Bóc trần hôn nhân của Song Joong Ki và vợ Tây

Thời gian đầu sau khi công khai mối quan hệ, Song Joong Ki và bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders liên tục xuất hiện bên nhau “như hình với bóng”. Thế nhưng, khoảng 2 năm trở lại đây, tần suất sóng đôi của cặp vợ chồng này bỗng dưng ít đi hẳn. Cộng thêm việc thời gian qua, tài tử họ Song và vợ Tây bỗng 2 lần liên tiếp dính tin đồn ly hôn. Vậy nên, nhiều khán giả đang vô cùng tò mò về tình trạng hôn nhân của Song Joong Ki - Katy ở thời điểm hiện tại.

Tới sáng 17/10, tờ Newsen vừa bất ngờ đăng tải bài báo làm rõ những thắc mắc nói trên trong lòng công chúng. Theo đó, trong video mới được đăng lên kênh YouTube cá nhân, nữ minh tinh Choi Hwa Jung khẳng định mình đã nhận được chai dầu ô liu do Song Joong Ki gửi tặng, đồng thời hé lộ về cuộc hôn nhân êm ấm của tài tử họ Song bên bà xã người nước ngoài: “Joong Ki đã tặng nó cho tôi đấy. Joong Ki nói đây là loại dầu oliu trong vụ thu hoạch đầu tiên của trang trại nhà cậu ấy ở Ý. Joong Ki còn bảo là 2 vợ chồng cậu ấy đã tự tay thu hoạch đấy nhé. Thật đáng quý đúng không nào?”.

Choi Hwa Jung khoe chai dầu ô liu do chính tay vợ chồng Song Joong Ki thu hoạch. Ảnh: Naver

Tiếp đó, Choi Hwa Jung còn khoe luôn hình ảnh 2 em bé đáng yêu được vẽ trên thân chai dầu oliu và tiết lộ thêm rằng: “Joong Ki bảo 2 em bé này chính là các con của cậu ấy đấy”.

Được biết, Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunders sở hữu 1 trang trạng ô liu ở Ý. Trước đó, nam tài tử họ Song cho biết, anh và vợ thường dành khoảng 1 nửa thời gian trong năm để sống tại Ý.

Song Joong Ki và vợ Tây vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau, cùng quản lý 1 trang trại ô liu trên đất Ý. Ảnh: Nate

Trước đó, vào sáng 14/7, tờ Line Today cho hay, Song Joong Ki đã bất ngờ dính nghi vấn ly hôn bà xã Katy Louise Saunders. Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Nghi vấn Song Joong Ki ly hôn Katy xuất hiện lần đầu trên các phương tiện truyền thông xứ Trung, sau đó mới được các trang báo Hàn Quốc đăng tải lại.

Đáng nói trước đó, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Song Joong Ki - Katy Louise Saunders rạn nứt hôn nhân. Chưa hết, kênh YouTube nói trên bị phát hiện có nhiều dấu hiệu đăng các thông tin nhảm nhằm mục đích câu view. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông Hàn nhận định, thông tin Song Joong Ki ly hôn lần 2 chỉ là tin đồn nhảm nhí, và clip đăng tải tin đồn này thực chất do AI dựng lên.

Tin đồn Song Joong Ki ly hôn vợ Tây lần đầu rộ lên vào hôm 14/7, nhưng truyền thông Hàn đã vào cuộc bác bỏ thông tin này. Ảnh: Nate

Tới trưa 22/7, cộng đồng mạng châu Á lại được phen dậy sóng trước thông tin Katy Louise Saunders đã dọn tới London (Anh). Từ đây, tin đồn Song Joong Ki ly dị lại tiếp tục rộ lên lần nữa. Thậm chí tới lần này, 1 bộ phận khán giả còn đặt ra nghi vấn Song Joong Ki bị vợ Tây bỏ phũ phàng, đàng gái đã dọn hành lý bỏ về Anh và để mặc tài tử họ Song ở lại Hàn Quốc.

Thế nhưng, ngay giữa tâm bão vụ việc, 1 nguồn tin thân cận đã nhanh chóng lên tiếng cho biết Song Joong Ki và bà xã người Anh vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Người này khẳng định Katy đang sống ở Seoul, Hàn Quốc bên ông xã tài tử, không có chuyện cô đã dọn hành lý sang Anh. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng cựu diễn viên người Anh cách đây không lâu còn dự sự kiện cùng gia đình Song Joong Ki trong bầu không khí đầm ấm. Ngoài ra, vợ chồng tài tử họ Song gần đây cũng được bắt gặp đi đặt bánh sinh nhật cho cậu quý tử đầu lòng. Và tới nay, bà xã Song Joong Ki đã trở thành bạn bè thân thiết với chủ tiệm bánh nói trên.

Cộng thêm lời chia sẻ từ nữ minh tinh Choi Hwa Jung mới đây, người hâm mộ có thể tin tưởng rằng tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên bà xã người nước ngoài chứ không hề có chuyện rạn nứt hay tan vỡ như lời đồn.

Chỉ trong vòng 2 tháng qua, Song Joong Ki đã 2 lần bị đồn ly hôn Katy. Nhưng hóa ra đây đều là tin đồn nhảm. Ảnh: Nate

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, họ chính thức tuyên bố kết hôn. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.