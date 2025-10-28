Thịt gà được xem là “vua của các loại thịt trắng”, còn thịt lợn là nguyên liệu chính trong vô số món ăn gia đình. Nhưng sự thật là, theo các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ, hai loại thịt này lại không nằm trong danh sách được khuyến khích ăn thường xuyên nhất.

Điều bất ngờ là loại thịt được xếp hạng đầu tiên không phải là “ngôi sao quen thuộc” mà là một thực phẩm ít được người trung niên, cao tuổi chú ý , song lại chứa hàm lượng đạm cao, chất béo thấp , cực kỳ tốt cho tim mạch.

1. Thịt cá

Các bác sĩ nhất trí rằng cá, đặc biệt là cá biển sâu, là loại thịt tốt nhất cho sức khỏe. Cá chứa axit béo Omega-3 , “vũ khí tự nhiên” giúp giảm mỡ máu, ngăn xơ vữa động mạch, cải thiện lưu thông máu và chức năng não bộ.

Không chỉ vậy, thịt cá dễ tiêu hóa hơn thịt đỏ , protein trong cá có cấu trúc mịn, rất phù hợp với người lớn tuổi hoặc người răng yếu . Nếu ngại mùi tanh hay xương nhỏ, bác sĩ gợi ý chọn cá tuyết, cá hồi, cá rô phi, cá chép, cá trắm ít xương, thịt mềm, dễ chế biến bằng cách hấp, kho hoặc nấu canh.

2. Thịt thỏ

Đứng thứ hai là thịt thỏ , món ăn nhiều người Việt còn xa lạ nhưng lại được giới y học đánh giá rất cao.

Theo các nghiên cứu, thịt thỏ có hàm lượng đạm cao gấp đôi thịt lợn , chất béo chỉ bằng 1/5, lại chứa nhiều axit amin thiết yếu như lysine và methionine , rất tốt cho người có mỡ máu cao, tiểu đường hoặc tim mạch yếu. Vì ít được tiêu thụ phổ biến, nhiều người vẫn “ngại” thịt thỏ, nhưng thực tế thịt thỏ mềm, ít mùi, chế biến đúng cách còn ngon hơn cả thịt gà.

3. Thịt bò

Rất nhiều người e ngại thịt bò vì nghĩ đó là “thịt đỏ”, ăn nhiều sẽ hại tim mạch. Thực tế, phần nạc bò chứa rất ít chất béo , nhưng lại dồi dào sắt, kẽm, vitamin B12 , những dưỡng chất cần thiết để ngăn ngừa thiếu máu, suy nhược và giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

Các bác sĩ khuyên nên chọn phần thịt nạc vai, thăn hoặc mông , tránh các phần mỡ như ba chỉ hoặc sườn bò . Cách chế biến lý tưởng là hầm hoặc ninh chậm , vừa giữ được hương vị, vừa giảm tối đa lượng dầu mỡ.

4. Thịt vịt

Nhiều người tưởng thịt vịt béo, nhưng thực tế nếu bỏ da, lượng mỡ của thịt vịt thấp hơn nhiều so với thịt lợn hoặc thịt cừu . Thịt vịt còn có tính mát, giúp thanh nhiệt, bổ âm, tốt cho người hay bị nóng trong, ho khan hoặc suy nhược.

Ở nhiều tỉnh miền Nam và miền Trung, vịt hầm thuốc bắc hoặc vịt tiềm vẫn là món ăn được dùng để bồi bổ cơ thể trong mùa khô nóng .

5. Thịt chim bồ câu

Thịt bồ câu không phổ biến bằng các loại thịt khác, nhưng từ xưa dân gian đã có câu “ăn một con bồ câu bằng ba con gà” . Y học hiện đại chứng minh thịt bồ câu chứa nhiều protein, carnosine, sắt, kẽm và selen , giúp tăng sức đề kháng, phục hồi thể lực, cải thiện tuần hoàn máu – đặc biệt tốt cho người cao tuổi hoặc người mới ốm dậy.

Vì sao thịt gà, thịt lợn không nằm trong danh sách “vàng”?

Không phải vì chúng “xấu”, mà là vì thua kém về giá trị dinh dưỡng và tỷ lệ chất béo . Thịt lợn chứa nhiều mỡ bão hòa và cholesterol , nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng mỡ máu, tăng cân và nguy cơ bệnh tim mạch . Thịt gà , tuy là “thịt trắng”, nhưng do phương pháp chăn nuôi công nghiệp và thói quen chiên rán, quay nướng nhiều dầu mỡ , khiến món ăn này mất đi ưu thế vốn có.

Các chuyên gia khuyên: “Không có loại thịt nào hoàn hảo, chỉ có cách ăn hợp lý mới tốt cho sức khỏe”. Người trung niên và cao tuổi nên:

- Thay đổi loại thịt mỗi ngày : ăn luân phiên cá, thỏ, bò, vịt, bồ câu.

- Mỗi bữa chỉ nên ăn lượng bằng bàn tay , kết hợp rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt để cân bằng dinh dưỡng.

- Ưu tiên cách chế biến nhẹ nhàng như hấp, luộc, hầm, tránh chiên rán và nướng trực tiếp trên than.

Nguồn và ảnh: Sohu