Nói mỹ nhân này 16 tuổi thì tin chứ bảo 32 thì chịu: Đẹp như tuyết đầu mùa, người đâu ban thanh xuân vườn trường

Mới đây, đoạn clip quảng bá của Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên cho phim Kiều Sở đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nhan sắc đỉnh nóc kịch trần của cặp đôi khiến các fan hâm mộ chết mê chết mệt.

Video quảng bá của Kiều Sở khiến dân tình mê mệt, hy vọng Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên sẽ tái hợp ở một bộ phim hiện đại.

Đoạn clip này được thực hiện với concept nam nữ chính lâu ngày không gặp, sau đó nhớ lại những khoảnh khắc thuở thanh xuân vườn trường. Không bất ngờ khi Chu Dực Nhiên mang đầy vibe nam chính ngôn tình. Thế nhưng với Trần Đô Linh, quả thực người xem phải dành cho cô sự ngưỡng mộ. Dù đã 32 tuổi, cô vẫn trẻ măng như thiếu nữ 16-18, cực kỳ ra dáng hoa khôi học đường.

Vibe đậm chất bạch nguyệt quang học đường của Trần Đô Linh.

Ngoài ra mới đây, studio của mỹ nhân sinh năm 1993 cũng tung loạt ảnh đẹp như thơ của Trần Đô Linh, khiến dân tình được chiêu đãi một bữa tiệc thị giác đích thực. Nhiều người mong rằng Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên có thể sớm tái hợp ở một phim ngôn tình thanh xuân vườn trường trong tương lai. Viễn cảnh này càng đáng mong chờ hơn khi biết rằng cả hai đều từng gây dấu ấn ở thể loại này, Trần Đô Linh là phim điện ảnh Tai Trái còn Chu Dực Nhiên là phim dài tập Khi Anh Chạy Về Phía Em.

Bình luận của netizen về nhan sắc của Trần Đô Linh:

- Tưởng không hợp mà ai dè hợp không tưởng luôn trời.

- Quá hợp ấy chứ, Trần Đô Linh vào nghề bằng thanh xuân vườn trường luôn đó, phim điện ảnh Tai Trái.

- Không ấy hai người làm thêm bộ thanh xuân vườn trường đi.

- Trần Đô Linh đúng kiểu nét đẹp tri thức.

- Makeup look này trông bà Linh bả đẹp ghê ấy trời ơi.

Không thể tin là Trần Đô Linh 32 tuổi lại có thể trẻ như thiếu nữ thế này.

Nói thêm về Trần Đô Linh, cô là một diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Trung Quốc hiện tại. Cô từng gây ấn tượng với vai nữ chính trong phim điện ảnh Tai Trái. Sau đó, cô có cơ hội góp mặt ở các dự án đáng chú ý như Thất Nguyệt Và An Sinh, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ nhưng chỉ thực sự nổi lên nhờ vai phản diện trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Kể từ sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh liên tiếp xuất hiện ở trong rất nhiều bộ phim các nhau, từ đóng chính, đóng phụ cho đến khách mời. Hồi năm ngoái, tác phẩm Quý Nữ cô đóng chính được xem là một trong những "hắc mã" của mùa phim 2025. Còn ngay lúc này, Trần Đô Linh có phim Kiều Sở đang phát sóng. Bộ phim đang thu hút được sự chú ý không nhỏ, thậm chí còn vượt qua My Royal Nemesis để chiếm lấy vị trí top 1 Netflix Việt Nam.

nguồn: Weibo