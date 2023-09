Nơi đặc biệt bên bờ Vịnh Ninh Vân: Mỗi trải nghiệm là một hành động "đáp đền" Mẹ Thiên Nhiên

Từ thiết kế các căn biệt thự đến quy trình vận hành phục vụ du khách, và đặc biệt là việc cho ra đời Quỹ Phát triển bền vững, Six Senses Ninh Vân Bay đều thể hiện tinh thần tri ân Mẹ Thiên Nhiên.



Xây dựng không xâm lấn, vận hành kiểu bền vững

Nếu nhắc đến những căn biệt thự hay những khu nghỉ dưỡng sang trọng, nằm sát bờ biển, bám theo sườn núi, bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Hẳn là ta sẽ nghĩ, các công trình xây dựng sẽ đậm đặc bê tông, "cắm sâu" vào đất đá, chống xô trượt, gãy đổ, đủ kiên cố chống lại gió bão...

Tuy nhiên, những yếu tố đó lại không đúng với chuỗi villa nghỉ dưỡng của Six Senses Ninh Van Bay. Vẫn là "lưng tựa núi, mặt hướng biển", thế nhưng toàn bộ hệ thống bao gồm 62 biệt thự, phòng nghỉ, nhà hàng hay spa ở đây hoàn toàn được xây dựng theo lối tôn trọng thiên nhiên, hạn chế tối đa việc tác động thô bạo vào núi rừng, cảnh quan xung quanh.

Vật liệu xây dựng được sử dụng chủ yếu là gỗ tự nhiên, trên những thềm đá, gờ đá tự nhiên có sẵn mang các đặc điểm phù hợp, được đội ngũ kiến trúc sư lựa chọn và tính toán kỹ càng. Tất cả đều dựa trên tinh thần, ít bê tông và ít xâm lấn nhất có thể vào mạch núi, mạch đất và bờ vịnh. Có được điều này là dựa trên triết lý sống trân quý Mẹ Thiên Nhiên của những người tạo dựng nên khu nghỉ dưỡng.

Thiết kế “lưng tựa núi, mặt hướng biển”, làm từ gỗ tự nhiên của các căn villa ở Six Senses Ninh Van Bay (Ảnh Six Senses Ninh Van Bay)

Nhưng không chỉ thể hiện ở mặt kiến trúc xây dựng. Chỉ cần vừa đặt chân đến Six Senses sau một chuyến tàu cao tốc vượt biển, du khách sẽ nhận thấy ngay sự thiếu vắng một thứ rất quen thuộc mà gặp ở mọi nơi: Những chai nước nhựa. Thay vào đó, tất cả đều là nước uống đóng vào các chai thủy tinh.



Thay vì phục vụ các loại chai nước dùng 1 lần, nước uống dành cho du khách sẽ được xử lý bởi nhà máy nước Crystal Water Plant của chính khu nghỉ. Sau đó, được đóng vào các chai thủy tinh, và hẳn nhiên là chúng có thể tái sử dụng không giới hạn lần. Chỉ riêng sự thay đổi tinh tế này cũng đem lại kết quả bất ngờ. Tính đến nay, con số về nước lọc mà Six Senses Ninh Van Bay sản xuất trung bình khoảng 11.000 lít/tháng, còn chai nước thủy tinh khoảng 130.000 chai - và cũng tương đương 4 tấn nhựa đã được “xóa sổ từ trong trứng nước”.





Những chai nước thủy tinh, được lấy từ nhà máy lọc nước trong chính khu nghỉ - Crystal Water Plant (Ảnh Six Senses Ninh Van Bay)

Đi sâu vào những khoảnh đất rộng của khu nghỉ, được phủ kín bởi màu xanh, du khách sẽ bắt gặp những mái nhà đặc biệt ở Six Senses Ninh Van Bay. Thực chất, chúng chính là những tấm pin năng lượng mặt trời, và khu vực bao gồm các căn hộ nghỉ dưỡng cũng được gọi là "trang trại năng lượng mặt trời".



Có tổng cộng 800 tấm pin năng lượng mặt trời từ trên các mái nhà và dựng dọc sườn đồi phía sau khu nghỉ dưỡng, một số ở khu vườn hữu cơ bên cạnh. Khu vườn hữu cơ có tên Solar FreshCuts, có diện tích 1600m2. Một số loại rau củ sẽ được trồng và thu hoạch trực tiếp tại đây, cung cấp cho nhà hàng của khu nghỉ.

Có thể thấy từ nước tinh khiết, điện cho đến rau củ quả hữu cơ cũng được đội ngũ ở Six Senses Ninh Van Bay "tự cung - tự cấp". Nó tạo nên một vòng tuần hoàn, biểu trưng cho sự phát triển và bền vững như đúng tinh thần mà khu nghỉ dưỡng luôn hướng tới trong suốt 20 năm qua.





Solar FreshCuts - khu vườn rau củ hữu cơ, được che chắn bởi 800 tấm pin năng lượng mặt trời ở Six Senses Ninh Van Bay (Ảnh Six Senses Ninh Van Bay)

Chưa kể, một số hoạt động trải nghiệm khác ở Six Senses Ninh Van Bay cũng thể hiện lối "sống xanh", ghi điểm với du khách có thể kể đến như” tận dụng nguồn rác thải thực phẩm, tái chế thành phân trộn để chăm sóc cho cây trồng; biến vỏ cam, chanh còn sót lại khi làm nước ép thành tinh dầu được chế biến trong nhà máy chưng cất rượu; hay biến khăn tắm cũ thành chậu cây và lấy vỏ bọc sáp ong để bảo quản thực phẩm...



Bước đột phá: Quỹ Phát Triển Bền Vững Six Senses Ninh Van Bay

Tôn trọng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường chính là triết lý, từ đó trở thành linh hồn cho sự ra đời của Quỹ Phát triển bền vững của Six Senses Ninh Van Bay (QPTBV) vào năm 2015. Kinh phí hoạt động Quỹ được trích từ một phần trên toàn bộ doanh thu hàng đáng của khu nghỉ.

Có thể hiểu đơn giản mô hình hoạt động thông qua sơ đồ hoạt động của quỹ bên dưới đây.

Sơ đồ thể hiện Quy trình và giá trị hoạt động của Quỹ Phát triển Bền vững Six Senses Ninh Van Bay (Ảnh Six Senses Ninh Van Bay)

Đầu tiên, kinh phí đến từ chính các khách hàng (nguồn tạo ra doanh thu), bước 2 đến QPTBV, tiếp theo sẽ được áp dụng vào các dự án khác nhau của Quỹ, sau đó chính khách hàng sẽ là người trực tiếp tham gia hoặc được hưởng lợi từ các dự án này, và cuối cùng là loại quay trở về với đối tượng các khách hàng.



Sau 8 năm, hiện nay có 8 hạng mục dự án chính được QPTBV triển khai, hướng tới đa dạng các đối tượng, từ con người thiên nhiên cho đến hệ sinh thái động, thực vật. Chúng bao gồm: Bảo tồn đa dạng sinh hoạt trên bán đảo Hòn hèo, Bảo tồn Voọc, Khôi phục rạn san hô, Tổ chức chương trình dọn dẹp bãi biển hàng tháng cùng nhà máy xử lý rác thải tại Ninh Vân, Trồng rừng đầu nguồn, Khuyến học cộng đồng, Vệ sinh học đường và Nước sạch cộng đồng.

Nhờ có hành trình hoạt động và phấn đầu bền bỉ, Quỹ đã đạt được những thành quả ấn tượng, thể hiện qua những con số biết nói, và được ghi nhận qua chính những lời kể của các khách hàng.

Ví dụ như ở dự án Khôi phục rạn san hô, bảo tồn và phát triển sự đa dạng của hệ sinh thái động, thực vật, Quỹ đã giúp hơn 100 loài san hô tại vịnh Ninh Vân được khôi phục, hơn 400 động thực vật quý hiếm được phát hiện và chăm sóc một cách nghiêm ngặt. Đặc biệt trong đó còn có 1 loài hoa mới được tìm ra và đặt tên theo khu nghỉ. Đó là Six Senses turmeric - hoa nghệ Six Senses với tên gọi khoa học là "sixsensesensis".

Khám phá này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về sự đa dạng sinh học trên đảo mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, bảo tồn một loài cây hoa quý hiếm mới trên thế giới. Hay ở dự án Trồng rừng đầu nguồn, hơn 10ha rừng đã được trồng và khôi phục từ hiện tại cho đến năm 2016, hứa hẹn một tương lai xanh hơn, trong lành hơn nữa trên vịnh.

Không chỉ dừng lại ở đó, hơn 12.000kg rác thải đã được thu gom trong 42 sự kiện dọn dẹp bãi biển, với sự tham gia hăng say của hơn 1000 người. Những nỗ lực này không chỉ giúp giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên mà còn góp phần tạo nên môi trường trong lành cho cả cộng đồng.

Thành công còn đến từ việc hàng nghìn học sinh và giáo viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức và thông tin bổ ích thông qua các buổi giáo dục về bảo vệ môi trường. Đồng thời, việc sử dụng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn không chỉ tạo ra sự thuận tiện mà còn thể hiện sự quan tâm đến cảnh quan và sức khỏe cộng đồng.





Những hoạt động nổi bật Quỹ Phát Triển Bền Vững Six Senses Ninh Van Bay có thể kể đến như thu gom rác, phân loại rác hay trồng rừng đầu nguồn… (Ảnh Six Senses Ninh Van Bay)

Voọc chà vá chân đen, một trong những loài động vật quý hiếm ở Six Senses Ninh Van Bay đang được tích cực bảo tồn (Ảnh Six Senses Ninh Van Bay)

“Cứ ngỡ như thiên đường trên Trái Đất”

Du khách Thanh Chúc nhận xét sau kỳ nghỉ dù chỉ ngắn ngủi, kéo dài 2 ngày 1 đêm của mình ở Six Senses Ninh Van Bay: "Tôi đặc biệt rất thích nơi đây, cứ ngỡ như thiên đường trên trái đất này. Tôi rất trân trọng cách mà resort tận dụng thiên nhiên, sử dụng các vật liệu tự nhiên để xây dựng, bảo vệ tự nhiên để phát triển bền vững".

Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay - Benjamin Kreuz chia sẻ: “Phương châm của thương hiệu Six Senses chính là để khách hàng tìm thấy sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Chính vì lẽ đó, từ sản phẩm đến dịch vụ của Six Senses Ninh Van Bay luôn hướng khách hàng đến những trải nghiệm mang tính bền vững cao, tôn vinh giá trị cội nguồn và khơi dậy tình yêu vốn có của con người với thiên nhiên”.

Những giá trị bền vững trên không chỉ gói gọn trong khu nghỉ, mà đang ngày càng được nhân rộng hơn nữa tới mọi đối tượng, mọi cá nhân trong cộng đồng và ở nhiều địa phương hơn nữa.

Chẳng hạn, Dự án Nước Sạch Cộng Đồng có thể được mở rộ ra các vùng như Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Quang, thậm chí khu vực Tây Nguyên, bằng cách cung cấp máy lọc nước. Dự án Khuyến Học Cộng Đồng và Vệ Sinh Học Đường có thể phát triển bằng cách hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ trong nước và quốc tế, cung cấp học bổng và xây dựng trường học cho các địa phương và khu vực lân cận.

Các dự án khác như Quản lý rác thải mô hình tram thu gom và phân loại, Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học và Voọc Chà Vá Chân Đen, hay Khôi Phục Rạn San Hô và Rừng Đầu Nguồn cũng có thể mở rộng ra các địa điểm tương tự như Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, Hải Phòng…





Trong tương lai, các dự án của QPTBV Six Senses Ninh Van Bay sẽ còn được nhân rộng trên nhiều địa phương khác nữa, hướng tới mục tiêu tất cả vì cộng đồng (Ảnh Six Senses Ninh Van Bay)

Sự phát triển của khu nghỉ dưỡng đi đôi với việc hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường, thể hiện sứ mệnh của Six Senses Ninh Van Bay trong việc tiên phong vì cộng đồng và tôn vinh nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những nỗ lực này không chỉ tạo ra những ảnh hưởng tích cực mà còn được vinh danh qua nhiều giải thưởng danh giá như giải Khách Sạn Xanh do Tổ chức Môi trường ASEAN trao tặng, lọt "Top 10 khách sạn 5 sao năm 2009" - giải thưởng cao quý nhất do Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức.



Đặc biệt mới đây, Quỹ Phát Triển Bền Vững Six Senses Ninh Van Bay đã chính thức tham gia đề cử Giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize) năm 2023 do Báo Nhân Dân tổ chức.

Đây được xem như một bước tiến quan trọng và QPTBV Six Senses Ninh Van Bay hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trong các “Dấu ấn tiên phong” trong lĩnh vực du lịch bền vững, trân quý Mẹ Thiên Nhiên - như chủ đề chính của Human Act Prize năm đầu tiên muốn tôn vinh.