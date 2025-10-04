Theo tờ Page Six, gần đây, các cơ quan liên bang Mỹ đã nộp bản tường trình lời khai nạn nhân và bản đề xuất tuyên án dài 164 trang đối vụ bê bối tình dục của Diddy. Cơ quan công tố đã đề xuất mức án 11 năm 3 tháng tù giam, cùng khoản tiền nộp phạt khổng lồ lên đến hàng chục triệu USD cho "ông trùng hip-hop" này với tội danh vận chuyển người tham gia hoạt động mại dâm. Ở phiên xét xử vào ngày 25/9, Diddy đã chết lặng giữa tòa sau khi thẩm phẩn chính thức bác bỏ yêu cầu xin hủy hoặc lật ngược bản án kết tội hồi tháng 7 của Diddy.

Truyền thông Mỹ cho biết tòa sẽ đưa ra phán quyết về án phạt cuối cùng cho Diddy vào ngày 3/10 (giờ địa phương). 1 ngày trước khi bản án chung thẩm được đưa ra, nam nghệ sĩ được cho biết đang nỗ lực cầu xin sự khoan hồng từ thẩm phán. Diddy được tiết lộ đã khóc lóc thảm thương, viết 1 lá thư dài gần 4 trang xin lỗi, bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì bản thân đã gây ra tổn thương, nỗi đau không thể xóa nhòa với các nạn nhân trong vụ án.

Diddy khóc lóc, viết thư xin được khoan hồng gửi thẩm phán trước ngày phiên tòa tuyên án chung thẩm đối với tội danh của ông diễn ra

"Tôi đã đánh mất bản thân vì ma túy và sự hưởng lạc thái quá. 13 tháng bị giam giữ vừa qua đã làm tôi thức tỉnh. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và thừa nhận mọi sai lầm trong quá khứ. Tôi đã mắc nhiều lỗi lầm và giờ đây tôi không còn trốn chạy nữa. Tôi biết lời xin lỗi này của mình không bao giờ đủ để xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân. Tôi luôn bị ám ảnh bởi cảnh bản thân đã tấn công, kéo lê tàn bạo với Casandra “Cassie” Ventura - bạn gái cũ của tôi - ở hành lang khách sạn. Cảnh tượng và hình ảnh tôi hành hung Cassie cứ lặp lại trong tâm trí tôi mỗi ngày. Lúc đó tôi thực sự mất kiểm soát. Tôi đã hoàn toàn sai khi động tay động chân với người phụ nữ mình yêu thương. Tôi vô cùng ân hận về điều này và không cách nào tha thứ cho bản thân. Dù vậy, tôi vẫn mong nhận được sự khoan hồng của luật pháp", tờ Page Six trích 1 đoạn trong lá thư xin giảm án của Diddy.

Lần đầu tiên Diddy lên tiếng xin lỗi bạn gái cũ và các nạn nhân

Theo Diddy, ông đang sống trong tình trạng thường trực bị đe dọa, có nguy cơ bị đâm chém và thậm chí mất mạng ở trại giam. Ông trùm này mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm được đoàn tụ với 7 người con của mình. Diddy cam kết sẽ sống không ma túy, không bạo lực và trở thành 1 con người tốt đẹp hơn nếu được tòa trao cho cơ hội làm lại cuộc đời.

Trên MXH, màn khóc than xin giảm án của Diddy bị chế giễu "nước mắt cá sấu", giả tạo. Công chúng cho rằng mức án 11 năm 3 tháng tù giam mà công tố viên đề xuất vẫn còn quá nhẹ so với những tội ác kinh hoàng ông trùm này gây ra cho phụ nữ trong hàng thập kỷ qua. Hơn nữa, trong suốt quá trình xét xử, nam nghệ sĩ này chưa bao giờ thành khẩn thừa nhận các hành vi phạm tội tình dục của mình. Do đó, công chúng cho rằng Diddy không xứng được hưởng khoan hồng từ luật pháp.

Dư luận mỉa mai ông trùm giả tạo, "nước mắt cá sấu"

Trước đó, ở phiên tòa vào ngày 2/7 (giờ địa phương), Diddy bị kết tội vận chuyển người tham gia hoạt động mại dâm. Song, nam rapper lại được tuyên trắng án 2 tội danh nghiêm trọng nhất là buôn bán tình dục và âm mưu tống tiền. Cú thoát án chung thân của ông trùm bê bối này gây sốc toàn cầu, bởi các bằng chứng cho tội ác của Diddy là quá rõ ràng.

Nguồn: Page Six