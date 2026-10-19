Ông Dane Fort, CEO California Fitness and Yoga trong video mới nhất.

Trong video mới nhất đăng trên fanpage của California Fitness & Yoga, ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness and Yoga thay mặt ban lãnh đạo nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quản lý, vận hành, đồng thời cam kết từng bước giải quyết các vấn đề tồn đọng và khôi phục quyền lợi hội viên.

Ông Dane Fort thừa nhận California Fitness and Yoga đã theo đuổi tăng trưởng vượt quá năng lực của đội ngũ nhân sự và hệ thống vận hành. Những hạn chế trong quản lý, các quyết định chưa phù hợp và việc xử lý vấn đề chậm trễ đã ảnh hưởng đến quyền lợi hội viên, hoạt động của các câu lạc bộ cũng như trải nghiệm tập luyện.

Ông cũng gửi lời xin lỗi về tình trạng gián đoạn lịch tập, một số quyền lợi bị cắt giảm hoặc gián đoạn, các câu lạc bộ phải tạm ngừng hoạt động và những ảnh hưởng đến nhân viên, đối tác, nhà cung cấp. Ông nhấn mạnh lời xin lỗi là chưa đủ, niềm tin chỉ có thể được khôi phục bằng hành động cụ thể.

Về thông tin California Fitness and Yoga có thể đóng cửa hoặc giải thể toàn bộ hệ thống, ông Dane Fort cho biết việc sáp nhập một số pháp nhân, hoàn tất năm 2019, là một phần của quá trình tái cơ cấu pháp lý doanh nghiệp từ nhiều năm trước, không đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động. California vẫn đang vận hành và thực hiện các điều chỉnh nhằm ổn định tổ chức.

Sau khi lắng nghe phản hồi từ hội viên, CEO California cho biết hệ thống quyết định ngừng thu phụ phí đối với một số lớp Group X và yoga được lựa chọn. Các lớp học này sẽ quay trở lại áp dụng chính sách tiêu chuẩn.

“Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh lịch lớp nhằm tăng khả năng tiếp cận và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tập luyện của hội viên”, ông nói.

Đồng thời, vị CEO cho biết California cam kết ưu tiên duy trì và từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu như khăn tập, nước uống và hỗ trợ đỗ xe. Việc triển khai sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế tại từng câu lạc bộ, nhằm bảo đảm các nhu cầu cơ bản phục vụ trải nghiệm tập luyện của hội viên luôn được đáp ứng.

California cũng đang chuẩn bị giới thiệu thêm các lựa chọn hội viên với hình thức thanh toán theo tháng, mang lại sự linh hoạt hơn cho khách hàng. Hội viên có thể thanh toán theo nhu cầu và dừng khi muốn. Khi đăng ký hoặc gia hạn, khách hàng sẽ được cung cấp thông tin minh bạch về các điều khoản, dù mua gói hội viên mới hay gia hạn gói hiện có.

Ông Dane Fort cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các thay đổi cần thiết để từng bước khắc phục những thiếu sót trong hoạt động vận hành cũng như cải thiện trải nghiệm hội viên.

Ông Dane Fort đề nghị các bên liên quan dành thêm 30 ngày để doanh nghiệp hoàn thiện lộ trình tái cơ cấu, xác định rõ nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Theo ông, quá trình rà soát đã diễn ra trong 90 ngày qua, tập trung vào các vấn đề tồn đọng, thứ tự ưu tiên và giải pháp cho từng nhóm vấn đề.

“Chúng tôi cam kết rằng khi kết thúc 30 ngày tiếp theo, California sẽ công khai cập nhật về những tiến triển đã đạt được, các vấn đề vẫn đang được xử lý và những bước tiếp theo. Qua đó, hội viên, nhân viên, đối tác và các bên liên quan có thể theo dõi rõ ràng tiến độ, hiểu được kế hoạch sắp tới và thấy được trách nhiệm mà chúng tôi đang thực hiện đối với từng vấn đề cụ thể”, ông nói.

Chia sẻ của vị CEO diễn ra trong bối cảnh hệ thống này đang gặp nhiều khó khăn trong vận hành. Kể từ ngày 19/10, California Fitness & Yoga đã dừng dịch vụ khăn, nước uống VIP và quầy Centuryon.

Theo dữ liệu trên website chính thức của California Fitness & Yoga đến tháng 10 năm nay, hệ thống hiện còn 16 cơ sở đang hoạt động, gồm 8 điểm tại TP.HCM, 7 điểm tại Hà Nội và 1 điểm tại Nha Trang. So với 35 phòng tập trên toàn quốc vào năm 2025, mạng lưới hiện đã thu hẹp hơn 54%.

Doanh nghiệp cũng nợ nhiều tháng lương, hoa hồng và bảo hiểm xã hội của đội ngũ nhân viên và huấn luyện viên. Mới đây, California Fitness & Yoga có mặt trong danh sách chậm đóng bảo hiểm từ 6 tháng trở lên tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM, với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng, liên quan đến quyền lợi của 550 lao động.