còn trống giờ cất/hạ cánh (slot) vào đêm hoặc rạng sáng, nên các vé giá thấp chặng cao điểm đang bán ra hầu hết cho các chuyến bay khung giờ này.

Một nguồn tin của Tiền Phong cho hay, cuối tháng 3 vừa qua, khi nhận thấy nhu cầu khách đi lại tăng cao, vé máy bay được săn đón, Cục Hàng không đã họp với các hãng để lên lịch bay tăng cường. Thời điểm đó, đã có hãng hàng không kiến nghị hạn chế khai thác các chuyến bay tăng cường, vì các chuyến bay này thường phải bay “lệch đầu”.

Điển hình, như chặng bay TPHCM - Phú Yên, bay ngày 29/4 tới, với chiều TPHCM đi từng hết vé, nay có vé chuyến bay tăng cường giá thấp nhất cũng gần 2 triệu đồng, nhưng chiều từ Phú Yên đi còn rất nhiều vé, đủ các khung giờ, giá chỉ từ 800 nghìn đồng/vé. Tương tự, vé Huế đi Hà Nội ngày 29/4 giá từ 900 nghìn đồng/chiều; hay Vinh đi Hà Nội ngày 28/4, Hà Nội đi Vinh ngày 3/5 giá vé 1 triệu đồng/chiều.

Công bố của Cục Hàng không cho thấy, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, và cao điểm hè năm nay (tới hết 15/8), sân bay Tân Sơn Nhất được khai thác tối đa 974 chuyến cất/hạ cánh mỗi ngày; sân bay Nội Bài khai thác tối đa 846 chuyến bay cất/hạ cánh mỗi ngày.