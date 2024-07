Bức ảnh 2 số phận của Hoàng Thùy

Tối 18/7, Fanpage Miss Universe Vietnam công bố giám khảo chính thức tiếp theo, đó là Anntonia Porsild - Á hậu 1 Miss Universe 2023. Đây là cái tên gây phấn khích cho nhiều fan sắc đẹp trong nước bởi lẽ Anntonia Porsild đang là nàng hậu nổi tiếng quốc tế, sở hữu nhiều kinh nghiệm thi nhan sắc và là nhà hoạt động cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Cô cũng là người mang về thành tích cao nhất cho Thái Lan ở đấu trường Miss Universe từ sau năm 1988 tới nay.

Ngay sau khi công bố Anntonia Porsild ngồi làm giám khảo tại Miss Universe Vietnam 2024, cư dân mạng đánh giá BTC đã vô cùng đầu tư và tâm huyết để nâng tầm uy tín, sự chuyên nghiệp cho cuộc thi năm nay. Ngoài ra, netizen còn bình luận với profile cực khủng, Anntonia Porsild được nhận xét là vị giám khảo đẳng cấp đủ "level" ngồi cùng Thanh Hằng chấm thi Miss Universe Vietnam 2024.

Anntonia Porsild chính là giám khảo chính thức của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024

Gây chú ý hơn, việc công bố Anntonia Porsild ngồi chấm thi tại Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra ngay sau khi Hoàng Thùy livestream lộ diện sau ồn ào "giám khảo hụt". Dù không biết vô tình hay hữu ý nhưng động thái từ phía Miss Universe Vietnam khiến cư dân mạng đưa ra nhiều bàn luận.

Ngoài ra, một số netizen còn "đào" lại những khung hình chung đầy duyên nợ giữa Hoàng Thùy và Anntonia Porsild. Cụ thể, vào tháng 2/2020, trên cương vị là đương kim Miss Supranational, Anntonia Porsild có chuyến công tác đến Việt Nam. Khi nàng hậu đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) thì Hoàng Thùy là một trong những đại diện tiếp đón. Khi đó, cả hai vui vẻ, thân thiện chụp ảnh cùng nhau và chắc hẳn không ngờ hình ảnh trên hot trở lại sau hơn 4 năm.

Theo đó, hình ảnh chung giữa Anntonia Porsild và Hoàng Thùy được chia sẻ rầm rộ. Nhiều netizen còn cảm thán khung ảnh cũ nhưng số phận của 2 người đẹp lại trái ngược nhau. Anntonia Porsild sau khi đạt danh hiệu cũ, đã quyết định "làm lại từ đầu" và xuất sắc đăng quang danh hiệu mới vô cùng uy tín - Á hậu của Miss Universe, sự nghiệp thăng tiến, trở thành cái tên quyền lực ở showbiz Thái và nay còn trở thành giám khảo chính thức tại Miss Universe Vietnam 2024. Hoàng Thùy thì ngược lại. Sau khi trở về từ Miss Universe, cô nàng ngập trong thị phi với những scandal nối tiếp, hầu hết xuất phát từ cách ứng xử, tưởng chừng là thẳng thắn nhưng hóa ra lộ phong cách thiếu chuyên nghiệp và EQ thấp. Hoàng Thùy thật sự cũng có bước ngoặt, nhưng mà là đi xuống.

Hoàng Thùy từng đón Anntonia Porsild trong chuyến công tác đến Việt Nam

Những ngày qua, Hoàng Thùy trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng bởi drama "giám khảo hụt" tại Miss Universe Vietnam 2024. Theo đó, người đẹp gốc Thanh Hóa lần lượt điểm tên Dược sĩ Tiến, Hương Giang và Thanh Hằng vào ồn ào.

Cho đến tối 17/7, trên trang cá nhân, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Ông V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" của vị chủ tịch như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được netizen bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố trước đó.

Drama giữa Hoàng Thùy và Thanh Hằng chính là tâm điểm gây bàn tán những ngày qua

Sau khi Thanh Hằng có động thái thì trưa 18/7, Hoàng Thùy chính thức có chia sẻ đầu tiên. Tuy nhiên cô không chia sẻ công khai như những bài đăng trước, thay vào đó Hoàng Thùy đăng tải dòng trạng thái trong một diễn đàn sắc đẹp. Nàng hậu không nhắc đến đàn chị, mà chỉ gửi lời cảm ơn đến những ai ủng hộ mình.

Cụ thể, Hoàng Thùy viết: "Cảm ơn toàn bộ thành viên trong nhóm này. Chúng ta biết nhau từ ngày đầu lập group và vẫn ở đây. Dù có người ủng hộ và không ủng hộ nhưng Thùy vẫn sẽ mãi luôn học hỏi và nỗ lực, để đến một ngày nào đó được mọi người chấp nhận và yêu quý. Cảm ơn vì tất cả!".