Những quán cà phê, quán ăn mở cửa xuyên Tết ở Hà Nội

Kỳ nghỉ Tết là dịp để gặp gỡ, tụ tập bạn bè nên nhiều quán cà phê, quán ăn, quán nhậu ở Hà Nội vẫn mở cửa phục vụ.

Các quán cà phê mở cửa xuyên Tết ở Hà Nội

Trong dịp Tết Nguyên đán, người Hà Nội có thể rủ nhau uống cà phê tại những địa chỉ sau:

Xofa Cafe

Xofa Cafe mang phong cách vintage với cửa gỗ và những bộ bàn ghế kiểu dáng những năm 80 thế kỷ trước. Đây là địa chỉ dừng chân quen thuộc của những bạn trẻ muốn khám phá phố cổ Hà Nội về đêm. Có vị trí đắc địa ngay tại quận Hoàn Kiếm, lại phục vụ 24h tất cả các ngày trong tuần, Xofa Cafe & Bistro đã đón hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế.

Dịp Tết Nguyên đán, Xofa Cafe vẫn sẽ mở cửa đón khách. Tới Xofa, bạn sẽ tìm thấy sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, khác xa với phố phường nhộn nhịp, đông đúc, thưởng thức những món đồ uống truyền thống như cafe hay trà hay thử sữa hạt, đồ ăn nhẹ siêu ngon như bánh ngọt, sandwich, mỳ Ý…

Địa chỉ: 14 Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm.

Xofa Cafe có cả không gian ngoài trời và trong nhà phù hợp đa dạng nhu cầu của khách. (Ảnh: LeeYu)

All Day Coffee

Đúng như tên gọi của quán, All Day Coffee mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 7h đến 23h và đặc biệt là không nghỉ lễ hay nghỉ Tết. All Day Coffee sở hữu mặt tiền hút mắt với bài trí phảng phất đặc trưng phong cách châu Âu. Màu chủ đạo ở All Day Coffee là nâu đỏ trầm, vừa gần gũi vừa tạo nên không gian ấm cúng, lại có chút gì đó rất cổ điển.

Hiện tại, quán được trang hoàng lộng lẫy ở hai cơ sở để sẵn sàng mở cửa xuyên Tết phục vụ thực khách.

Địa chỉ: 55 Hàng Bún, quận Ba Đình và 37 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm.

All Day Coffee có nhiều góc đẹp thích hợp chụp ảnh ngày Tết. (Ảnh: All Day Coffee)

The Nammin House

The Nammin House là quán cafe có không gian rất rộng gồm 3 tầng, có 2 mặt tiền thông nhau và view hồ Xã Đàn. Thiết kế quán cafe nổi bật với phong cách hiện đại cùng tone cam-xanh dương, không bị lẫn với các quán cà phê khác. Tầng 3 là sân thượng rộng và thoáng, nhìn xuống hồ cực chill, thích hợp ngồi buổi tối.

Để chuẩn bị cho mùa Tết rộn ràng, The Nammin House đã trang trí cửa hàng theo concept ngày Tết tiện cho khách đến thưởng thức đồ uống và check-in. Điểm cộng là những góc checkin "không phải xếp hàng" ngập tràn sắc đỏ được bố trí tách biệt với bàn khách ngồi, đảm bảo sự riêng tư, không ồn ào.

Địa chỉ: 200 ngõ Xã Đàn 2, quận Đống Đa.

The Nammin House là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi khi nhìn ra hồ thơ mộng. (Ảnh: Quan NV)

Mành Cafe

Mành là một trong những quán cà phê mở xuyên Tết ở Hà Nội. Quán có 2 tầng với tông màu xám trắng sang trọng, mang phong cách Paris. Khách hàng có thể ngồi bên ngoài ngắm phố phường. Món nổi bật của quán là cafe kem dừa. Ngoài ra, menu Tết của quán có đủ từ trà tới nước ép, cafe.

Địa chỉ: 41B Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng.

Ngồi ở Mành Cà Phê có thể ngắm nhìn con phố Triệu Việt Vương nhộn nhịp ngày Tết.

Dè Sens Coffee & Tea

Dè Sens thu hút khách hàng bởi tone xanh trắng lạ mắt mà lịch sự nhẹ nhàng. Quán có cầu thang ngoài trời với những góc chụp hình rất trang nhã và bình dị, mang hơi hướng Hà Nội xưa. Background khá xịn là biệt thự Pháp cổ khu Quán Thánh. Đồ uống best seller của quán là trà bá tước kem mặn. Quán còn có bánh sừng bò và bánh hạnh nhân cũng rất ngon.

Các bàn ở Dè Sens được bố trí tách biệt và khá xa nhau, tạo không gian riêng tư nhất. Dè Sens mở cửa xuyên Tết, luôn chào mừng bạn ghé thăm.

Địa chỉ: 172 Quán Thánh, quận Ba Đình.

Dè Sens có nhiều đồ uống hiện đại phù hợp với giới trẻ. (Ảnh: HoangNCT)

Những quán ăn mở cửa xuyên Tết ở Hà Nội

Nếu thèm bún, phở, ăn vặt trong những ngày Tết, bạn có thể ghé các quán sau:

Phở bò Đường Tàu

Nằm ở lối vào phố Tống Duy Tân, kế bên đường tàu hỏa, quán phở Đường Tàu đã trải qua ba đời chủ, là một trong những địa chỉ ăn uống được nhiều người biết đến ở Hà Nội suốt hàng chục năm nay. Quán thường mở bán từ 6h đến 2h hôm sau. Ngay vào rạng sáng mùng 1 Tết, nhiều thực khách đã đến thưởng thức phở tại đây.

Thực đơn quán có đủ các món truyền thống như phở tái chín, tái nạm, gầu, sốt vang cùng một số món ăn kèm là trứng chần, quẩy. Thứ làm nên hương vị của món phở gia truyền này là nồi nước dùng được hầm từ xương bò, luôn sôi trong suốt cả ngày dài. Dù thưởng thức giờ nào, thực khách cũng đều cảm nhận được vị ngon không thay đổi.

Địa chỉ: 3 Trần Phú, quận Hoàn Kiếm.

Phở bò Đường Tàu mở cửa xuyên Tết. (Ảnh: Harry)

Phở cuốn Hưng Bền

Phở cuốn là một trong những món ăn vừa có thể làm no bụng, vừa giúp giải ngấy hiệu quả vào ngày Tết. Đây cũng là món ăn thuộc hàng đặc sản của Hà Nội, chinh phục được cả những thực khách khó tính. Từ lâu, phở cuốn Hưng Bền đã nổi tiếng trong cộng đồng sành ăn vì là một trong những nơi bán phở cuốn đầu tiên trên Ngũ Xã.

Phở cuốn ở đây có nhân thịt đầy đặn với nước chấm chuẩn vị xưa. Rau ăn kèm luôn tươi cũng là điểm cộng để thực khách yêu thích quán này. Ngoài phở cuốn, quán còn có phở chiên phồng, phở chiên trứng, phở xào mềm… cũng đều được thực khách đánh giá cao. Đây là quán mở cửa xuyên Tết.

Địa chỉ: 118 Trấn Vũ, quận Ba Đình.

Phở cuốn Hưng Bền có nhân đầy đặn, dùng chung với nước chấm chuẩn vị. (Ảnh: Phuong Hoang)

Bún riêu ốc Bà Téo

Quán Bà Téo có nước dùng đậm đà, riêu thơm khi ăn mềm ngọt. Một bát bún ở đây cũng rất đầy đặn với nhiều loại món ăn thêm như riêu, ốc bò, giò, đậu, chả, trứng, gạch cua và hành khô. Tuy giá có cao hơn so với mặt bằng chung nhưng rất đáng để thực khách trải nghiệm.

Quán bún mở cửa xuyên Tết ở Hà Nội này có không gian rộng rãi, phục vụ cả lẩu ốc cho những nhóm đông người. Nếu bạn có buổi gặp mặt gia đình hay nhóm bạn bè vào dịp Tết Nguyên đán thì đây là một địa điểm không thể bỏ qua.

Địa chỉ: 104 - C6 P. Tô Hiệu, quận Cầu Giấy.

Bún riêu ốc Bà Téo có không gian rộng rãi, là địa điểm được nhiều thực khách ghé thăm. (Ảnh: Chau Tran Vinh)

Bún riêu Ánh

Quán Ánh phục vụ món bún riêu với đẩy đủ món ăn thêm như giò tai, trứng vịt lộn, sườn sụn, chả cá, bò viên. Điểm đặc trưng tại đây là nước dùng chuẩn vị bún riêu xưa, có vị chua nhẹ của cà chua và thơm mùi riêu. Nhờ ưu điểm này mà quán bún riêu Ánh luôn tấp nập khách ghé ăn vào những ngày Tết dù có thêm phụ phí.

Vào dịp Tết Nguyên đán, quán chỉ đóng cửa vào sáng mùng 1, còn lại thực khách có thể thưởng thức vào bất cứ buổi nào. Quán bán vỉa hè, không gian hẹp nhưng khách vẫn luôn tấp nập.

Địa chỉ: 82 Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.

Bún riêu Ánh đầy đặn với nhiều món ăn thêm.

Bánh tôm Thanh Tâm

Bánh tôm Thanh Tâm là lựa chọn của nhiều thực sau khi du xuân đến Phủ Tây Hồ. Thực đơn phong phú với bánh tôm trứ danh, nem chua rán, bánh gối, chả giò, phở, tôm tươi, thịt kho... Tất cả đều được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon và được chọn lọc kỹ càng, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi đến đây. Trong suốt dịp Tết Nguyên đán, quán luôn mở cửa để tiếp đón thực khách ghé thăm.

Địa chỉ: 43 Phủ, quận Tây Hồ.