Mỹ nhân gen Z đã chia tay doanh nhân tập đoàn bán lẻ, lý do có liên quan đến người thứ 3?

Ngày 5/6, tờ Page Six đưa tin Camila Cabello và bạn trai tỷ phú Henry Junior Chalhoub đã chính thức chia tay sau gần 2 năm hẹn hò. Lần cuối cùng cặp đôi xuất hiện bên nhau là vào tháng 4 tại Coachella 2026 - nơi Camila Cabello góp mặt trong phần trình diễn của Young Thug để thể hiện bản hit Havana.

Theo các nguồn tin, Camila Cabello và doanh nhân 40 tuổi tan vỡ không phải vì sự chen chân của người thứ 3. Họ quyết định chấm dứt mối quan hệ vào ngày 4/6 vì tình cảm nguội lạnh, ngày càng trở nên xa cách. "Camila và Henry đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau và thống nhất kết thúc trong hòa bình. Họ đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, nhưng cuối cùng mối quan hệ không thể đi đến cái kết đẹp. Cả hai đều tiếc nuối, song họ đều biết rằng họ không phải định mệnh của nhau" , nguồn tin tiết lộ với tờ The Sun về cuộc chia tay của giọng ca Señorita và bạn trai.

Camila Cabello và bạn trai tỷ phú Henry Junior Chalhoub đã đường ai nấy đi. Ảnh: Spread Pictures.

Trước khi đổ vỡ, Henry Junior Chalhoub hộ tống Camila Cabello đi biểu diễn tại Coachella 2026 vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: BACKGRID

Henry Junior Chalhoub là doanh nhân người Lebanon, hơn Camila Cabello 11 tuổi. Anh là thành viên của gia tộc Chalhoub - chủ sở hữu tập đoàn bán lẻ và phân phối hàng xa xỉ hàng đầu tại khu vực Trung Đông Chalhoub. Henry Junior Chalhoub được cho biết sở hữu khối tài sản ròng khoảng là 1,2 tỷ USD (hơn 31.000 tỷ đồng). Trước Camila Cabello, anh từng hẹn hò siêu mẫu Joan Smalls.

Nghi vấn tình ái của Camila Cabello và Henry Junior Chalhoub nổ ra sau khi họ cùng nhau tham dự after-party của thương hiệu Elie Saab tại Arab Saudi vào tháng 11/2024. Vài tháng sau, họ bị bắt gặp tình tứ đi nghỉ dưỡng ở đảo Saint Barthélemy (Pháp). Đến tháng 3/2025, Camila Cabello và Henry Junior Chalhoub tay trong tay xuất hiện tại buổi trình diễn của Chanel trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris. Tháng 7/2025, nữ ca sĩ sinh năm 1997 đăng tải hình ảnh du lịch tại Ibiza cùng Henry Junior Chalhoub, kèm chú thích: "Đang yêu. Cùng đọc tiểu thuyết hàng giờ liền, tập đánh guitar, ăn đủ loại cà chua và đưa tay ra ngoài cửa sổ xe để đón gió".

Tình cũ mới nhất của Camila Cabello đến từ gia tộc hàng hiệu giàu có. Ảnh: Shutterstock.

Camila Cabello sinh năm 1997, hiện là 1 trong những ngôi sao nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn ở Mỹ. Cô sở hữu nhiều bản hit tỷ view như Havana, Señorita, Never Be the Same, Hey Ma, Love Incredible hay Crying in the Club. Nữ ca sĩ gen Z này từng được đề cử Grammy, thắng 1 giải Billboard, 2 giải Latin Grammy, 5 giải AMA...

Havana và Señorita là hai ca khúc tỷ view, giúp tên tuổi Camila Cabello nổi danh toàn cầu. Ảnh: Instagram.

Về đời tư, Camila Cabello từng có mối tình hợp - tan nhiều lần, thậm chí còn vướng cả ồn ào ngoại tình với Shawn Mendes, làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Cả hai gây sốt với ca khúc Senorita và chính thức từ bạn thân trở thành người yêu năm 2019. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, Shawn Mendes - Camila Cabello đã bị Sabrina Carpenter tố cáo ngoại tình. Cụ thể, Sabrina Carpenter đã mượn lời ca khúc Coincidence trong album mới của mình để ám chỉ Camila Cabello dùng ảnh "mát mẻ" dụ dỗ, cướp bạn trai Shawn Mendes của cô trong khoảng thời gian hồi đầu năm 2023.

Camila Cabello - Shawn Mendes được cho là từng làm tổn thương Sabrina Carpenter. Ảnh: X.

Sau cuộc tình ồn ào với Shawn Mendes, Camila Cabello yêu đương với Austin Kevitch - CEO công nghệ, người sáng lập ứng dụng hẹn hò Lox Club vào năm 2022. Nhưng chỉ 8 tháng sau khi công khai mối quan hệ, chủ nhân bản hit Havana và Austin Kevitch đã đường ai nấy đi.

Camila Cabello và CEO công nghệ Austin Kevitch chia tay sau 8 tháng bên nhau. Ảnh: Backgrid.

Nguồn: Page Six