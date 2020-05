Nóng: Phá đường dây đánh bạc “siêu khủng” 64.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay

Quy mô đánh bạc “siêu khủng”

Ngày 28/5, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô cực lớn, thông qua trò chơi điện tử trực tuyến có tên “nổ hũ”.

Thông tin ban đầu cho thấy, đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến nay, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc thông qua đường dây này lên đến 64.000 tỷ đồng. Với số tiền trên, đây được coi là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay.

Theo cơ quan công an, đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc “nổ hũ”.

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của các đối tượng.

“Nổ hũ” là trò chơi điện tử mô phỏng các trò cờ bạc truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa… Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm trong trò chơi và tham gia cá cược. Sau khi thắng – thua sẽ lại quy đổi điểm ra tiền thật để thanh toán với nhau.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo Đội 2 phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết: Đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý của trò chơi “nổ hũ” và tổ chức quảng cáo, hướng dẫn người chơi tải về trên kho ứng dụng “Chplay” với dòng điện thoại Android hoặc trên ứng dụng “App Store” của điện thoại Apple. Người chơi cũng có thể tham gia trực tiếp trên máy tính qua trình duyệt web.

Sau khi con bạc tải trò “nổ hũ”, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ cách nạp và rút tiền thông qua đại lý của mình để hưởng hoa hồng, tương đương 2% số tiền mỗi lần nạp – rút.

Một trong số các đối tượng bị bắt giữ tại căn hộ cao cấp.

Hàng triệu tài khoản tham gia đánh bạc

Một cán bộ tham gia chuyên án nhận định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng này có quy mô đặc biệt lớn. Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “nổ hũ” đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc. Đường dây này đã phát triển thành 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.

“Ông trùm” Trương Ngọc Tú rất tinh quái, chỉ tuyển những “đệ tử” thuộc thành phần thân thiết hoặc người nhà, để tránh bị phát hiện. Trong số các “đệ tử” của Tú có vài đối tượng thuộc thành phần giang hồ “máu mặt”.

Các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc đều am hiểu về khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin. Mỗi đối tượng được phân công đảm nhận nhiệm vụ, vai trò khác nhau như trực kỹ thuật tư vấn hỗ trợ người chơi, vận hành việc nạp – rút tiền, thiết kế đồ họa…

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng và tài liệu liên quan đến đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng.

Sau khi dựng được tên tuổi, địa chỉ của các đối tượng, cơ quan điều tra đã bí mật triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp Trương Ngọc Tú và đồng bọn.

Đến nay, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ 16 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm: 34 điện thoại di động; hơn 2.000 sim điện thoại; hàng trăm chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM ngân hàng các loại; nhiều máy tính xách tay, máy tính để bàn; cùng tài liệu sổ sách liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành trò chơi “nổ hũ”.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.