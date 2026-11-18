Phụ huynh rối bời

Có con vừa chuyển cấp từ mầm non sang Tiểu học, chị M.T. (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) những ngày qua rối bời vì không biết nên tri ân thầy cô như thế nào trong dịp 20/11.

Những năm trước khi con học mầm non, dịp lễ nào chị cũng chuẩn bị quà cho cô rất chu đáo vì các cô chăm lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, nhiều khi con mệt chị còn nhờ cô đút cho con ăn dù tuổi con đã có thể tự ăn được.

Dạy học trò vùng cao, cô Voi thường được trò tặng dứa, rau, bí... trong dịp 20/11.

Tuy nhiên khi vào lớp 1, số lượng giáo viên đông hơn, ngoài cô chủ nhiệm còn có các cô bộ môn, cô bảo mẫu. Nếu tặng quà người này không tặng người kia thì sợ mất lòng. Cô nào cũng tặng lại quá tốn kém.

“Nhiều phụ huynh đi trước nói là không cần tặng quà, có tặng thì chỉ tặng bó hoa và lời chúc thôi là được rồi vì cấp 1 khác với mầm non, không phiền các cô nhiều nhưng tôi vẫn thấy băn khoăn. Không tặng hoặc tặng quà đơn giản quá sợ các cô nghĩ mình không tinh tế, thiếu quan tâm, từ đó bớt thiện cảm với phụ huynh cũng như học trò”, chị lo lắng.

Trong khi đó, chị L.H. có con học cấp 2, dù hội phụ huynh đã chuẩn bị quà chung cho cả lớp tặng cô nhưng chị vẫn…chưa yên tâm. Chị dự tính sẽ tặng riêng cho cô chủ nhiệm và một số giáo viên bộ môn phần quà riêng nữa.

“Tôi nghĩ mình bày tỏ tấm lòng chân thành hơn với giáo viên thì họ sẽ quan tâm con mình hơn trên lớp thôi. Thầy cô giáo dạy dỗ con mình là nghề nghiệp, trách nhiệm, nhưng tâm lý con người ai chả muốn mình được quan tâm đặc biệt trong những dịp đặc biệt”, chị nhìn nhận.

Nhiều phụ huynh không biết nên mua quà gì đành để tiền mặt vào phong bì gửi tặng thầy cô. Theo họ, đó cũng là một trong những cách tặng quà thiết thực vì nhiều món quà mua không đúng ý, thầy cô không dùng tới sẽ rất lãng phí.

Thương trò từ trái dứa, dây cườm

Gần tới ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Phạm Thị Ái Vân (Trường THPT Trần Phú, phường Hải Châu) nhận được những tấm tranh 3D do học trò tặng. Bức tranh “đa năng” vừa có thể áp dụng trong hoạt động trải nghiệm, dạy học bộ môn vừa có thể làm món quà tri ân thầy cô.

Nhìn món quà đầy màu sắc, sáng tạo, cô không giấu được niềm vui vì tự tay các em đã cho ra đời thêm một sản phẩm giúp bài học dễ nhớ, trực quan sinh động hơn.

Món quà "hand made" học trò trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu, Đà Nẵng) gửi tặng thầy cô.

Cô Vân trải lòng, 20/11 là ngày để giáo viên ôn lại truyền thống và tự hào về nghề cầm phấn của mình. Đây cũng là dịp mà thầy cô nhận được nhiều lời tri ân nhất. Suốt nhiều năm đi dạy, cô thường tổ chức các hoạt động dạy học, thành thử món quà khiến cô vui nhất trong mùa hiến chương cũng như suốt cả năm học là học trò vững kiến thức, ứng dụng được vào bài học.

“Quà dù lớn lao, giá trị đến đâu mà các em vẫn học không tiến bộ thì mình làm sao vui lòng được. Tôi vẫn thường hay nói với học trò, món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô muốn các em dành tặng chính là tinh thần và kết quả học tập tốt hơn của các em mỗi ngày”, cô Vân bày tỏ.

Cô nói thêm, mùa hiến chương năm nào, cô cũng nhận được những món quà “hand made” của học trò và thật sự rất vui bởi các em đã đặt nhiều tâm huyết và tình cảm vào đấy. Các lớp cũng thường tổ chức buổi liên hoan nhỏ ngay trong lớp học để cô trò chuyện trò, gắn kết nhau hơn. Chỉ vậy thôi là cô đã thấy mình được học trò yêu thương.

Không giống như ở phố thị, phụ huynh và học sinh có thể dễ dàng mua bó hoa hay túi quà mang tặng thầy cô, dịp 20/11 ở vùng núi đơn sơ và “độc lạ” hơn nhiều.

Cô Bríu Thị Voi (giáo viên Trường Tiểu học Sông Kôn, xã Sông Kôn) chia sẻ rằng mấy năm trở lại đây, một số phụ huynh cũng bắt chước nhiều nơi mua hoa tới chúc mừng, nhưng không nhiều vì điều kiện kinh tế người dân vùng cao còn khó khăn. Hiểu được hoàn cảnh của phần lớn học trò, cô Voi cũng như các giáo viên trong trường luôn cởi mở rằng chỉ cần các em biết ơn thầy cô giáo, nỗ lực học tập là thầy cô vui lòng.

Với cô Vân, học trò học tốt hơn mỗi ngày là món quà ý nghĩa nhất.

Dẫu vậy nhiều gia đình vẫn “cố chấp” tặng quà thầy cô cho bằng được. Không có tiền, cha mẹ hái quả dứa, cắt nải chuối, bó rau trên nương cho con mang tới. Cô Voi kể có năm nhìn trò xách mấy quả dứa tới, cô vừa vui vừa thương chảy nước mắt.

“Cha mẹ và các em nhớ tới mình, thương yêu mình, muốn mua món quà nhìn đẹp đẽ hơn nhưng nghèo quá chẳng làm gì được. Vậy nên đành hái rau quả ngoài vườn đi tặng. Nghĩ tới cái khó, cái tình của họ mà không cầm lòng được”, cô xúc động.

Cô Voi nhớ, có một gia đình em học trò người dân tộc thiểu số Cơ Tu đã dùng những hạt cườm bằng nhựa tự tay xâu thành chiếc dây chuyền đeo cổ tặng cô. Với người Cơ Tu, họ chỉ tặng dây cườm cho người mà họ thật sự tin tưởng, trân quý. Chiếc cườm như tín vật, gửi gắm niềm tin và lời chúc về sức khỏe, an bình.

“Giáo viên vùng núi chúng tôi mỗi lần nhận quà là một lần thương thêm học trò và bà con nơi đây. Vì vậy nên ai cũng cố gắng hết lòng hết sức để dạy dỗ các em, mong các em sẽ thành tài để đổi thay cuộc sống vốn đã quá nhiều khó khăn”, cô Bríu Thị Voi trải lòng.