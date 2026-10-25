Thông báo California Fitness & Yoga gửi tới hội viên về việc đóng cửa các cơ sở tại Hà Nội.

Trong hai ngày 24-25/10, California Fitness & Yoga liên tiếp thông báo đến khách hàng về việc tạm dừng hoạt động 4 cơ sở tại Hà Nội, gồm Cali Times City, Cali Hàng Da, Cali Mipec và Cali Centuryon Royal City. Theo thông báo, thời gian tạm ngừng của các cơ sở này kéo dài từ ngày 26/10 đến hết ngày 31/10, với lý do liên quan đến vận hành.

Trước đó, hội viên tại 3 cơ sở khác ở Hà Nội là Sky City, Mac Plaza và Vincom Star City cũng nhận được thông báo tương tự. Như vậy, cả 7 cơ sở của hệ thống tại Hà Nội đều tạm ngừng hoạt động đến hết tháng 10.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi điều chỉnh hoạt động của California Fitness & Yoga kể từ đầu tháng 10. Tại TP.HCM, các cơ sở Hùng Vương Plaza, SC VivoCity, Parkson Flemington, Pico Plaza, GoldView, Landmark 81, Cali Tower và Gigamall cũng thông báo tạm ngừng hoạt động đến hết tháng. Một số chi nhánh tại Đà Nẵng, Đồng Nai và Nha Trang cũng ghi nhận diễn biến tương tự.

Từ cuối tháng 9, hệ thống lần lượt thông báo tạm dừng một số dịch vụ, trong đó có cung cấp khăn tập, nước uống VIP và hoạt động tại quầy Centuryon. Đến ngày 12/10, một số lớp GroupX và Yoga bắt đầu thu phụ phí 20.000 đồng mỗi lượt.

Ngày 19/10, ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga, lên tiếng nhận trách nhiệm về những hạn chế trong công tác quản lý và vận hành hệ thống.

Ông kêu gọi hội viên cho doanh nghiệp thêm 30 ngày để hoàn thiện lộ trình tái cấu trúc, sau khoảng 90 ngày triển khai. Khi thời hạn này kết thúc, California cam kết công bố kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn đọng và phương án xử lý tiếp theo.

Trong các biện pháp trước mắt, doanh nghiệp quyết định dừng thu phụ phí 20.000 đồng đối với một số lớp GroupX và Yoga. Hệ thống cũng cho biết sẽ ưu tiên duy trì, từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu như khăn tập, nước uống và hỗ trợ gửi xe, tùy theo điều kiện thực tế của từng câu lạc bộ.

Bên cạnh đó, California dự kiến triển khai các gói thẻ hội viên thanh toán theo tháng, nhằm tăng tính linh hoạt cho khách hàng trong việc tiếp tục sử dụng hoặc dừng dịch vụ.

Những ngày sau đó, ban lãnh đạo California Fitness & Yoga trực tiếp đến một số câu lạc bộ gặp gỡ hội viên, xin lỗi và nhận trách nhiệm về các gián đoạn trong hoạt động, vốn ảnh hưởng đến quyền lợi và trải nghiệm tập luyện của khách hàng.

Theo thông tin trên website chính thức của California Fitness & Yoga, tính đến tháng 10/2026, hệ thống còn 16 cơ sở, gồm 8 điểm tại TP.HCM, 7 điểm tại Hà Nội và 1 điểm tại Nha Trang. So với quy mô 35 phòng tập trên cả nước vào năm 2025, số cơ sở hiện tại đã giảm hơn 54%.

Không chỉ đối mặt với những xáo trộn trong hoạt động, doanh nghiệp còn bị phản ánh chậm thanh toán tiền lương, hoa hồng và đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, huấn luyện viên trong nhiều tháng.

Đáng chú ý, California Fitness & Yoga mới đây có tên trong danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên do Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố. Số tiền chậm đóng được ghi nhận ở mức hơn 6,5 tỷ đồng, liên quan đến quyền lợi của 550 lao động.