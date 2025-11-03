Chỉ mới khởi động vài ngày, Miss Universe 2025 – cuộc thi nhan sắc khốc liệt bậc nhất hành tinh – đã khiến fan sắc đẹp choáng váng khi bùng nổ mâu thuẫn giữa Ban tổ chức Miss Universe (MUO) và đơn vị chủ nhà Miss Universe Thailand (MUT), do ông Nawat đứng đầu.

Cụ thể, MUT đã phát động một chiến dịch bình chọn online với tên gọi "Ăn Tối & Talkshow Đặc Biệt", trong đó kêu gọi khán giả tương tác (like, share, comment) với ảnh của các thí sinh trên fanpage Miss Universe Thailand. Top 10 thí sinh có lượt tương tác cao nhất sẽ có buổi ăn tối và giao lưu riêng cùng ông Nawat.

Miss Universe Thailand mở cuộc bầu chọn để tìm ra Top 10 thí sinh có lượt tương tác cao nhất, qua đó có cơ hội tham gia buổi ăn tối và giao lưu với ông Nawat - chủ tịch MUT

Tuy nhiên, sáng 3/11, phía Miss Universe bất ngờ đăng tải thông báo khẳng định đây là hoạt động trái phép, chưa được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi. MUO nhấn mạnh rằng: "Mọi thông tin quảng bá, cuộc thi hoặc hoạt động bình chọn hiện đang lưu hành online dưới danh nghĩa Miss Universe, bao gồm cả những nội dung liên quan đến sự kiện nói trên, đều không được ủy quyền và mang tính sai lệch. Những hoạt động như vậy không đại diện cho giá trị, hoạt động hay các sự kiện chính thức của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ".

Không để yên, trưa cùng ngày, phía MUT lập tức đáp trả. Ông Nawat cùng ekip tuyên bố chiến dịch bình chọn này là một phần của gói PR chính thức, đã được phía chủ nhà đăng cai toàn quyền thực hiện. MUT khẳng định họ được ủy quyền quản lý các hoạt động quảng bá trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan, đồng thời cho biết đang xem xét khía cạnh pháp lý và không loại trừ khả năng kiện tụng với MUO nếu cần thiết.

"Thông báo gần đây của MUO rất tiếc đã dẫn đến sự hiểu lầm trong công chúng, mặc dù hành động của chúng tôi hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền hạn và đặc quyền được trao cho đơn vị đăng cai chính thức. Chúng tôi sẽ chuyển vấn đề này đến bộ phận pháp lý để xem xét các ảnh hưởng tiềm ẩn đối với các nhà tài trợ Thái Lan, và sẽ tiến hành các bước pháp lý thích hợp nếu cần thiết", phía MUT thông báo.

Sau thông báo của BTC Miss Universe, ông Nawat cho biết sẽ tiến hành các bước pháp lý nếu cần thiết

Cuộc đấu tố giữa hai bên khiến fan nhan sắc toàn cầu hoang mang tột độ. Trong khi MUO cho rằng MUT đang tự ý thực hiện hoạt động thương mại trái phép, MUT lại khẳng định họ hoàn toàn làm đúng thẩm quyền.

Đáng chú ý, Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hương Giang - hiện đang nằm trong top đầu bình chọn với gần 900 nghìn tương tác chỉ sau hơn 20 giờ. Tuy nhiên, nếu MUO vẫn giữ lập trường không công nhận hoạt động từ phía MUT, toàn bộ kết quả vote của thí sinh - bao gồm Hương Giang - sẽ bị xem là vô hiệu.

Ảnh profile của Hương Giang trên fanpage Miss Universe Thailand đã gần 900 nghìn lượt tương tác

Kể từ khi lên đường sang Thái Lan, Hương Giang khiến các fan nhan sắc nước nhà không khỏi phấn khích khi có màn thể hiện đầy tự tin. Không chỉ tạo ấn tượng bằng cách thể hiện cảm xúc đúng lúc, Hương Giang gây chú ý bởi thần thái tự tin và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát khi xuất hiện trước truyền thông quốc tế. Nhiều video ghi lại khoảnh khắc cô được phóng viên các nước săn đón, chụp hình liên tục, kèm theo những lời nhận xét tích cực về phong thái chuyên nghiệp và tác phong thân thiện.

Hương Giang gây ấn tượng mạnh bởi gu thời trang tinh tế, sang trọng và phù hợp cho từng hoạt động