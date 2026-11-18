Chỉ còn vài ngày nữa là tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, rơi vào thứ Sáu tuần này. Như mọi năm, nhiều phụ huynh lại bắt đầu băn khoăn nên tặng gì, tặng bao nhiêu, có cần góp quỹ chung với lớp hay không. Trước khi xuống tiền, dưới đây là vài điều cha mẹ nên cân nhắc.

Hỏi trước chủ trương của trường

Điều đầu tiên phụ huynh nên làm là xem nhà trường có thông báo gì không. Năm nay, nhiều trường đã chủ động lên tiếng từ sớm. Tại TP.HCM, nhiều trường như Trường THCS Phú Định, Trường Tiểu học Phú Thọ thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng Ngày Nhà giáo. Trường THCS Đoàn Kết gửi thư ngỏ xin không nhận hoa. Hiệu trưởng nhà trường mong ai muốn chia sẻ thì có thể tự nguyện đóng góp vào quỹ khuyến học, dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vì thế, thay vì mặc định phải mua quà, cha mẹ nên hỏi giáo viên chủ nhiệm hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh trước. Một câu hỏi nhỏ giúp tránh được cảnh mang quà đến rồi thầy cô khó xử vì trường đã có chủ trương riêng.

Nhiều trường học năm nay thông báo không nhận hoa, quà dịp 20/11 (Ảnh minh họa)

Không ai bắt buộc phải đóng góp

Ngày 13/11/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 8010/BGDĐT-NGCBQLGD về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo năm nay. Bộ yêu cầu tuyệt đối không huy động đóng góp từ học sinh và cha mẹ học sinh để tổ chức kỷ niệm 20/11.

Với các khoản góp quỹ lớp để mua quà, phụ huynh cũng không nên thấy áp lực. Mọi khoản đóng góp ở trường đều phải trên tinh thần tự nguyện. Nếu điều kiện gia đình chưa cho phép, cha mẹ hoàn toàn có thể chọn cách tri ân khác.

Món quà ý nghĩa không nằm ở giá tiền

Một tấm thiệp, một lá thư tay con tự viết, một tiết mục văn nghệ của cả lớp thường là những món quà khiến thầy cô nhớ lâu. Phụ huynh có thể dành một buổi tối cùng con viết lời chúc, kể cho con nghe vì sao mình biết ơn thầy cô. Với các con, đó cũng là cách học về lòng biết ơn rõ ràng hơn bất kỳ món quà mua sẵn nào.

Ngược lại, cha mẹ nên tránh những món quà đắt tiền hay phong bì. Những món quà như vậy dễ khiến thầy cô rơi vào thế khó xử. Nhất là khi được đưa vào các thời điểm nhạy cảm như trước kỳ kiểm tra hay lúc xét hạnh kiểm, món quà rất dễ bị hiểu sai ý nghĩa ban đầu.

Ngày 20/11 sinh ra để tôn vinh những người làm nghề dạy học, không phải để trở thành gánh nặng cho phụ huynh hay áp lực cho thầy cô. Một lời cảm ơn chân thành, đúng lúc, nhiều khi đã là món quà trọn vẹn nhất.