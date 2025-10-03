Đường gom Đại lộ Thăng Long vẫn ngập, xe nối đuôi ùn dài hàng km Phùng Linh, 13:30 03/10/2025 Chia sẻ Thích0 Ngày 3/10, do đường gom 2 bên Đại lộ Thăng Long vẫn bị ngập sâu khiến các phương tiện không thể lưu thông, tắc dài hàng km. Gần 4.000 bánh Trung thu ngoại nhập “không giấy tờ” bị bắt ngay giữa phố Hà Nội: Ông chủ SN 1980 khai sự thật bất ngờ Phạt 5 triệu đồng tài xế xe cứu hộ 'trèo' qua dải phân cách ngày Hà Nội mưa ngập Hà Nội nắng đẹp, đường Võ Chí Công vẫn ngập nửa mét Sau 3 ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, đến nay khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long vẫn bị ngập nước, giao thông đi lại khó khăn. Sáng 3/10, nước vẫn ngập sâu ở khu vực đường gom, các phương tiện chen chân vào làn cao tốc tránh ngập, khiến hướng đi vào nội thành tê liệt, kéo dài nhiều km. Đại lộ Thăng Long (đoạn qua phường Tây Mỗ, hướng về trung tâm Hà Nội và hướng ngược lại), nước vẫn ngập sâu hai bên đường gom và Đại lộ từ 0,6 đến 0,8m. Trên cao tốc Hà Nội – Hòa Lạc về cơ bản đã hết ngập. Đoạn cao tốc Hòa Lạc - Hà Nội phía trước khu Vinhomes Smart City Tây Mỗ ngập sâu hai bên đường gom. Từ 7h sáng, lượng phương tiện từ hướng Hòa Lạc đổ về trung tâm Hà Nội bắt đầu ùn tắc kéo dài khoảng 7 - 8km từ khu vực xã Yên Lũng tới phường Đại Mỗ. Xe máy len lỏi trong hàng dài ô tô gây ảnh hưởng tới giao thông toàn tuyến. Tuyến đường rẽ vào cao tốc đoạn khu đô thị Vinhomes Smart City Tây Mỗ hỗn loạn do các phương tiện không thể di chuyển qua, buộc phải đổi hướng đi lên cao tốc. Đồng thời, hai ô tô va chạm tại khu vực cầu Ngà chắn dọc một làn đường khiến việc di chuyển tại tuyến đường càng thêm khó khăn. Đến 9h, đoạn qua hầm chui trên cao tốc Hòa Lạc - Hà Nội vẫn kẹt cứng, cả 4 làn xe đều "chật như nêm". Được biết, tuyến đường liên tục ùn tắc trong 3 ngày qua. Dù được xem là tuyến giao thông hiện đại bậc nhất Thủ đô, Đại lộ Thăng Long với 4 làn tách biệt vẫn thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc mỗi khi có tai nạn hay mưa ngập. Theo Tiền Phong Copy link 10/03/2025 10:15 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/duong-gom-dai-lo-thang-long-van-ngap-xe-noi-duoi-un-dai-hang-km-post1783515.tpo Danh sách tài khoản VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiệt hại bão Bualoi, dành cho người đồng ý/không đồng ý sao kê công khai Chia sẻ Thích0 đường gom đại lộ thăng long ngập tin nóng mỗi ngày