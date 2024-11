Ninh Dương Lan Ngọc và 3 mối tình ồn ào: Người yêu cũ vướng lùm xùm cờ bạc, bạn trai tin đồn bị điều tra vì nghi án ma túy

Những ngày qua, Ninh Dương Lan Ngọc liên tục bị "réo tên" khi Chi Dân - bạn trai tin đồn một thời của cô bị điều tra vì nghi liên quan đến ma túy. Mặc dù nữ diễn viên không hề liên quan và cũng không có chia sẻ nào nhưng nhiều thông tin về cô, trong đó có chuyện tình cảm trong quá khứ đều bị đưa ra bàn tán.

Trong nhiều năm hoạt động showbiz, Ninh Dương Lan Ngọc từng có thời gian hẹn hò với La Thành, Minh Luân và vướng nghi vấn tình cảm với Chi Dân.

La Thành

Ninh Dương Lan Ngọc và La Thành công khai chuyện tình cảm khi đều là những diễn viên trẻ, nhận được sự ủng hộ của công chúng. Nhưng sau đó vài năm, hai người âm thầm đường ai nấy đi. Khi La Thành xác nhận chia tay Lan Ngọc, nam diễn viên tiết lộ lý do tan vỡ là vì mâu thuẫn cá nhân và hiểu lầm. Sau đó, nam diễn viên cũng công khai có tình mới và những lần hợp tan.

La Thành từng có khoảng thời gian gây xôn xao về chuyện nợ nần. Năm 2017, nam diễn viên bất ngờ "mất tích" khỏi các hoạt động nghệ thuật lẫn mạng xã hội. Trên mạng liên tục xuất hiện những bài đăng đòi tiền vì không tìm được anh. Có tin đồn cho rằng La Thành phải trốn nợ vì cờ bạc.

Sau đó 7 tháng, La Thành mới lộ diện trước công chúng và xác nhận nợ nần. Anh cho biết do bị các chủ nợ tạo sức ép nên đã phải sống nương tựa một người bà con là chủ lò bánh mì ở Long An và hạn chế liên lạc với bạn bè, chỉ trừ 2 người đồng nghiệp thân thiết là Anh Đức và Hoàng Phi.

La Thành giải thích, bản thân không ham mê cờ bạc mà cho đó là cách kiếm tiền nhanh: "Ban đầu tôi hùn vốn làm ăn với vài người. Vì quá cả tin nên sau này họ bỏ trốn, khiến tôi phải ôm nợ nần. Trong lúc túng quẫn, tôi không còn sáng suốt nên nghĩ hy vọng kiếm tiền nhanh trả nợ từ cờ bạc. Cứ thế, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của nợ nần, vay nặng lãi".

Hiện tại, cuộc sống của La Thành đã ổn định hơn.

Minh Luân

Sau mối tình với La Thành, Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò nam diễn viên Minh Luân trong khoảng 3 năm. Chuyện tình cảm tưởng như kết thúc trong êm xuôi thì dư luận lại được phen xôn xao khi Minh Luân đăng đàn bức xúc vì hình ảnh Lan Ngọc nắm tay Chi Dân đi xem phim lúc nửa đêm.

Nam diễn viên cho biết dù anh và Lan Ngọc từng nhiều lần chia tay và tái hợp nhưng tại thời điểm cô và Chi Dân bị phóng viên bắt gặp tình tứ thì hai người vẫn đang yêu nhau. Anh đã rất buồn và sốc khi thấy bạn gái thay đổi thái độ.

"Thầm cảm ơn bài báo mà tôi biết được tại sao đúng ngày hôm đó, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời và 3 giờ sáng gọi lại gây lộn và đòi chia tay", Minh Luân nói.

Hiện tại, Minh Luân đang hạnh phúc bên bạn gái mới. Anh cũng bình thường hóa mối quan hệ với Lan Ngọc, xem nhau như đồng nghiệp sau lùm xùm.

Chi Dân

Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2018. Bắt nguồn từ bức ảnh hai người bị paparazzi "tóm gọn" tay trong tay đi xem phim lúc nửa đêm. Sau đó, trên mạng xã hội nhiều lần lan truyền hình ảnh hai người đi du lịch, xuất hiện cạnh nhau, diện đồ đôi... Thậm chí, có thời điểm còn rộ tin đồn Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân sắp "về chung một nhà".

Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, hai người bị nghi đã chia tay do không còn xuất hiện cùng nhau.

Gần đây, khi Chi Dân bị điều tra do nghi dính líu tới ma túy, Ninh Dương Lan Ngọc lại bị "réo tên". Không chỉ những tin đồn về mối quan hệ tình cảm của hai người bị "đào" lại mà cô thậm chí bị netizen kém duyên "công kích" trang cá nhân. Cách đây 1 năm, Chi Dân cũng từng bật khóc trên livestream, chia sẻ cú sốc mẹ qua đời cùng với chuyện tình cảm không như ý khiến anh đã "sống sai" với nghề. Nam ca sĩ xin khán giả tha lỗi và cho cơ hội sửa sai.

Về sự việc của bạn trai tin đồn cũ, Ninh Dương Lan Ngọc không có chia sẻ nào liên quan. Trưa 12/11, nữ diễn viên đăng tải bộ ảnh mới cùng dòng chú thích: "Gì cũng tôi à. Make up do tôi. Đồ chọn do tôi. Chụp hình do tôi. Tạo dáng do tôi. Photoshop do tôi. Post hình do tôi. Nghĩ content do tôi. Hết do tôi chưa ta?".

Mặc dù rõ ràng dòng chú thích của Ninh Dương Lan Ngọc đang đề cập đến việc bộ ảnh mới hoàn toàn do một tay cô thực hiện, nhưng cộng đồng mạng vẫn xôn xao bàn tán. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu rằng nữ diễn viên chỉ đang nói về bộ ảnh hay còn ẩn ý về câu chuyện nào khác?