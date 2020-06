Nỗi ám ảnh của nữ chủ nhà sau trận đòn thừa sống thiếu chết của 8 người hàng xóm: Do mâu thuẫn miếng đất sau nhà

Theo dõi đoạn clip cho thấy, nhóm người đàn ông lao vào ẩu đả, đánh nhau dữ dội, có người thậm chí còn dùng tuýp sắt để tấn công.



Ngày 19/6 (sau 3 ngày xảy ra sự việc) bà L. trú tại ngõ 629 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, là một trong 2 nạn nhân nữ vẫn chưa hết sợ hãi cho hay, hiện tại con gái và con trai của bà vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện với những thương tích sau trận đòn "thừa sống thiếu chết".

Nỗi ám ảnh của nữ chủ nhà sau trận "đòn" kinh hoàng của 8 người hàng xóm

Trong câu chuyện, bà L. không muốn chia sẻ lại những gì đã xảy ra vì vẫn chưa thể tỉnh táo và chưa hết hoang mang. Tuy nhiên người nhà của nạn nhân này thuật lại, vào hồi 22h30’ tối ngày 15/06/2020, con trai bà L. và hàng xóm có xích mích.

Sau đó, phía gia đình bên cạnh huy động 8 người mang theo tuýp sắt và hung khí chạy ra gây chiến.

"Tôi và con gái chạy ra can ngăn, ngay lập tức cũng bị gia đình họ xông vào đánh. Con gái tôi bị đạp vào bụng, tôi bị thương tích vùng mắt và khắp cơ thể", bà L. thều thào nói.

Còn ông T. kể: "Lúc đó tôi ở trên nhà, do chân đau nên không thể chạy ra và không can thiệp được. Khi xuống đến nơi thì vợ và hai con đã phải đi viện rồi".

Thương tích trên người nạn nhân

Cơ quan chức năng đã vào cuộc

Nói về nguyên nhân xảy ra sự việc, gia đình ông T. cho hay, hơn chục năm nay gia đình ông và hàng xóm mâu thuẫn bởi phần đất phía sau nhà. Do chưa giải quyết dứt điểm nên nhà ông T. bị hàng xóm xây dựng bịt kín cửa phụ và cửa sổ nên hai bên thường xảy ra mâu thuẫn.

"Mặc dù qua thời gian dài từ năm 2007 đến nay, UBND Phường Ngọc Khánh đã có nhiều biên bản sự việc và biên bản cưỡng chế gia đình hàng xóm phải tự phá dỡ các công trình xây dựng lấn chiếm trên đất; UBND Thành Phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu trả lời, UBND phường Ngọc Khánh đã có văn bản trả lời đồng thời có biên bản yêu cầu gia đình bên cạnh chấp hành, nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm", người thân của nạn nhân chia sẻ.

Cửa phía sau bị bịt khiến hai gia đình mâu thuẫn

Nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến vụ ẩu đả trên, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh cho hay, ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình bà L. công an phường đã lập hồ sơ và chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.