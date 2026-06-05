Chẳng có gì hấp dẫn hơn một bộ rom-com lấy bối cảnh đại học: những cô cậu sinh viên trẻ tuổi, những bữa tiệc thâu đêm, các mối quan hệ nhập nhằng và những lần va vào nhau tưởng như định mệnh. Nhưng giữa vô số tác phẩm cùng mô-típ, Off Campus vẫn tạo nên cơn sốt không tưởng khi biến chuyện tình của nhóm sinh viên Đại học Briar thành hiện tượng toàn cầu. Chỉ sau 12 ngày lên sóng, bộ phim 18+ đã thu về 36 triệu lượt xem, và nhanh chóng trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử trên nền tảng streaming Prime Video.

Lấy bối cảnh tại Đại học Briar, phim 18+ Off Campus xoay quanh Hannah Wells (Ella Bright), một nữ sinh chuyên ngành âm nhạc thông minh, độc lập nhưng mang trong mình nhiều tổn thương từ quá khứ. Cuộc sống của cô bất ngờ thay đổi khi Garrett Graham (Belmont Cameli), hotboy của đội khúc côn cầu trường, tìm đến nhờ kèm học để cứu vãn thành tích đang sa sút. Đổi lại, Garrett đồng ý giúp Hannah thu hút sự chú ý của chàng trai mà cô thầm thích bằng cách giả vờ hẹn hò với cô. Từ một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, cả hai dần bị cuốn vào những cảm xúc thật, trong khi phải đối mặt với áp lực học tập, những mối quan hệ phức tạp và các vết thương tâm lý chưa lành.

Trong Off Campus, Allie Hayes (Mika Abdalla) là bạn thân của Hannah Wells, mang nguồn năng lượng hoàn toàn trái ngược với cô bạn của mình. Allie toát lên vẻ phóng khoáng, sôi nổi, hoạt bát, thích tiệc tùng và luôn là tâm điểm ở bất cứ đâu cô xuất hiện. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài vô tư ấy lại là một cô gái giàu cảm xúc, luôn loay hoay giữa tình yêu, đam mê nghệ thuật và những lựa chọn cho tương lai. Chính sự kết hợp giữa nét đáng yêu, hài hước và cá tính mạnh khiến Allie nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất bộ phim 18+ đang chiếm sóng toàn cầu. Thậm chí nhiều khán giả còn mong chờ tuyến truyện của cô không kém cặp chính Hannah - Garrett. Mika Abdalla được xem là nhân vật chiếm spotlight của bộ phim 18+ khi mang đến một Allie vừa quyến rũ vừa tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng săn chắc, đường cong nổi bật cùng gương mặt sắc sảo pha nét ngọt ngào, tạo cảm giác vừa nóng bỏng vừa gần gũi. Khoảnh khắc gây bão nhất của cô là phân cảnh xuất hiện trong phiên bản tái hiện chiếc váy xanh Versace huyền thoại của Jennifer Lopez, khoe trọn thần thái tự tin và body gợi cảm đến mức chính Jennifer Lopez cũng lên tiếng khen ngợi. Bên cạnh visual nổi bật, Mika còn ghi điểm nhờ phản ứng hóa học bùng nổ với Stephen Kalyn trong vai Dean Di Laurentis. Từ màn khiêu vũ ở bữa tiệc hóa trang cho tới những phân cảnh tình cảm táo bạo hơn về sau, cả hai tạo cảm giác cuốn hút một cách tự nhiên, khiến cặp Dean - Allie liên tục viral trên mạng xã hội. Nhiều khán giả thậm chí cho rằng sức hút của cặp đôi này đủ mạnh để cướp sóng khỏi tuyến truyện chính và trở thành lý do khiến mùa 2 của series phim 18+ siêu hot này được mong chờ đến vậy. Một số bình luận của netizen:

- Tui thích cách phim tiếp cận qua đời sống của tụi sinh viên đại học mới lớn nhưng vẫn có thể chữa lành được.

- Lần đầu tui coi một bộ phim 18+ mà nó healing thế này.

- Trời ơi, cái chemistry cặp này dữ dội mà tình quá.

- Cái bạn Allie xinh nhỉ, sexy phóng khoáng kiểu gì ý. Khó tả thật.

- Tóm gọn là một phim 18+ siêu hay và đầy cảnh nóng.

Mika Abdalla sinh năm 2000 tại Texas (Mỹ), bắt đầu đóng phim từ khi mới 8 tuổi. Trước khi trở thành hiện tượng với vai Allie Hayes trong Off Campus, cô từng là gương mặt quen thuộc của thế hệ khán giả trẻ qua vai nữ điệp viên thiên tài McKeyla McAlister trong series Netflix Project Mc² (2015-2017). Đây được xem là vai diễn đưa tên tuổi Mika đến với công chúng quốc tế, đồng thời giúp cô xây dựng hình ảnh một ngôi sao tuổi teen triển vọng.

Sau thành công của Project Mc², nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như The Flash, S.W.A.T., Sex Appeal, Snack Shack, đồng thời góp mặt trong hai series được đánh giá cao là The Pitt và Suits LA. Ngoài diễn xuất, Mika còn sở hữu thành tích học tập đáng nể khi tốt nghiệp ngành Triết học và học thêm chuyên ngành phụ về Điện ảnh tại University of California, Los Angeles.

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Mika Abdalla khi cô đảm nhận vai Allie Hayes trong Off Campus, series phim 18+ chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám của Elle Kennedy. Nhờ visual sắc sảo, thân hình nóng bỏng cùng phản ứng hóa học bùng nổ với bạn diễn Stephen Kalyn, Mika nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được bàn luận nhiều nhất của bộ phim 18+ gây bão toàn cầu này.

Theo: Hollywood Reporter

Mộng Điềm