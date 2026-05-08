Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh gặp lại “mối tình đầu”

Sở hữu nét diễn duyên dáng, tự nhiên cùng visual ngày một thăng hạng, Ninh Dương Lan Ngọc đã khẳng định vững chắc vị thế là một trong những gương mặt bảo chứng chất lượng cho phim Việt. Không chỉ tỏa sáng qua các vai diễn hay hình ảnh trẻ trung, năng động, ngọc nữ còn ghi điểm tuyệt đối bởi đời tư vô cùng kín tiếng.

Mới đây, nữ diễn viên đã khiến cõi mạng được phen xôn xao khi bất ngờ "thả xích" khoảnh khắc hội ngộ cực xịn sò bên cạnh hai cực phẩm nam thần: Bình An và B Trần. Với dòng trạng thái đầy hoài niệm: "Mối Tình Đầu Của Tôi gặp lại sau bao nhiêu năm rồi" , bộ ba lập tức đưa khán giả lên chuyến tàu du hành thời gian, trở về đầu năm 2019 với dự án phim thanh xuân từng làm mưa làm gió một thời.

Dành cho những ai có thể đã quên, Mối Tình Đầu Của Tôi (lên sóng đầu năm 2019) chính là bản Việt hóa từ bom tấn truyền hình Hàn Quốc She Was Pretty . Bộ phim từng gây bão màn ảnh nhỏ với câu chuyện tình yêu đầy hài hước và đáng yêu giữa cô nàng "vịt bầu" An Chi (Lan Ngọc) và mối tình đầu Nam Phong (Bình An), bên cạnh sự xuất hiện của nam phụ si tình, hài hước Minh Huy (B Trần). Sự kết hợp ăn ý và nét diễn duyên dáng của bộ ba năm ấy đã thực sự để lại một dấu ấn thanh xuân khó phai trong lòng nhiều khán giả.

Dù nhiều năm đã trôi qua, "phản ứng hóa học" và sự thân thiết giữa họ dường như không hề giảm sút. Dưới phần bình luận, netizen rần rần để lại cơn mưa lời khen. Nếu hai soái ca Bình An và B Trần vẫn giữ vững phong độ điển trai, lịch lãm, thì Ninh Dương Lan Ngọc lại khiến dân tình xuýt xoa bởi visual ngày càng mặn mà, sắc sảo. Từ những gương mặt trẻ đầy triển vọng năm nào, giờ đây cả ba đều đã khẳng định được vị thế vững chắc của riêng mình trong Vbiz.

Không chỉ gây thương nhớ bằng những khoảnh khắc đời thường, Lan Ngọc vẫn luôn chứng minh bản thân là một trong những ngôi sao giữ nhiệt tốt nhất showbiz. Phủ sóng từ các dự án phim ảnh đến các chương trình giải trí đình đám, cô nàng cho thấy khả năng biến hóa đa dạng và nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Đặc biệt, tin vui cực lớn dành cho khán giả là Ninh Dương Lan Ngọc sẽ chính thức phá vỡ 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng bằng một siêu dự án mới mang tên Mật Mã Đông Dương . Bộ phim dự kiến sẽ trình làng vào đúng dịp 30/4/2027, với quy mô đầu tư khủng và cốt truyện có chiều sâu, hứa hẹn sẽ là một cú nổ phòng vé.

Trái ngược hoàn toàn với sự sôi nổi trong công việc, đường tình duyên của Ninh Dương Lan Ngọc lại là một ẩn số. Thay vì chia sẻ về các mối quan hệ cá nhân, cô chọn cách bảo vệ góc khuất đời tư và tập trung 100% công lực để phát triển sự nghiệp. Chính sự kín đáo này cùng lối sống sạch bóng thị phi là "vũ khí bí mật" giúp Lan Ngọc duy trì sức hút bền bỉ. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều mang đến sự chỉn chu và năng lượng tích cực, khiến người hâm mộ hoàn toàn có lý do để kỳ vọng vào những bứt phá rực rỡ hơn trong tương lai.