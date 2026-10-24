11h đêm ngày 23/10, nhiều hội viên của California Fitness & Yoga tại TP.HCM bất ngờ nhận được thông báo từ doanh nghiệp về việc tạm ngừng mở cửa 3 câu lạc bộ gồm Landmark 81, Cali Tower và Gigamall từ 24-31/10.

Đáng lưu ý, thông báo diễn ra chỉ vài tiếng sau khi doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động ở cơ sở Thảo Điền Pearl (TP.HCM).

Tại Hà Nội, các hội viên cơ sở Vincom Star City cũng nhận được thông báo tương tự.

Đợt tạm ngưng lần này nối tiếp hàng loạt điều chỉnh hoạt động trong tháng 10. Trước đó, tại TP.HCM, các cơ sở Hùng Vương Plaza, SC VivoCity, Parkson Flemington, Pico Plaza và GoldView đều thông báo ngừng hoạt động đến hết tháng. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại Sky City, Mac Plaza ở Hà Nội và một số chi nhánh tại Đà Nẵng, Đồng Nai.

Thông báo đóng cửa nhiều phòng tập từ hệ thống California Fitness & Yoga.

Từ cuối tháng 9, hệ thống phòng gym này lần lượt thông báo tạm dừng một số dịch vụ, gồm cung cấp khăn tập, nước uống VIP và hoạt động tại quầy Centuryon. Đến ngày 12/10, một số lớp GroupX và Yoga bắt đầu áp dụng mức phụ thu 20.000 đồng/lượt.

Ngày 19/10, ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga lên tiếng thừa nhận trách nhiệm về những hạn chế trong công tác quản lý và vận hành.

Ông Dane Fort kêu gọi hội viên dành thêm 30 ngày để California hoàn thiện lộ trình tái cấu trúc. Theo ông, quá trình này đã diễn ra khoảng 90 ngày. Khi kết thúc thời hạn trên, doanh nghiệp sẽ công bố những kết quả đạt được, các vấn đề chưa được giải quyết và hướng xử lý tiếp theo.

Một trong những động thái trước mắt là ngừng thu khoản phụ phí 20.000 đồng đối với một số lớp GroupX và Yoga. California cũng cho biết sẽ ưu tiên duy trì và từng bước khôi phục những dịch vụ thiết yếu như khăn tập, nước uống, hỗ trợ gửi xe, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng câu lạc bộ.

Ngoài ra, hệ thống dự kiến đưa ra các gói thẻ hội viên thanh toán theo tháng, tạo thêm sự linh hoạt cho khách hàng khi lựa chọn tiếp tục sử dụng hoặc dừng dịch vụ.

Trong những ngày sau đó, ban lãnh đạo California Fitness & Yoga đã trực tiếp đến một số câu lạc bộ để gặp hội viên, xin lỗi và nhận trách nhiệm về những gián đoạn trong hoạt động, vốn ảnh hưởng đến quyền lợi và trải nghiệm tập luyện của khách hàng.

Ông Dane Fort nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga trực tiếp đến phòng tập chắp tay xin lỗi khách hàng.

Theo thông tin trên website chính thức của California Fitness & Yoga tính đến tháng 10 năm nay, hệ thống còn 16 cơ sở hoạt động, trong đó TP.HCM có 8 điểm, Hà Nội có 7 điểm và Nha Trang có 1 điểm. So với quy mô 35 phòng tập trên cả nước vào năm 2025, số cơ sở hiện tại đã giảm hơn 54%.

Bên cạnh những xáo trộn trong hoạt động, doanh nghiệp còn bị phản ánh chậm thanh toán tiền lương, hoa hồng và bảo hiểm xã hội trong nhiều tháng cho nhân viên, huấn luyện viên.

Đáng chú ý, California Fitness & Yoga mới đây xuất hiện trong danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên do Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố, với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng, liên quan đến quyền lợi của 550 lao động.