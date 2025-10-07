Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay ngày 7/10 đã phát đi tin về tình hình mưa, ngập úng ở Hà Nội.

Theo đó, từ rạng sáng nay đến 5h20, khu vực Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa trong 6 giờ qua phổ biến từ 40–80mm, một số trạm ghi nhận lượng mưa cao đột biến như Sóc Sơn 116mm, Thượng Cát 91mm.

Dự báo trong 3–6 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40–70mm, cục bộ trên 100mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến chiều, sau đó giảm dần vào tối và đêm nay.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do lượng mưa dồn dập trên nền đất đã bão hòa sau các đợt mưa trước, nguy cơ ngập úng cục bộ ở nhiều khu vực nội thành là rất cao, đặc biệt tại các tuyến phố trũng, thấp và khu dân cư ven sông, hồ.

Đợt mưa lớn cuối tháng 9 đã khiến nhiều tuyến phố chìm trong nước

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng gồm hàng loạt tuyến đường trung tâm:

Khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm (cũ): Trần Vũ, Cao Bá Quát, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Bát Đàn, Tràng Tiền – Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Lò Đúc, Quang Trung, Thợ Nhuộm...

Khu vực Đống Đa – Thanh Xuân (cũ): Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Vương Thừa Vũ...

Khu vực Cầu Giấy – Nam Từ Liêm (cũ): Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Tố Hữu, hầm chui Đại Lộ Thăng Long...

Khu vực Tây Hồ – Long Biên (cũ): Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…

Công ty Thoát nước Hà Nội đã kích hoạt toàn bộ 100% trạm bơm đầu mối, trong đó có các trạm Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, Đà Sỹ... để hạ mực nước trên hệ thống, phối hợp lực lượng ứng trực hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua các điểm ngập.