NỔI DA GÀ TẬP THỂ: "Bạch nguyệt quang" MC Anh Tuấn xuất hiện, kéo Cello khiến 50.000 khán giả "lụy" không lối thoát

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả. Bên cạnh những sân khấu quy mô lớn và màn trình diễn giàu năng lượng của 33 Anh Tài, một hình ảnh được người xem chú ý là MC Anh Tuấn ngồi kéo đàn cello trong tiết mục “Em Tôi”.

Trên mạng xã hội, một khán giả chia sẻ lại khoảnh khắc này cùng dòng trạng thái: “Bạch nguyệt quang trở về... Sít rịt chú Tuấn kéo Cello ở Em Tôi huhuhuhuhuhuhuhu”. Bài đăng thu hút sự quan tâm với hàng nghìn lượt tương tác. Bên dưới, một người xem bình luận rằng dù theo dõi qua màn hình vẫn nổi da gà, còn nếu được chứng kiến trực tiếp tại concert, cảm xúc có lẽ sẽ càng khó diễn tả. Một ý kiến khác cũng nhận xét tiếng cello khiến một bài hát vốn đã buồn càng trở nên da diết hơn.

Những phản ứng ấy cho thấy sức hút của một khoảnh khắc không nhất thiết đến từ sân khấu hoành tráng hay hiệu ứng thị giác. Đôi khi, chính tiếng đàn và hình ảnh người nghệ sĩ tập trung biểu diễn lại đủ khiến khán giả dừng lại, xem đi xem lại và chia sẻ cảm xúc của mình.

Trong đêm diễn đầu tiên, ban tổ chức cũng nhắc đến phần trình diễn cello của MC Anh Tuấn trong “Em Tôi” như một điểm nhấn nghệ thuật. Tiết mục nằm trong hành trình âm nhạc được xây dựng qua 9 chương, đan xen giữa những sân khấu sôi động và các khoảng lặng giàu cảm xúc.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10 tại TP.HCM, với sự góp mặt của 33 Anh Tài. Đêm diễn đầu tiên mang đến nhiều màu sắc khác nhau, từ những màn dàn dựng quy mô như con thuyền bay giữa không trung trong “Em Chỉ Im Lặng” đến những tiết mục gợi nhắc ký ức, tình thân và cội nguồn.

Giữa đại nhạc hội nhiều sắc thái, khoảnh khắc MC Anh Tuấn kéo cello trong “Em Tôi” trở thành một chi tiết được khán giả nhắc đến với sự yêu mến. Và có lẽ, đó cũng là điều khiến những sân khấu âm nhạc được nhớ lâu: Không chỉ bởi quy mô hay sự đầu tư, mà còn bởi những khoảnh khắc chạm được vào cảm xúc của người xem.