Những tuần qua, làn sóng tẩy chay sao Hàn diễn ra dữ dội tại Trung Quốc. Nguồn cơn bắt đầu từ việc tác phẩm Tempest và Ngự Trù Của Bạo Chúa mà Jeon Ji Hyun, Yoona (SNSD) đóng chính xuất hiện nhan nhản tình tiết và câu thoại hạ thấp, coi thường và xúc phạm Trung Quốc, khiến khán giả xứ tỷ dân vô cùng phẫn nộ. Sự việc tranh cãi của Jeon Ji Hyun và Yoona gây ảnh hưởng diện rộng, khiến Song Hye Kyo vừa "lãnh đạn" bị bóc phốt ứng xử, vừa bị vạ lây mất job.

Theo tờ 163, hàng loạt thương vụ ký kết hợp tác quảng cáo và đóng phim của Song Hye Kyo với các đối tác Trung Quốc đã đổ bể. Trong đó, có 1 dự án phim ảnh lớn, thù lao khủng mà cô đã đàm phán hơn 1 năm qua với nhà sản xuất Hong Kong (Trung Quốc). Vì lo lắng tác phẩm không được xét duyệt phát hành tại Đại lục do có sự góp mặt của 1 nghệ sĩ Hàn Quốc như Song Hye Kyo, các nhà đầu tư đã thẳng tay loại minh tinh xứ kim chi ra khỏi kế hoạch sản xuất, thay thế bằng Nghê Ni.

Song Hye Kyo mất job giữa làn sóng "tẩy chay sao Hàn" lớn chưa từng thấy" ở Trung Quốc

Từ trường hợp của Song Hye Kyo có thể thấy các "ông lớn" đang vô cùng cẩn trọng, sẵn sàng loại bỏ các gương mặt nghệ sĩ Hàn Quốc ra khỏi dự án, chiến dịch thương mại của mình khi có hoạt động ở thị trường Trung Quốc đại lục. Với việc bị tẩy chay hiện tại, Song Hye Kyo được cho là đánh mất kha khá hợp đồng lớn, cơ hội làm việc và cả khoản thu nhập "béo bở" ở thị trường Hoa ngữ.

Trước đó, Song Hye Kyo cũng đã bị netizen xứ tỷ dân đào lại hàng loạt bài viết tố cáo cô từng mắc bệnh ngôi sao, có thái độ yêu sách vô lý và trịch thượng khi đến Trung Quốc làm việc. Tờ QQ cho biết có 1 lần khi sang Trung Quốc tham dự sự kiện, Song Hye Kyo tỏ ra không hài lòng với khách sạn do nhãn hàng sắp xếp và đòi đổi nơi ở. Sau khi được chuyển đến 1 nơi đẳng cấp hơn, nữ diễn viên lại tiếp tục phàn nàn trong phòng khách sạn mới không có gương soi toàn thân, và yêu cầu nhân viên sự kiện phải vác gương từ khách sạn cũ sang cho cô.

Đến 10h đêm, Song Hye Kyo lại yêu cầu nhân viên sự kiện phải ra ngoài mua sơn móng tay cô lỡ làm hỏng, nhưng phải đúng màu kiều nữ này yêu thích. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên Hàn Quốc còn yêu cầu được tắm bằng nước khoáng thương hiệu riêng mỗi sáng sớm, từ chối gặp phóng viên, từ chối làm việc với nhân viên làm nail do ban tổ chức sắp xếp vì không muốn người lạ chạm vào tay.

Song Hye Kyo bị tố từng có đòi hỏi vô lý, hành xác nhân viên sự kiện ở Trung Quốc

Trong khi đó, tờ iFeng lại từng chỉ trích Song Hye Kyo là "nữ hoàng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng" của showbiz Hàn, nhận job trao giải và phát biểu cho đã nhưng lại làm việc qua loa, không mấy vui vẻ. Điển hình là khi xuất hiện với tư cách khách mời trao giải tại chung kết chương trình Super Boy, Song Hye Kyo đưa cúp, đưa hoa cho thí sinh chiến thắng bằng 1 tay không mấy tôn trọng. Đến Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải năm 2016, Song Hye Kyo còn gây thất vọng hơn khi bước lên sân khấu nói đúng 2 câu: “Xin chào mọi người", "Cảm ơn mọi người" rồi bỏ xuống sân khấu trong khi phiên dịch còn chưa kịp nói hết câu, để lại khoảng trống đầy bối rối cho sóng truyền hình trực tiếp.

Các bài bóc phốt thái độ ứng xử của Song Hye Kyo khi đến thị trường Trung Quốc làm việc thu hút nhiều lượt xem. Dù chỉ mới là tố cáo 1 chiều, chưa có bằng chứng rõ ràng để chứng minh đây là sự thật, song cũng đã có rất nhiều khán giả chỉ trích, bày tỏ sự thất vọng với con người thật của Song Hye Kyo. Trước thông tin tiêu cực này, phía minh tinh Hàn đến nay vẫn chưa có phản hồi.

Song Hye Kyo bị truyền thông Trung Quốc mỉa mai là nữ hoàng 2 mặt

Cô bị soi trao giải cho thí sinh bằng 1 tay, thái độ miễn cưỡng làm cho có

Ở Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải năm 2016, Song Hye Kye nói đúng 2 câu rồi rời đi để sân khấu trống hoác

Sau lùm xùm của các minh tinh Hàn vừa qua, khán giả Trung Quốc đã mạnh mẽ yêu cầu cơ quan quản lý văn hóa thay lệnh "hạn Hàn" (hạn chế văn hóa Hàn Quốc) thành lệnh "cấm Hàn". Trong đó, Jeon Ji Hyun đã bị xóa sổ sạch sẽ hình ảnh, còn Yoona vào top sao Hàn bị ghét nhất ở Trung Quốc. Với tình hình căng thẳng như hiện tại, các nghệ sĩ xứ kim chi cũng như công ty giải trí Hàn Quốc gần như bít cửa hoạt động, không có cơ hội kiếm tiền ở thị trường Trung Quốc.

Các sao Hàn đang bị tẩy chay mạnh mẽ ở Trung Quốc. Trong đó, Jeon Ji Hyun đã bị xóa sổ hình ảnh khỏi xứ tỷ dân, còn Yoona hứng chịu cơn bão chỉ trích

