Ninh Dương Lan Ngọc đăng đàn: "Gì cũng tôi"

Khi Chi Dân bị điều tra vì dính líu đến ma túy, Ninh Dương Lan Ngọc là người bị "réo tên" nhiều nhất. Lý do là nữ diễn viên từng có thời gian vướng nghi vấn tình cảm với Chi Dân.

Dù vậy, Ninh Dương Lan Ngọc không có bất cứ chia sẻ nào liên quan đến việc mình bị lôi vào câu chuyện ồn ào. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn cập nhật các hoạt động thường ngày. Mới đây nhất, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải bộ ảnh mới cùng dòng chú thích: "Gì cũng tôi à. Make up do tôi. Đồ chọn do tôi. Chụp hình do tôi. Tạo dáng do tôi. Photoshop do tôi. Post hình do tôi. Nghĩ content do tôi. Hết do tôi chưa ta?".

Mặc dù rõ ràng dòng chú thích của Ninh Dương Lan Ngọc đang đề cập đến việc bộ ảnh mới hoàn toàn do một tay cô thực hiện, nhưng cộng đồng mạng vẫn xôn xao bàn tán. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu rằng nữ diễn viên chỉ đang nói về bộ ảnh hay còn ẩn ý về câu chuyện nào khác?

Động thái gây chú ý của Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2018. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau, diện đồ đôi và có hành động thân thiết. Một số bạn bè nghệ sĩ cũng vài lần trêu ghẹo về mối quan hệ của hai ngôi sao Vbiz, dù người trong cuộc cho biết cả hai là bạn thân.

Cuối năm 2021, xuất hiện thông tin Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân đã chia tay do không còn xuất hiện cùng nhau.