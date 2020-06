Nóng: Người mẹ bỏ rơi con nhỏ dưới hố gas đang bị tạm giam để điều tra do liên quan đến một vụ án khác

Trước vụ việc cháu bé bị mẹ bỏ dưới hố gas ở Sơn Tây (Hà Nội), cơ quan chức năng đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (SN 1989; ở Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) - mẹ ruột của cháu bé - để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Đối tượng Phạm Thị Thành, người mẹ bỏ rơi con nhỏ dưới hố gas đang bị cơ quan chức năng tạm giam vì liên quan đến một vụ án khác.

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây đã xác nhận thông tin trên: "Viện mới tống đạt quyết định khởi tố vào sáng nay 30/6. Tuy nhiên, do có một số diễn biến phức tạp nên các đơn vị liên quan vẫn đang phối hợp giải quyết", vị lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây thông tin thêm.

Cũng theo nguồn tin mà chúng tôi có được, hiện Phạm Thị Thành đang bị công an quận Hoàn Kiếm tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Do vậy, dù đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cơ quan chức năng thị xã Sơn Tây không giam giữ đối tượng này mà bàn giao cho công an quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, ngày 9/6, cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Sơn Tây xác minh và triệu tập Phạm Thị Thành để làm rõ hành vi bỏ con dưới hố gas. Thời điểm này, cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện nên Thành được cho về sau khi lấy lời khai.

Cháu bé bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas đã tử vong dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Qua tìm hiểu được biết, trước khi sinh con và bỏ con dưới hố gas, đối thượng Thành ở trọ tại khu vực phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi có thông tin, Thành bỏ con mới sinh, những người ở cùng xóm trọ vô cùng bất ngờ.

Theo người dân nơi đây cho biết, Thành làm công việc tự do, suốt quá trình ở trọ tại đây mọi người không thấy Thành có dấu hiệu mang bầu. Người dân nhận định có thể do Thành cố gắng giấu giếm nên không ai nhận ra.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc.