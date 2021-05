Nông thôn Ấn Độ: Bệnh nhân COVID-19 nằm dưới tán cây, chai dịch treo trên cành

Suốt bốn ngày, Mantu đi khắp nơi để thu thập những loại thuốc có thể dùng chữa bệnh cho anh trai, trong khi Umakant tự điều trị tại nhà. Dù Umakant không được xét nghiệm, nhưng Mantu biết rằng làn sóng COVID-19 đã ập đến làng Kathail.

Sang ngày thứ năm tình trạng của Umakant trở nên tồi tệ hơn. Bệnh viện gần nhất, Jawaharlal Nehru, nằm cách làng Kathail tới 50 cây số. “Khi chúng tôi đến bệnh viện, không có bác sĩ nào cả. Tôi được thông báo là các bác sĩ sẽ sớm có mặt. Họ yêu cầu tôi tự đi mua một số loại thuốc ở chợ để tiêm cho anh trai”, Mantu nói.

Khi cầm thuốc quay lại bệnh viện, Mantu phát hiện ra rằng anh trai mình đã bất tỉnh, nhưng vẫn chưa có bác sĩ đến. “Anh ấy kiệt sức và qua đời ngay trong hôm đó. Nếu được gặp bác sĩ, có thể anh ấy vẫn sống được đến ngày hôm nay.” Kết quả xét nghiệm thi thể Umakant sau đó cho thấy anh dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là tình huống xảy ra phổ biến trên khắp vùng nông thôn Ấn Độ, nơi khoảng 65% dân số của đất nước 1,3 tỉ người đang sinh sống.

Làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 đã khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe ở các thành phố lớn như New Delhi và Mumbai sụp đổ. Giờ đây, nó đang lan rộng đến vùng nông thôn. Khu vực này hiện đang thiếu tới 76% bác sĩ chuyên khoa. Trong khi 80% số bác sĩ của Ấn Độ tập trung ở khu vực thành thị.

Tính theo đầu người, tại bang Bihar, một bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho 43.788 người (trong khi theo WHO, con số lí tưởng là một bác sĩ/1.000 người). Nhiều người ở vùng nông thôn cho biết họ gần như không có hi vọng được điều trị nếu không may mắc COVID-19, vì bệnh viện nằm cách làng vài trăm cây số. Cơ chế giám sát dịch bệnh ở nông thôn cũng rất lỏng lẻo, nghĩa là số ca mắc COVID-19 trên thực tế sẽ không bao giờ được thống kê đầy đủ.

Việc thiếu vắng các nhân viên y tế có trình độ cao cũng là một vấn đề lớn đối với Bihar. Bang này đã được trao 207 máy thở, nhưng chúng chủ yếu vẫn bám bụi vì không ai biết vận hành. Một số bệnh công ở Bihar thậm chí còn để bệnh nhân nằm la liệt dưới sàn vì hết giường.

Tại bang Uttar Pradesh, tình hình cũng không khá hơn. Các tòa nhà gắn biển “phòng khám” thường không có nhân viên. Trong khi những nơi có nhân viên y tế thì lại quá tải. Dhurv Narayan – một cư dân Kuwankheda cho biết mẹ vợ 87 tuổi của ông đã phải nằm nhà chờ chết sau khi có các triệu chứng COVID-19.

Nhiều phòng khám ở nông thôn Ấn Độ thực chất chỉ là một tòa nhà trống trơn. Ảnh: ABC

Vì không được tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhiều người nghèo ở Ấn Độ đã tìm đến thầy lang.

Tại Agar Malwa (bang Madhya Pradesh), trong một nông trại trồng cam cách đường cao tốc 200m, các bệnh nhân COVID-19 nằm la liệt dưới tán cây, chai truyền dịch treo lủng lẳng trên cành. Không ai giữ khoảng cách, cũng không ai đeo khẩu trang. NDTV cho biết người dân từ 10 ngôi làng xung quanh đã tìm đến “bệnh viện” tự phát này để chữa trị.

Bệnh nhân nằm dưới tán cây, chai dịch treo trên cành. Ảnh: India Today

Chợ đen cũng tranh thủ trục lợi từ những người thiếu hiểu biết bằng cách bán bình oxy với giá cắt cổ. Tại New Delhi, ba người đã bị bắt vì bán bình chữa cháy nhưng nói dối là bình ôxy.

Thông tin sai lệnh được lan truyền khắp nơi khiến người dân hoang mang trước khi tiêm vắc xin. Trên WhatsApp xuất hiện thông tin không có thật rằng phụ nữ đang có kinh nguyệt không nên tiêm phòng, và rằng vắc xin không an toàn cho người mắc bệnh tiểu đường.

Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca bệnh ở vùng nông thôn Ấn Độ một phần là do những người rời thành phố lớn về quê để tránh lệnh phong tỏa, và những người hành hương trở về từ lễ hội Kumbh Mela. Sự kiện này khiến chính quyền Ấn Độ hứng chỉ trích vì bị coi là sự kiện siêu lây lan, không chỉ trong nước mà còn lan sang nước láng giềng Nepal. Cựu Quốc vương Nepal Gyanendra Shah và Hoàng hậu Komal Shah đã phải nhập viện vì mắc COVID-19 sau khi trở về từ lễ hội Kumbh Mela.

Cách đây một tháng, số ca mắc mới hàng ngày ở Nepal chỉ khoảng 100 ca. Đến nay, con số này là khoảng 8.000 ca/ngày. Các bệnh viện đều đang trong tình trạng quá tải và thiếu ôxy. Một số bệnh viện đã phải dừng tiếp nhận bệnh nhân. Hệ thống y tế Nepal rơi vào thảm cảnh không khác gì Ấn Độ.

Chủ nhật (9/5), Ấn Độ ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 4.000, với 4.092 ca. Thêm 403.738 ca bệnh mới được ghi nhận. Tổng số ca bệnh ở Ấn Độ tính từ khi dịch bắt đầu bùng phát đến nay đã lên tới 22,3 triệu ca, với 242.362 ca tử vong.

Nhiều bang của Ấn Độ đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong tháng qua để ngăn chặn sự gia tăng của số ca bệnh. Trong khi những bang khác ban hành quy định hạn chế đi lại, đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hàng, quán rượu, trung tâm mua sắm.

Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng đối với Thủ tướng Narendra Modi, khi nhiều người kêu gọi chính phủ ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, tương tự như đã áp đặt trong đợt dịch đầu tiên vào năm ngoái.