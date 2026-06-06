10 nữ thần thanh xuân đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi xếp sau Triệu Lộ Tư, hạng 1 ai nhìn cũng muốn che chở

Dòng phim ngôn tình học đường luôn là "bảo chứng rating" vững chắc của màn ảnh Hoa Ngữ. Những siêu phẩm như Khó Dỗ Dành, Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp, hay Vụng Trộm Không Thể Giấu đều sở hữu sức hút không thể cưỡng lại. Bên cạnh kịch bản khắc cốt ghi tâm, yếu tố cốt lõi làm nên thành công chính là dàn mỹ nhân sở hữu "gương mặt mối tình đầu" trường tồn với thời gian. Khi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, họ dễ dàng đánh thức mọi ký ức thanh xuân tươi đẹp nhất của khán giả. Hãy cùng điểm qua danh sách 10 nữ thần thanh xuân đẹp nhất Trung Quốc do ELLE bình chọn, những gương mặt sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú khiến khán giả màn ảnh phải xao xuyến. Cùng xem ai mới là "vũ khí ngọt ngào" nhất trong lòng bạn nhé!

1. Chương Nhược Nam

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú và tự nhiên hiếm có, Chương Nhược Nam từ lâu đã là khuôn mặt tiêu biểu cho các vai diễn nữ sinh của màn ảnh Hoa ngữ. Sau màn kết hợp ăn ý từng gây sốt với Hứa Quang Hán, cô lại tiếp tục chạm vào lòng người xem khi vào vai Ôn Dĩ Phàm trong bộ phim truyền hình Khó Dỗ Dành. Hóa thân thành cô gái khiến nhân vật của Bạch Kính Đình phải ôm mối si tình suốt mười năm trời, Chương Nhược Nam hoàn toàn thuyết phục khán giả nhờ tạo hình nữ sinh giản dị nhưng đầy cuốn hút.

Ánh mắt đượm buồn, ngấn lệ và đầy tổn thương của cô trong phim đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người hâm mộ. Có thể thấy, dù xuất hiện trong trang phục hiện đại hay tạo hình cổ trang, nét đẹp dịu dàng, phảng phất chút u buồn của nữ diễn viên vẫn luôn để lại ấn tượng sâu đậm.

2. Triệu Lộ Tư

Nhắc đến những gương mặt ngọt ngào bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư luôn là cái tên được nhớ đến đầu tiên. Trong bộ phim ăn khách Vụng Trộm Không Thể Giấu, cô đã chinh phục người xem khi hóa thân thành Tang Trĩ một cô học trò nhỏ nhắn, thông minh và đầy lém lỉnh. Bằng nét diễn tự nhiên, nữ diễn viên đã tái hiện trọn vẹn tâm lý của một cô gái trẻ, từ những rung động thầm kín tuổi học trò cho đến tình yêu sâu đậm lúc trưởng thành.

Ở giai đoạn đầu, nhân vật Tang Trĩ hiện lên là một nữ sinh tinh nghịch, có phần láu lỉnh nhưng lại sở hữu tư duy nhạy bén, học hành nhẹ nhàng vẫn đạt kết quả cao. Về sau, nhờ động lực từ người trong mộng, cô càng nỗ lực học tập để thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước. Hình tượng nhân vật tích cực này không chỉ giúp Triệu Lộ Tư ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả mà còn mang về cho cô lượng người hâm mộ đông đảo. Với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng cùng nét ngây thơ tự nhiên, mỹ nhân họ Triệu dễ dàng trở thành hình mẫu trong mơ của nhiều chàng trai, đồng thời luôn là tâm điểm chú ý dù xuất hiện trong tạo hình hiện đại hay cổ trang.

3. Lưu Diệc Phi

Dù hiếm khi tham gia các tác phẩm học đường, nhưng khí chất thanh nhã và cuốn hút của Lưu Diệc Phi lại rất phù hợp với hình tượng hoa khôi trường học. Trong bộ phim tình cảm thanh xuân Tháng Năm Rực Rỡ Tình Yêu (May Love), cô vào vai Tiểu Vy một thiếu nữ Đài Loan nảy sinh chuyện tình yêu qua mạng với nhân vật do Lục Nghị thủ vai. Những khung hình lãng mạn cùng câu chuyện tình yêu thuần khiết đã tạo nên bầu không khí đầy mộng mơ. Với diễn xuất tự nhiên và tinh tế, Lưu Diệc Phi đã thể hiện trọn vẹn cảm giác e ấp của tuổi mới lớn, nhờ đó được nhiều khán giả xem là đại diện tiêu biểu cho gương mặt mối tình đầu.

4. Thẩm Nguyệt

Siêu phẩm Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp do Hồ Nhất Thiên và Thẩm Nguyệt đóng chính là thanh xuân của biết bao thế hệ mọt phim. Trong phim, Thẩm Nguyệt đốn tim người hâm mộ bằng vẻ đẹp của một "thiếu nữ năng lượng" tinh nghịch, đáng yêu. Nét diễn tự nhiên, trong sáng không chút gượng gạo của cô gợi nhớ về cô bạn bàn bên khiến ta rung động thuở ngây ngô. Khi Thẩm Nguyệt khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, sự tràn trề sức sống và đôi mắt long lanh của cô nàng chính là chuẩn mực của một mối tình đầu quốc dân.

5. Triệu Kim Mạch

Xuất thân là sao nhí từ năm 10 tuổi, Triệu Kim Mạch là minh chứng hùng hồn cho câu nói "đẹp từ trong trứng nước". Qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Tình Đầu Ngây Ngô, Khởi Đầu, Giữa Cơn Bão Tuyết, cô nàng đã vươn lên trở thành tiểu hoa đán Gen Z hàng đầu. Khác với những gương mặt mối tình đầu theo trường phái dịu nhẹ, Triệu Kim Mạch sở hữu đôi mắt to tròn ngập nước và các đường nét ngũ quan vô cùng tinh xảo, sắc nét. Vẻ đẹp trong trẻo, trí tuệ và đầy khí chất của cô đã thiết lập nên một hệ quy chiếu mới cho định nghĩa vẻ đẹp thanh xuân.

6. Lý Lan Địch

Trong bộ phim thanh xuân chữa lành Xin Chào, Ngày Xưa Ấy, Lý Lan Địch đã hoàn toàn chinh phục khán giả khi hóa thân vào vai Dư Châu Châu – cô gái dịu dàng, nghĩa khí và được người hâm mộ yêu mến gọi bằng danh xưng “nàng nữ hiệp đáng yêu”. Không chỉ mang đến hình ảnh một nữ sinh ấm áp trong chuyện tình cảm với Lâm Dương hay những khoảnh khắc gắn bó bên bạn bè, nữ diễn viên còn khẳng định thực lực qua khả năng xử lý cảm xúc vô cùng tinh tế.

Đặc biệt, ở những phân đoạn tâm lý nặng, Lý Lan Địch đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem bằng lối diễn xuất giàu chiều sâu. Từ nỗi đau thắt lòng khi biết tin người bạn thân Mễ Kiều mắc bệnh hiểm nghèo, cho đến sự bất lực, tuyệt vọng trong những ngày cuối đời bên bạn, từng ánh mắt và giọt nước mắt của cô đều chân thật đến xót xa. Sự chuyển biến tâm trạng tự nhiên này không chỉ giúp hình tượng Dư Châu Châu trở nên sống động, mà còn biến Lý Lan Địch thành một trong những biểu tượng thanh xuân học đường để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong lòng khán giả.

7. Trương Tịnh Nghi

Ngay từ bộ phim đầu tay Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển, Trương Tịnh Nghi đã lập tức gây sốt nhờ nhan sắc thanh thuần, mang đậm hơi thở của mối tình đầu. Với lối trang điểm nhẹ nhàng cùng khí chất trong trẻo, cô nàng sở hữu ngoại hình như bước ra từ trang sách, hoàn toàn trùng khớp với hình tượng nàng nữ sinh ưu tú, ngoan hiền Lý An Nhiên.

Bộ phim mở ra bối cảnh một ngôi trường cấp ba nằm giữa lòng thành phố, nơi khuôn viên trường đơn thuần, yên bình được bao bọc xung quanh bởi những tòa nhà cao tầng hiện đại. Tại giao điểm trưởng thành đong đưa bất định ấy, những người trẻ với xuất thân và tính cách hoàn toàn khác biệt đã gặp nhau, cùng tạo nên một câu chuyện thanh xuân vừa nhiệt huyết, bùng cháy, lại vừa khờ dại và ấm áp.

8. Từ Mộng Khiết

Mang đến thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, cựu thành viên Rocket Girls 101 Từ Mộng Khiết sở hữu một vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào và gần gũi. Vai diễn cô bạn cùng bàn trong Bí Mật Nơi Góc Tối của cô đã vẽ nên một câu chuyện thanh xuân đầy mộng mơ và lãng mạn. Giữa một rừng hoa rực rỡ, Từ Mộng Khiết tỏa sáng theo cách rất riêng nhờ khí chất thanh thuần, đặc biệt là nụ cười híp mí cong cong như vầng trăng khuyết cực kỳ rạng rỡ, có thể sưởi ấm và chữa lành mọi tâm hồn.

9. Lưu Hạo Tồn

Hóa thân vào vai nữ chính Hứa Niệm Niệm trong bộ phim Niệm Niệm Tương Vong, Lưu Hạo Tồn ngay lập tức đốn gục trái tim khán giả nhờ nhan sắc thanh thuần và tràn đầy hơi thở thanh xuân. Khoác lên mình bộ đồng phục giản dị, cô hiện lên như một nàng thơ học đường bước ra từ ký ức của mỗi người với đôi mắt to tròn, ngập tràn linh khí và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

Nét đẹp dịu dàng, trong trẻo tựa sương mai của Lưu Hạo Tồn chính là điểm sáng lớn nhất, biến những khoảnh khắc chí choé, tinh nghịch với anh bạn cùng bàn Dương Tứ Hỏa trở nên vô cùng ngọt ngào. Để rồi khi tình cảm tuổi học trò phải khép lại trước ngưỡng cửa trưởng thành, gương mặt phảng phất nét ngây thơ nhưng đượm buồn của cô lại càng khiến người xem thêm phần tiếc nuối và xót xa.

10. Đàm Tùng Vận

Nhắc đến những biểu tượng thanh xuân học đường, Đàm Tùng Vận luôn là cái tên hàng đầu nhờ diện ngoại hình "ăn gian tuổi" cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Từ nàng nữ sinh Cảnh Cảnh trong sáng, đáng yêu của Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta cho đến cô học trò Lý Tiêm Tiêm tinh nghịch trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, mỹ nhân họ Đàm luôn đốn gục tim khán giả bằng vẻ đẹp thanh thuần, tự nhiên. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt thông minh lém lỉnh cùng tà áo đồng phục giản dị biến cô thành hình mẫu "mối tình đầu nhà bên" ngọt ngào nhất, mang đến một nguồn năng lượng tươi tắn, nguyên bản của tuổi trẻ mà khó ai có thể thay thế trên màn ảnh.

Theo ELLE