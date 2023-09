Đổi điểm Bông Sen Vàng làm từ thiện: Sáng kiến độc đáo, thiết thực của Vietnam Airlines‏

‏Hội viên Bông Sen Vàng là chương trình khách hàng thường xuyên thân thiết của Vietnam Airlines. Hành khách từ 2 tuổi trở lên đều có thể đăng ký trở thành hội viên. Hành khách có thể đăng ký trên website hoặc ứng dụng di động của Vietnam Airlines.‏

‏Khi trở thành hội viên Bông Sen Vàng, hành khách của Vietnam Airlines được tích luỹ dặm thưởng và quy đổi sang vé thưởng, nâng hạng ghế, hành lý miễn cước. Có thể sử dụng phòng chờ hạng thương gia và các dịch vụ ưu tiên (SkyPriority) tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate), quầy nối chuyến, khu vực an ninh và khu vực xuất nhập cảnh.‏

‏Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia, hãng đạt tiêu chuẩn 4 sao. Ảnh minh hoạ.‏

‏Ngoài ra, hội viên của chương trình còn được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi, được tặng dặm thưởng nhân dịp sinh nhật, đặc quyền nhân hai khi mua vé online…‏



‏Và còn có một đặc quyền khác của chương trình này - “Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương – From Golden Lotus with Love”. Đây là chuỗi hoạt động vì cộng đồng ghi dấu ấn đáng nhớ với sự chung tay của hội viên Bông Sen Vàng và các tổ chức thiện nguyện trong nước và quốc tế.‏

‏Vietnam Airlines chủ động xây dựng các chương trình thiện nguyện, vận động đối tác, kêu gọi khách hàng cùng tham gia trên tinh thần chung tay xây dựng nhằm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội.‏

‏Theo đó, hội viên Bông Sen Vàng có thể quyên góp dặm mà mình đang có nhằm chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, cho những dự án thiện nguyện mà Vietnam Airlines thực hiện. Các dự án thiện nguyện sẽ được cập nhật trên website Vietnam Airlines, đồng thời truyền thông đến hội viên thông qua email, tin nhắn hoặc ứng dụng di động…‏

‏Vietnam Airlines đồng hành với nhiều hoạt động xã hội, trong đó có “Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương”.‏

Tiềm năng nhân rộng là rất lớn‏

‏“Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương” bao gồm 3 hoạt động chính: Miles for Smiles – Kết nối với các Tổ chức quốc tế Facing The World, Operation Smile tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhằm mang lại nụ cười cho các trẻ em Việt Nam. Miles for Earth – Kết nối cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường để tổ chức các hoạt động nhằm bảo vệ, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và đóng góp vào những nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Miles for Health – Kết nối cùng các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo chuyển giao công nghệ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ các y, bác sĩ Việt Nam (Newborns Việt Nam, Facing the World…).‏

‏Hiện nay, Vietnam Airlines có khoảng 5 triệu hội viên Lotusmiles là khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines và hàng triệu khách hàng đi máy bay. Theo kế hoạch, mỗi năm Vietnam Airlines sẽ có thêm 5.000 khách hàng trở thành khách hàng thường xuyên.‏

‏Theo số liệu từ Vietnam Airlines, tính đến nay, hoạt động trách nhiệm của hãng đã giúp 8.100 trẻ em được phẫu thuật, 88 bác sĩ được đào tạo, 149 vé bay được tài trợ...‏

‏Do đó, tiềm năng nhân rộng chương trình thiện nguyện là rất lớn khi vừa có thể sử dụng nguồn lực của Vietnam Airlines đồng thời có sự đồng lòng ủng hộ của người lao động và có sự chung tay ủng hộ từ các đối tác, hội viên Lotusmiles và các khách hàng. ‏



‏Từ đó, “Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương – From Golden Lotus with Love” hứa hẹn tiếp tục là hoạt động trách nhiệm xã hội nổi bật của hãng bay này trong thời gian tới, góp phần vào hành trình nỗ lực bền bỉ đổi thay cuộc sống, mang lại những giá trị nhân văn tốt đẹp cho cộng đồng.‏

‏Trong suốt quá trình hình thành và phát triển 27 năm, Vietnam Airlines xác định tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi là tập đoàn hàng không có trách nhiệm. Hãng đã không ngừng nỗ lực vì sự phát triển vững bền, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, coi người lao động là tài sản quý giá nhất, tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và xã hội.‏

‏Vietnam Airlines đã hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm chung tay thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội trên tổng thể các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội...‏

‏Hãng hàng không Quốc gia tin tưởng sự phát triển vững bền của một doanh nghiệp không chỉ là những con số về doanh thu, lợi nhuận mà còn là những giá trị tốt đẹp mà doanh nghiệp đó mang đến cho xã hội và tích cực lan tỏa đến cộng đồng.