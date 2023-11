Nổ ở biên giới Mỹ - Canada, không loại trừ khủng bố

Vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 51 phút ngày 22-11 (giờ địa phương) và diễn ra ở phía bên cầu Mỹ.

Theo một số phương tiện truyền thông trích dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật giấu tên, 2 người trên xe thiệt mạng trong vụ nổ và một lính tuần tra biên giới bị thương.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố chung của Cục Điều tra liên bang (FBI) đã được huy động để điều tra vụ việc.

Hai nguồn tin của hãng Reuters tiết lộ những dấu hiệu ban đầu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho thấy vụ việc là do tài xế bất cẩn gây ra tai nạn và hỏa hoạn.

Đài CNN dẫn một nguồn tin giấu tên và căn cứ vào video từ hiện trường cho biết chiếc xe đang tiến đến từ phía biên giới Mỹ, tăng tốc, tông vào lề đường và bay lên không trung trước khi bốc cháy và phát nổ.

Trong khi đó, các nhân chứng nói với báo Niagara Gazette rằng chiếc xe đã đi nhầm đường vào các trạm kiểm tra của cửa khẩu biên giới và phát nổ.

Nhân chứng Mike Guenther cho biết: "Chiếc xe chạy với tốc độ hơn 160 km/giờ... và mất kiểm soát trước khi va chạm".

Hiện trường vụ việc. Ảnh: AP

Khoảnh khắc chiếc xe phát nổ tại trạm kiểm soát. Ảnh: Daily Mail

Các quan chức CBP không loại trừ khả năng đây là một cuộc tấn công có chủ ý, dù ban đầu chưa có bằng chứng.

Ngoài ra, theo các phương tiện truyền thông, FBI coi vụ việc là một âm mưu tấn công khủng bố.

Đài truyền hình CTV News (Canada) trích dẫn các nguồn tin an ninh quốc gia tiết lộ rằng các quan chức chính phủ Mỹ đang hành động với giả định rằng vụ nổ xe có liên quan đến khủng bố. Tuy nhiên hãng tin Reuters chưa thể xác minh thông tin này.

Theo ABC News, điều tra viên tìm thấy một chiếc cặp tại hiện trường. Các chuyên gia về chất nổ đang kiểm tra và coi đó có thể là một thiết bị nổ. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy dấu vết chất nổ trong chiếc xe gặp sự cố.

Văn phòng Thống đốc New York cho biết cầu Rainbow và cả ba cửa khẩu biên giới khác dọc theo sông Niagara giữa phía Tây New York và miền Nam Ontario - cầu Hòa bình (Peace Bridge), cầu Lewiston-Queenston và cầu Whirlpool - đã bị đóng vô thời hạn để ứng phó với các vấn đề an ninh.

Thống đốc New York cho biết các cửa khẩu quốc tế khác vẫn mở nhưng trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Thống đốc bang New York cho biết vụ nổ xe trên cầu biên giới Mỹ-Canada không phải là một vụ tấn công khủng bố, kêu gọi mọi người bình tĩnhẢnh: Twitter

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết vụ nổ xe tại cửa khẩu biên giới Canada-Mỹ gần Thác Niagara là "tình huống rất nghiêm trọng". Ông cho biết chính quyền nước này đang xem xét áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung tại tất cả các cửa khẩu biên giới sau vụ việc.

Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada Dominic LeBlanc nói với các phóng viên ở Ottawa: "Đây rõ ràng là một tình huống rất nghiêm trọng. Chính phủ Canada đang xem xét tình huống này một cách cực kỳ nghiêm túc".

Trong khi đó, Thống đốc bang New York Kathy Hochul thông báo cảnh sát và FBI đang kiểm soát tất cả các lối ra vào thành phố sau vụ việc trên.

Các biện pháp an ninh cũng được tăng cường tại các sân bay và đường sắt trong khu vực do Cơ quan Vận tải Biên giới Niagara (NFTA) quản lý. Sân bay Quốc tế Buffalo đã tạm dừng các chuyến bay quốc tế khởi hành và hạ cánh sau vụ nổ, theo trang web Cục Hàng không Liên bang.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ việc và đang theo dõi tình hình.