Mỗi dịp lễ Tết hay ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, câu chuyện tặng quà cho thầy cô lại trở thành đề tài khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Thực tế, phần lớn giáo viên đều trân trọng sự quan tâm từ gia đình học sinh. Tuy nhiên, không ít trường hợp, chính cách trao quà thiếu tinh tế của người lớn lại vô tình đẩy thầy cô vào thế khó xử, biến một nét đẹp tri ân thành gánh nặng tâm lý.

Dưới đây là 4 kiểu thái độ tặng quà khiến giáo viên "e ngại" nhất mà phụ huynh cần lưu ý để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của người làm nghề giáo.

1. Thái độ "giao kèo", ra điều kiện ngầm

Nhiều phụ huynh có thói quen kèm theo một lời gửi gắm tưởng như xã giao nhưng lại mang sức nặng áp lực ngay lúc trao quà: "Quà nhỏ thôi nhưng cô nhớ để ý cháu nhà chị nhé", hay "Em gửi thầy chút lòng thành, cuối kỳ thầy nâng đỡ cháu giúp em".

Những câu nói này vô tình biến món quà tri ân thành một khoản "phí dịch vụ" hoặc công cụ giao dịch. Trong môi trường sư phạm, sự công bằng với mọi học sinh là nguyên tắc cốt lõi. Khi món quà đi kèm điều kiện ưu ái, giáo viên sẽ rơi vào cảm giác bị mua chuộc, mất đi sự tự nhiên trong việc đánh giá và uốn nắn học trò. Nếu con mắc lỗi, thầy cô cũng ngại nhắc nhở vì mang tâm lý "đã trót nhận quà của phụ huynh".

Ảnh minh họa

2. Thái độ phô trương, "ban phát" giữa đám đông

Không ít cha mẹ chọn cách trao quà ngay tại cổng trường giờ tan tầm, giữa hành lang đông đúc hoặc trước mặt nhiều phụ huynh và học sinh khác, kèm theo những lời giới thiệu nhấn mạnh vào giá trị vật chất hoặc xuất xứ đắt đỏ của món đồ.

Cách hành xử này không chỉ khiến giáo viên lúng túng, xấu hổ vì sự chú ý không đáng có, mà còn dễ làm nảy sinh tâm lý so bì, hiểu lầm trong nội bộ phụ huynh của lớp. Với những người làm giáo dục chân chính, sự trân trọng nằm ở sự kín đáo, chừng mực chứ không phải màn trình diễn về điều kiện kinh tế.

3. Ép buộc nhận bằng mọi giá, không chấp nhận lời từ chối

Hiện nay, nhiều trường học có quy định nghiêm ngặt về việc không nhận quà cáp giá trị lớn hoặc phong bì. Khi giáo viên từ chối khéo để giữ đúng nguyên tắc nghề nghiệp, một số phụ huynh lại tỏ ra tự ái, nhất quyết nhét quà vào túi, đặt lên bàn rồi bỏ về, thậm chí buông lời trách móc: "Cô chê quà nhà em ít hay sao?".

Sự nhiệt tình thái quá này thực chất là một dạng áp đặt cảm xúc. Khi phụ huynh không tôn trọng ranh giới từ chối của giáo viên, món quà không còn mang ý nghĩa chia sẻ niềm vui mà trở thành một "món nợ" tinh thần, buộc thầy cô phải gánh chịu sự áy náy kéo dài.

4. "Đánh úp" tại nhà riêng hoặc ngoài giờ làm việc

Vì ngại sự dòm ngó ở trường, nhiều phụ huynh chọn cách tự ý tìm đến nhà riêng của giáo viên khi chưa hẹn trước, hoặc chặn đường đưa quà tại bãi giữ xe, quán cà phê.

Việc xâm phạm không gian riêng tư ngoài giờ giảng dạy khiến nhiều thầy cô cảm thấy bất an và có cảm giác như đang thực hiện một việc khuất tất. Mọi sự giao tiếp giữa gia đình và nhà trường, kể cả việc tri ân, đều cần sự đường hoàng, minh bạch và tôn trọng thời gian nghỉ ngơi cá nhân của giáo viên.

Thực chất, điều khiến giáo viên cảm thấy ấm lòng nhất chưa bao giờ nằm ở giá trị của món quà, mà ở thái độ tôn trọng và sự đồng hành văn minh của phụ huynh trong suốt quá trình dạy dỗ con trẻ. Một lời cảm ơn chân thành, một tấm thiệp viết tay của học trò hay sự hợp tác thiện chí khi con gặp khó khăn trong học tập luôn là món quà nhẹ lòng và bền vững nhất đối với mỗi người thầy.