NÓNG: Thanh Hằng chính thức tố cáo Hoàng Thùy lên Sở TT&TT

Sau dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want..." (Thanh Hằng không muốn) được Hoàng Thùy tung ra, "chị đại" bị cư dân mạng gọi tên vào ồn ào. Những ngày qua, Thanh Hằng đáp trả bằng cách đăng bó hoa được Chủ tịch Miss Universe Vietnam kèm dòng chữ "Mr.V really want you" (Mr.V rất cần bạn). Trong khi đó, Hoàng Thùy cũng lộ diện trên livestream khoe đang đi chụp ảnh, không nhắc đến "series chị chị em em".

Đến trưa ngày 19/7, Thanh Hằng chính thức có chia sẻ trên fanpage cá nhân. Theo đó, "chị đại" gửi lời xin lỗi vì công chúng bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực trong thời gian vừa qua. Đồng thời, cô cảm ơn vì luôn được người hâm mộ cùng đối tác tin tưởng, hiểu bản chất sự việc. Thanh Hằng không nhắc đến vụ ồn ào với Hoàng Thùy nhưng hứa hẹn tất cả sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng.

Cụ thể, Thanh Hằng viết: "Xin chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên cho Hằng xin lỗi những khán giả yêu mến Hằng đã bị xáo trộn tâm lý bởi ồn ào mấy ngày qua. Đồng thời, Hằng cũng xin lỗi các thương hiệu mà Hằng đang đồng hành, đã vô tình bị ảnh hưởng. Và Hằng cám ơn rất nhiều vì quý vị vẫn ở đây, tin tưởng và hiểu bản chất của sự việcSẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng cho quý vị! Biết ơn và trân trọng".

Thanh Hằng xin lỗi công chúng vì những ồn ào đang diễn ra

Liên quan đến sự việc này, phía Thanh Hằng cho biết đã thông qua đại diện pháp lý của mình có văn bản chính thức gửi Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. HCM và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác để yêu cầu xử lý sự việc. Trong thời gian tới, các bên liên quan đến sự việc này không tìm được tiến nói chung thì phía Thanh Hằng sẽ tiến hành các động thái pháp lý cụ thể để bảo vệ mình và các chủ thể liên quan trước những thông tin tiêu cực.

Cụ thể thông báo từ phía đại diện Thanh Hằng như sau:

Thời gian vừa qua, các thông tin thất thiệt liên quan chương trình Miss Universe Vietnam 2024 đã ảnh hưởng rất lớn tới cá nhân Thanh Hằng cũng như các chủ thể quyền liên quan. Nhận thấy cần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như bảo vệ gia đình, bạn bè, nhãn hàng, đối tác liên quan trước những ảnh hưởng tiêu cực từ sự việc, Thanh Hằng đã thông qua đại diện pháp lý của mình có văn bản chính thức gửi Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. HCM và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác đề nghị các hỗ trợ pháp lý để giải quyết, xử lý các cá nhân, nhóm đối tượng có hành vi cung cấp và phát tán thông tin sai lệch. Đồng thời, Thanh Hằng cũng đã yêu cầu Ban Tổ Chức cuộc thi cũng như Nhà sản xuất phối hợp để đính chính các thông tin thất thiệt để bảo toàn ý nghĩa tốt đẹp và tinh thần chung của Miss Universe Vietnam 2024. Trên hết, Thanh Hằng vẫn mong muốn các bên có thể tìm được tiếng nói chung và có thể giải quyết vụ việc trên tinh thần thiện chí. Tuy nhiên, nếu sự việc tiếp tục bị đi quá giới hạn pháp luật cho phép và vượt quá tầm kiểm soát của Thanh Hằng, Thanh Hằng cùng luật sư đại diện sẽ tiến hành các động thái pháp lý cụ thể để bảo vệ mình và các chủ thể liên quan bị các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xâm hại, cho dù gián tiếp hay trực tiếp. Xin được gởi lời cảm ơn chân thành tới những người yêu thương Thanh Hằng!

Đầu tháng 7/2024, Hoàng Thùy bắt đầu tung một series mang tên "Chị chị em em - Hoàng Chè truyện", nội dung là úp úp mở mở, dùng những biểu tượng ẩn danh khơi gợi đến các nhân vật showbiz để "phốt" việc bị mất vị trí ban giám khảo chính của một cuộc thi Hoa hậu. Ngay lập tức, các "thánh hóng" đã giải mã những chi tiết trong bài đăng của Hoàng Thùy và lần lượt gọi tên Dược sĩ Tiến, Hương Giang - nhà sản xuất, ban giám khảo của Miss Universe Vietnam 2024. Trong 3 phần đầu, Hoàng Thùy cho biết cô được vị chủ tịch của cuộc thi là Mr. V mời "cầm cân nẩy mực" chấm điểm dàn thí sinh, tuy nhiên đến phút cuối thì bị hủy do các thành viên khác trong ban giám khảo không đồng thuận.

Ngay lập tức, Dược sĩ Tiến thì thừa nhận anh là người không đồng ý cho Hoàng Thùy ngồi ghế ban giám khảo bởi những ào trước đó của cô, đồng thời anh cho rằng Thùy không đủ "trình" để chấm điểm các thí sinh khác. Hương Giang cũng nhập cuộc khi thể hiện sự bức xúc trên livestream, cô cho rằng mọi thỏa thuận trong kinh doanh không nên phơi bày trên mạng xã hội theo hướng tiêu cực như thế kia. Mr. V trong câu chuyện này khẳng định không chê chuyên môn của Hoàng Thùy, yêu cầu cô dừng tạo thị phi và hẹn hợp tác với trong những dự án sau.

Sau phần 3, Hoàng Thùy tiếp tục tung trailer "sẽ có nhân vật tưởng chừng chính nghĩa nhưng lại sử dụng quyền lực ngầm để chèn ép thế hệ sau" sẽ xuất hiện. Tối 16/7, cô đăng tin nhắn được cho là từ Dược sĩ Tiến có nội dung: "Catwalk Director hay training thí sinh hay giám khảo thử thách phụ trong phần lớp học đều ok ạ. Chỉ là không nên cho làm giám khảo chính thức ngồi cùng TH thôi. Các vị trí khác thì không ảnh hưởng gì". Kèm theo đó, Hoàng Thùy còn tung 1 dòng tin nhắn bằng tiếng Anh "Thanh Hang doesn't want" (Thanh Hằng không muốn) khiến "chị đại" Thanh Hằng chính thức bị lôi vào cuộc, thậm chí cô còn được coi là "trùm cuối" trong vụ Hoàng Thùy trở thành "giám khảo hụt".

Tin nhắn khơi mào "đại chiến" từ Hoàng Thùy

Thanh Hằng đăng tải hình ảnh 1 bó hoa kèm thiệp từ Mr.V, đây được cho là động thái đáp trả sâu cay của chị đại

Về phía Miss Universe Vietnam, tối 19/7, trên fanpage công bố giám khảo tiếp theo là Á hậu 1 Miss Universe 2023 - Anntonia Porsild. Ngoài danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe 2023 và Miss Supranational 2019 thì tại quê nhà Thái Lan, Anntonia Porsild còn có trong tay các danh hiệu: Miss Supranational Thailand 2019, Miss Universe Thailand 2023. Với profile cực khủng, Anntonia Porsild được nhận xét là vị giám khảo đẳng cấp của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.