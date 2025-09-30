Bật mí phía sau chuyện tình tay ba tốn giấy mực nhất lúc này của cô Hồng Thơ - chú Đỗ Hùng - cô Dung Ấm Ớ

Gần đây, dư luận xôn xao trước chuyện tình tay ba của cô Hồng Thơ - chú Đỗ Hùng và cô Dung Ấm Ớ. Câu chuyện được kể bởi Quân Trương - chủ kênh TikTok Con Cò Đây, sinh năm 1999 tại Hà Nội, hiện sinh sống ở TP.HCM.

Chuyện tình tay ba đang gây xôn xao cõi mạng.

Được biết, chú Đỗ Hùng và cô Dung Ấm Ớ vốn là vợ chồng, tình cảm mặn nồng. Tuy vậy, sự xuất hiện của người thứ ba đã khiến chuyện tình của họ không được như mong đợi.

Mới đây, trong đoạn clip, cô Hồng Thơ xuất hiện là người phụ nữ 49 tuổi, điệu đà, quý phái và sành điệu với chiếc điện thoại Iphone 17 cực bắt trend.

Cô viết cho người mình yêu thương:

" Một buổi chiều ngập tràn yêu thương.

Trên tay Hồng Thơ đang sở hữu chiéc ai pôn 17 pồ mát, cảm ơn người ấy luôn nhớ tới em.

Có một người gọi là tri kỷ, luôn hiểu mình. Bao năm ròi vẫn như vậy, chỉ cần em nói thích là 1 phút 30 giây có ngay hihi.

Viết cho người mà ta luôn trân quý

Và coi là tri kỷ của đời ta

Dù chúng mình hai đứa có cách xa

Nhưng thấu hiểu là niềm vui lớn nhất.

Người chính là món quà vô cùng thật

Cuộc đời này đã ban tặng cho ta".

Cô Hồng Thơ hạnh phúc vì được người thương tặng chiếc Iphone 17.

Xem xong đoạn clip, nhiều người đã đoán ra người tặng cô Hồng Thơ chiếc Iphone 17 chính là chú Hùng. Dân mạng thấy xót xa vì cô Dung Ấm Ớ - đúng như cái tên của cô nên phải chịu thiệt thòi trong chuyện tình tay ba này.

Không những thế, đoạn clip "là bạn bè nhưng trên cả bạn bè" của chú Hùng và cô Hồng Thơ cũng khiến dân tình xôn xao bàn tán và vội vã réo tên cô Dung Ấm Ớ.

Chú Hùng và cô Hồng Thơ - tình trong như đã, bên ngoài không hề e dè.

Trên trang cá nhân, cô Dung Ấm Ớ cũng đăng tải một đoạn clip đứng cạnh chú Hùng và cô Hồng Thơ với lời dẫn: " Cảm ơn chồng yêu Đỗ Hùng và cô bạn thân Hồng Thơ đã cho Dung biết mùi Đà Lạt là như thế nào".

Cô Dung Ấm Ớ đi du lịch Đà Lạt cùng chú Hùng và cô Hồng Thơ.

Không những thế, cô Dung Ấm Ớ đúng như cái tên, vẫn vui vẻ kỷ niệm ngày cưới bên người chồng Đỗ Hùng. Chỉ tiếc là, người ở bên Đỗ Hùng lại là cô Hồng Thơ. Drama tình ái của chú Đỗ Hùng, cô Hồng Thơ và cô Dung Ấm Ớ hiện đang nổi như cồn, gây xôn xao khắp cõi mạng.

Cô Dung Ấm Ớ kỷ niệm ngày cưới bên chú Hùng và cô Hồng Thơ.

" Kiểu nhìn bà Dung phát bực, người đâu mà cứ cù là cù lần, ly hôn đi cho sớm chợ ", một người dùng bình luận.

" Mọi người đừng có nghĩ cô Dung Ấm Ớ. Nhìn là biết cô Hồng Thơ là phú bà, chồng đi nước ngoài gửi tiền về tiêu không hết, túi hiệu đeo đầy người, nhà cửa, bất động sản đầy ra. Cô Dung ngắm mắt làm ngơ để ông Hùng đi với phú bà mang tiền về nuôi cô Dung đấy.... chứng tỏ chồng cô Hồng Thơ giờ phải nuôi 2 gia đình ", một người khác viết.

Cô Dung Ấm Ớ - người được cả dân mạng thương xót lúc này.

Trên thực thế, drama cô Hồng Thơ, chú Đỗ Hùng và cô Dung Ấm Ớ chỉ là tiểu phẩm được kể lại bởi Tiktoker Quân Trương (cô Hồng Thơ), Mai Hương (chú Đỗ Hùng) và Ngọc Thiệp (cô Dung Ấm Ớ). Họ đều là những Tiktoker trẻ trung, tài năng và sáng tạo.

Đáng chú ý, drama tình tay ba của Hồng Thơ, chú Đỗ Hùng và cô Dung Ấm Ớ là chỉ là diễn nhưng nỗi đau trong tim dân mạng lại là thật. Nhiều netizens bày tỏ đau khổ khi nhìn thấy cảnh cô Dung Ấm Ớ phải chịu cảnh bị chồng phản bội. Một số cho rằng chú Đỗ Hùng với ngoại hình chẳng mấy bắt mắt, gia thế cũng không đến mức giàu sang, không xứng đáng để cô Dung phải cam chịu và hy sinh như thế.

Bộ ba đang diễn nhưng dân mạng mới là người đau khổ.

Trong một bài phỏng vấn trước đó, Quân Trương từng hé lộ quy trình tạo nên những video triệu view của mình. Thông thường, anh sẽ chuẩn bị ý tưởng và chủ đề từ trước, sau đó chỉ cần một chiếc điện thoại cùng chân máy để ghi hình.

Khi nhập vai, Quân thường gợi nhớ lại những ký ức hay câu nói quen thuộc của mẹ và các dì, rồi biến tấu thành các tình huống hài hước. Điểm nhấn đặc biệt trong clip chính là kho trang phục hóa trang đồ sộ với khoảng 60–70 bộ quần áo cùng hơn 20 kiểu tóc giả, giúp nhân vật trở nên sinh động và chân thực hơn.

Hiện tại, drama cô Hồng Thơ, chú Đỗ Hùng và cô Dung Ấm Ớ vẫn chưa có hồi kết và vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.



