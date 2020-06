Nóng: Nữ diễn viên Hàn đâm đơn kiện vận động viên Olympic vì bị quấy rối tình dục, lời đáp của kẻ phạm tội gây phẫn nộ

Vào tối ngày 9/6, truyền thông Hàn đưa tin về vụ việc nữ diễn viên K đã có hành động pháp lý chống lại cựu vận động viên trượt tuyết C vì tội quấy rối tình dục.

Theo thông tin điều tra từ phía cảnh sát, vận động viên trượt tuyết C bị cáo buộc có hành vi "khủng bố" và quấy rối tình dục nữ diễn viên K. Đầu tiên, C liên tục gửi tin nhắn với mong muốn được qua đêm tại nhà của K. Khi bị K từ chối, C "khủng bố" cô bằng hàng loạt những tin nhắn quấy rối, xúc phạm, bao gồm cả nội dung tình dục.

Nữ diễn viên Hàn K đã bị suy nhược tinh thần, khủng hoảng vì những tin nhắn quấy rối của C. Trong khi đó, C tuyên bố: "Tôi chỉ say rượu và chơi khăm cho vui thôi".

Hành động của C khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Được biết, nữ diễn viên K ra mắt từ năm 2006, đã tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình. C là một vận động viên trượt truyết nổi tiếng ở đẳng cấp Olympic, nhưng đã giải nghệ từ sau Thế vận hội Mùa đông.

Hiện thông tin về vụ án và lời đáp của kẻ phạm tội đang khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.

Nguồn: Allkpop