Hương Giang ngày đầu ở Miss Universe: 1 chi tiết thể hiện EQ cao, thái độ truyền thông quốc tế mới đáng bàn

Trưa ngày 2/11, cuộc thi Miss Universe chính thức diễn ra tại Thái Lan với những hoạt động mở màn. Trong buổi ra mắt thí sinh, Hương Giang chọn thiết kế đầm trắng trơn thanh lịch, kết hợp layout tóc, makeup tối giản nhưng đầy sang trọng. Điểm khiến cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng fan quốc tế chính là chi tiết nơ đen cài trên vai áo, hành động nhỏ nhưng thể hiện sự tinh tế và am hiểu văn hóa.

Bởi lẽ, hiện tại Thái Lan - quốc gia đăng cai Miss Universe 2025 đang trong thời gian quốc tang của bà Sirikit - vương hậu của Vua Bhumibol Adulyadej, người trị vì từ năm 1946 đến 2016. Trước đó, Hương Giang cũng đến viếng bà Sirikit khi vừa đặt chân đến Thái. Việc Hương Giang tiếp tục mang chiếc nơ đen xuất hiện thể hiện sự tiếc thương, san sẻ mất mát với người dân Thái Lan. Những hành động liên tiếp này khiến Hương Giang được khen EQ cao, ghi điểm trong mắt người hâm mộ quốc tế.

Hương Giang chọn chiếc cài áo màu đen khi dự tiệc chào mừng thí sinh tại Thái Lan

Khi vừa đến Thái Lan, Hương Giang cũng đã đến viếng Vương Thái hậu Sirikit

Không chỉ tạo ấn tượng bằng cách thể hiện cảm xúc đúng lúc, Hương Giang gây chú ý bởi thần thái tự tin và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát khi xuất hiện trước truyền thông quốc tế. Nhiều video ghi lại khoảnh khắc cô được phóng viên các nước săn đón, chụp hình liên tục, kèm theo những lời nhận xét tích cực về phong thái chuyên nghiệp và tác phong thân thiện.

Hương Giang được nhiều người săn đón khi xuất hiện

Hương Giang tự tin trước ống kính truyền thông quốc tế, cô bày tỏ sự vui vẻ, hào hứng khi được trở thành thí sinh của Miss Universe Vietnam

Hương Giang sở hữu kinh nghiệm sân khấu dày dặn, từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô có khả năng trình diễn, giao tiếp tốt và được đánh giá cao ở kỹ năng truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, Hương Giang là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, có sức ảnh hưởng truyền thông lớn, lượng người theo dõi trên MXH cũng cực khủng, đây là những yếu tố giúp Việt Nam dễ dàng tạo dấu ấn trong mắt khán giả quốc tế.

Tuy nhiên, hạn chế của Hương Giang cũng không nhỏ. Việc là một phụ nữ chuyển giới vẫn còn vấp phải nhiều định kiến, Miss Universe chưa từng có thí sinh chuyển giới nào đăng quang. Ngoài ra, Hương Giang không có lợi thế chiều cao nổi bật so với thí sinh quốc tế, và việc bước vào đấu trường khi đã ngoài 30 tuổi cũng là một thử thách đáng kể. Dẫu vậy, với bản lĩnh, câu chuyện truyền cảm hứng và tinh thần không gì là không thể, Hương Giang vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố thú vị tại Miss Universe 2025.

Hương Giang có nhiều lợi thế nhưng cũng có hạn chế khi trở thành Miss Universe Vietnam

Liên quan đến việc Hương Giang có là thí sinh hợp lệ của Miss Universe, cô chia sẻ với chúng tôi trong họp báo trước khi lên đường: "Miss Universe đã mở rộng cơ hội tham gia cho rất nhiều phụ nữ trên nhiều nền tảng khác nhau. Giang thấy có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội nói là quy tắc của Miss Universe như thế này, quy tắc của Miss Universe như thế khác. Đó cũng chính là lý do vì sao thời gian đầu Giang cũng rất hoang mang, không biết là mình có phù hợp với cuộc thi này hay không, mặc dù mình nghe như vậy thôi.

Tuy nhiên, mỗi năm Miss Universe sẽ cập nhật quy định của họ với Giám đốc Quốc gia. Và đó sẽ là người hiểu rõ nhất năm nay Miss Universe đòi hỏi hồ sơ như thế nào. Và một cách nào đó, Giang đã ở đây, đã cùng Giám đốc Quốc gia trao đổi và phù hợp với yêu cầu của Miss Universe năm nay. Mọi người lưu ý là họ sẽ không có bất kỳ văn bản nào cụ thể trên bất kỳ trang web hay ở đâu hết. Họ sẽ trao đổi cái họ cần, cái họ "order" với Giám đốc Quốc gia của quốc gia đó. Sau đó, Giám đốc Quốc gia sẽ hỏi Giang là có thể đáp ứng được những điều đó hay không. Và bây giờ thì Giang đang ở đây. Giang tham gia Miss Universe với hồ sơ đầy đủ để gửi tới Miss Universe theo đúng yêu cầu của họ đã gửi tới cho Giám đốc Quốc gia Miss Universe Việt Nam".