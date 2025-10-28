Mới đây, trang Drama-addict đã đăng tải thông báo chính thức từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Thái Lan về kết quả kiểm nghiệm một sản phẩm thảo dược nổi tiếng. Theo đó, sản phẩm “Inhaler thảo dược Hong Thai Formula 2” (số đăng ký G 308/62) do Hong Thai Commerce Herbal Manufacturing sản xuất, đã bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng sau khi được đem đi kiểm nghiệm tại Cục Khoa học Y tế Thái Lan.

Kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy sản phẩm này bị nhiễm vi sinh vật, cụ thể không đạt yêu cầu trong các chỉ số về Tổng số lượng vi khuẩn hiếu khí (Total Aerobic Microbial Count), Tổng số nấm men và nấm mốc (Total Combined Yeasts and Mould Count) và phát hiện sự hiện diện của Clostridium spp. - một loại vi khuẩn có thể gây nguy hại cho sức khỏe.

Theo quy định trong Thông báo của Bộ Y tế Thái Lan năm 2021 về tiêu chuẩn độ tinh khiết và các đặc tính quan trọng đối với chất lượng sản phẩm thảo dược đã đăng ký hoặc khai báo, kết quả này đồng nghĩa sản phẩm Hong Thai Formula 2 bị xếp vào nhóm “sản phẩm thảo dược vi phạm tiêu chuẩn”.

Căn cứ theo Điều 65 của Luật Sản phẩm Thảo dược B.E. 2562 (2019), FDA Thái Lan đã ra thông báo công khai kết quả kiểm nghiệm nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời khuyến cáo người dân không nên mua hoặc sử dụng sản phẩm này.

Theo quy định pháp luật Thái Lan, người sản xuất sản phẩm thảo dược vi phạm tiêu chuẩn sẽ bị phạt tối đa 2 năm tù và phạt tiền đến 200.000 baht (khoảng 162 triệu đồng); trong khi người buôn bán sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn có thể bị phạt tối đa 6 tháng tù hoặc phạt tiền đến 50.000 baht (khoảng 40 triệu đồng), hoặc cả hai hình thức.

Cơ quan FDA Thái Lan cũng cho biết đang tiến hành các thủ tục pháp lý để xử lý đơn vị sản xuất theo quy định. Thông báo được ký bởi ông Witit Srisuphanakul, Phó Tổng thư ký FDA Thái Lan, thay mặt Tổng thư ký cơ quan này, ngày 20 tháng 10 năm 2025.

Đồng thời, Cơ quan FDA cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua hoặc sử dụng các sản phẩm thảo dược, đặc biệt là các loại lọ hít hoặc thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc, để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguồn: Khaosod