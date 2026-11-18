Mới đây, một phụ huynh tại TPHCM chia sẻ trải nghiệm đi nộp phạt sau khi giao xe máy điện cho con chưa đủ 16 tuổi sử dụng. Theo lời kể, chị bị xử phạt 9 triệu đồng. Tuy nhiên, điều khiến người mẹ này đặc biệt chú ý là trường hợp của một phụ huynh khác cũng đến đóng phạt trong dịp này.

Người phụ huynh kia cho biết đã mua xe cho con tại một cửa hàng. Khi tư vấn, người bán giới thiệu đây là loại xe ai cũng có thể sử dụng, không cần đăng ký giấy tờ hay gắn biển số. Tin vào thông tin được cung cấp, chị mua xe với giá 14,5 triệu đồng mà không tìm hiểu thêm về các quy định liên quan.

Đến khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, ngoài lỗi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển, chị còn bị xử phạt vì phương tiện chưa đăng ký và không có biển số. Tổng số tiền phải nộp lên tới 19 triệu đồng, cao hơn cả giá trị chiếc xe.

Ảnh minh hoạ

Người mẹ chia sẻ bản thân cảm thấy tiếc thay cho trường hợp này, đồng thời nhắn nhủ các phụ huynh cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua xe cho con, không nên hoàn toàn tin vào lời quảng cáo hoặc tư vấn của người bán hàng.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, bài đăng nhận được nhiều lượt tương tác. Không ít phụ huynh cảm ơn người mẹ vì đã đưa ra lời cảnh báo thiết thực, bởi trên thị trường hiện có nhiều mẫu xe điện với hình dáng khá giống nhau nhưng có thể thuộc những nhóm phương tiện khác nhau, kéo theo yêu cầu sử dụng và điều kiện điều khiển không giống nhau.

Một số người cũng chia sẻ kinh nghiệm khi chọn xe cho con, cho rằng cha mẹ không nên chỉ nhìn vào giá tiền, kiểu dáng hay lời giới thiệu của nhân viên bán hàng. Trước khi xuống tiền, cần kiểm tra thông tin kỹ thuật, giấy tờ phương tiện và tìm hiểu rõ các quy định áp dụng với loại xe định mua.

Phụ huynh tranh luận: Nên mua xe điện hay để con đi xe đạp?

Bên cạnh câu chuyện tiền phạt, vấn đề an toàn khi học sinh sử dụng xe điện cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Một phụ huynh cho biết nhà ở gần trường THCS nên thường xuyên chứng kiến cảnh học sinh đi xe điện phóng nhanh, chuyển hướng bất ngờ, thậm chí va chạm với người khác hoặc lao lên lề đường. Người này lo ngại một số em chưa có đủ kỹ năng xử lý tình huống, trong khi phương tiện lại có thể đạt tốc độ khá cao.

Người khác cũng khuyến nghị cha mẹ cân nhắc xe đạp hoặc xe đạp trợ lực thay vì vội vàng mua xe điện cho con. Theo người này, điều quan trọng không chỉ là phương tiện có phù hợp với độ tuổi hay không mà còn là khả năng kiểm soát tốc độ, phanh xe và ý thức chấp hành luật giao thông của trẻ.

Một số ý kiến cũng cho rằng xe điện không phải lựa chọn xấu, bởi nhiều gia đình không có điều kiện đưa đón con mỗi ngày, nhưng cha mẹ cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng phương tiện. Trẻ phải được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, không chở quá số người quy định và tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu.

Đừng để đến khi bị xử phạt mới tìm hiểu về chiếc xe của con

Từ câu chuyện trên, điều phụ huynh cần lưu ý là không nên mặc định mọi phương tiện chạy bằng điện đều có chung quy định sử dụng. Những thông tin được chia sẻ trong phần bình luận về cách phân biệt xe đạp điện, xe gắn máy điện và xe máy điện cũng nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng cha mẹ cần đối chiếu với giấy tờ, thông số kỹ thuật và quy định hiện hành thay vì chỉ dựa vào hình dáng hoặc lời tư vấn của người bán.

Trước khi mua xe, phụ huynh nên yêu cầu cửa hàng cung cấp đầy đủ thông tin về loại phương tiện, tốc độ thiết kế, hồ sơ đăng ký và điều kiện người điều khiển. Nếu chưa rõ, có thể chủ động hỏi cơ quan chức năng để tránh mua nhầm phương tiện không phù hợp với độ tuổi của con.

Quan trọng hơn, việc mua xe cho con không nên chỉ xuất phát từ mong muốn thuận tiện đưa đón. Một phương tiện phù hợp còn phải bảo đảm trẻ đủ tuổi sử dụng, có khả năng điều khiển và ý thức chịu trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Bởi 9 triệu hay 19 triệu đồng là khoản tiền không nhỏ đối với nhiều gia đình, nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng lo nhất. Nếu trẻ chưa đủ kỹ năng, chưa hiểu hết những nguy hiểm trên đường mà đã được giao phương tiện không phù hợp, hậu quả của một lần chủ quan có thể lớn hơn rất nhiều so với số tiền xử phạt.