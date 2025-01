Ninh TiTo khởi động hành trình kể chuyện với bún-phở Hà Nội ngày mùng 1 Tết

Không chỉ đơn thuần là một danh sách những quán ăn ngon, tập 1 của "Hà Nội 36 Phố Ngon" mang đến một trải nghiệm ẩm thực sâu sắc và đa chiều. Ninh Tito đã khéo léo kết hợp việc giới thiệu những món bún, phở trứ danh của Hà Nội – như phở bò, phở gà, bún riêu, bún chả, bún đậu mắm tôm… cùng với những câu chuyện văn hóa ẩm thực đặc sắc, những ký ức cá nhân và những góc nhìn mới mẻ về ẩm thực thủ đô.

Bún - Phở Hà Nội: Hơn cả một bữa ăn, đó là những câu chuyện văn hoá khởi đầu cho một năm mới trọn vẹn

Tập đầu tiên của series, mang tên "Bún - Phở Hà Nội", đã chính thức lên sóng vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2025, mở ra một hành trình khám phá những hương vị tinh túy của ẩm thực Hà Nội qua góc nhìn độc đáo và giàu cảm xúc của Ninh Tito.

Khán giả không chỉ được mãn nhãn với những tô bún, bát phở nóng hổi, thơm ngon, mà còn được "thưởng thức" những câu chuyện đằng sau mỗi món ăn, mỗi con phố, mỗi gánh hàng rong. Từ những quán phở gia truyền với lịch sử lâu đời, lưu giữ bí quyết gia truyền qua nhiều thế hệ, đến những quán bún vỉa hè giản dị, quen thuộc với người dân Hà Nội, tất cả đều được Ninh Tito tái hiện một cách chân thực và sống động, mang đến cho người xem cảm giác gần gũi và thân thuộc.

Việc Ninh Tito lựa chọn ra mắt series "Hà Nội 36 Phố Ngon" vào dịp Tết Nguyên đán 2025 và đặc biệt là tập 1 vào ngày mùng 1 Tết với chủ đề "Bún - Phở Hà Nội" với Ninh Tito mang rất nhiều ý nghĩa. Bởi lẽ, trong văn hoá Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp sum vầy, đoàn tụ. Tết cùng là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt và ẩm thực luôn là một phần không thể thiếu trong những ngày Tết. Ninh Tito mong muốn thông qua series này, khán giả và nhất là những người con xa quê, không có cơ hội về quê ăn Tết có thể cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, ôn lại những kỷ niệm về Tết xưa và tạo nên những kỷ niệm mới bên gia đình và người thân.

Ngoài ra, ẩm thực còn là cầu nối văn hoá, không chỉ là nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Ninh Tito mong muốn series "Hà Nội 36 Phố Ngon" sẽ là cầu nối văn hóa, giúp khán giả hiểu hơn về những giá trị truyền thống của ẩm thực Hà Nội, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền.

"Mùng 1 Tết là ngày đầu tiên của năm mới, mang ý nghĩa khởi đầu mới, hy vọng về một năm an lành và may mắn. Ninh mong muốn ra mắt tập 1 vào ngày này như một lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc đến với khán giả. Với bản thân Ninh, Tết là dịp để tôn vinh và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua việc giới thiệu những món ăn truyền thống của Hà Nội, Ninh mong muốn góp phần vào việc bảo tồn và lan tỏa những giá trị quý báu này".

Ninh Tito – Người kể chuyện bằng ẩm thực

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của tập 1 và cũng là tinh thần xuyên suốt của series "Hà Nội 36 Phố Ngon" chính là cách tiếp cận ẩm thực của Ninh Tito. Nếu khán giả đã quá quen thuộc với Ninh Tito với những serie giới thiệu các quán ăn, review các món ngon thì ở "Hà Nội 36 Phố Ngon", anh không chỉ đơn thuần đánh giá hương vị món ăn mà còn tập trung vào việc khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử và con người ẩn chứa trong mỗi món ăn cũng như góc nhìn khác của những người trẻ nói về các giá trị lưu giữ. Ninh Tito thẳng thắn, "Tôi muốn kể những câu chuyện ẩm thực bằng cả trái tim, bằng sự trân trọng những giá trị truyền thống và bằng cả sự tò mò khám phá những điều mới mẻ. Với tôi, ẩm thực không chỉ là việc ăn uống, mà còn là văn hóa, là ký ức, là tình người, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại."

Thông qua series này, Ninh Tito cũng muốn khẳng định bước chuyển hướng của mình sang vai trò "người kể chuyện ẩm thực". Anh mong muốn xâu chuỗi những món ăn với những góc nhìn mới mẻ, mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa. Quá trình tìm kiếm, nghiên cứu những thông tin cũ, những câu chuyện xưa về mỗi món ăn trong quá trình trải nghiệm đã giúp Ninh Tito hiểu sâu hơn về giá trị của ẩm thực truyền thống và khơi dậy trong anh mong muốn lan tỏa những giá trị đó đến với đông đảo khán giả.

Trong tập 1 của serie "Hà Nội 36 Phố Ngon", Ninh Tito đã dắt khán giả đến những quán phở bò lâu đời cùng câu chuyện "hồi bé, ốm mới được ăn phở" của cô chú chủ quán, hay câu chuyện nước dùng của phở được ninh từ xương ống cẩn thận trong nhiều giờ, mang hương vị đậm đà, tinh túy. Ninh Tito không chỉ tập trung vào hương vị mà còn chia sẻ về lịch sử hình thành và phát triển của món phở, từ gánh hàng rong đến những hàng quán nổi tiếng bây giờ gắn liền với đời sống của người Hà Nội.

Ngoài phở bò thì phở gà, bún riêu, bún chả, bún đậu mắm tôm… cũng xuất hiện trong tập 1 của "Hà Nội 36 Phố Ngon" như một mạch kể chuyện món ăn đặc sắc của Hà Nội. Nếu như bún riêu với câu chuyện những bát bún riêu với hương vị truyền thống cũng như hiện đại như thế nào, thì với phở gà lại là câu chuyện nước dùng đặc sắc và chất riêng của mỗi địa chỉ mà Ninh Tito ghé tới. Nếu như bún chả được xem là "đại sứ ẩm thực" của Hà Nội cũng được Ninh Tito giới thiệu một cách đầy hấp dẫn thì với bún đậu mắm tôm, Ninh Tito không ngại đề cập đến "mùi hương đặc trưng" của mắm tôm, một yếu tố quan trọng tạo nên hương vị của món bún đậu.

"Hà Nội 36 Phố Ngon" – Hành Trình Khám Phá Bất Tận

Tập 1 "Bún - Phở Hà Nội" chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình dài khám phá ẩm thực Hà Nội đầy thú vị và bất ngờ. Series "Hà Nội 36 Phố Ngon" hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, những câu chuyện văn hóa sâu sắc và những góc nhìn mới mẻ về ẩm thực thủ đô, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị ẩm thực truyền thống của Hà Nội đến với đông đảo khán giả trong và ngoài nước trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Với độ dài 3 tập chiếu trọn vẹn 3 ngày Tết, đây được xem là mở đầu cho một năm 2025 đầy bùng nổ của Ninh Tito với những dự án dài hơi hơn với bước chuyển mình mang tên "Người kể chuyện bằng ẩm thực" của Hà Nội.