Cứ vài tuần, MXH lại có một món ăn nào đó bỗng dưng nổi đình nổi đám, kéo theo cả dàn tiktoker đua nhau mua về mukbang. Lần này, ngôi sao của trend lại là một chiếc bánh kem có ngoại hình "khó đỡ" đến mức nhìn thôi đã thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Và tất nhiên, Ninh Anh Bùi cũng không thể đứng ngoài cuộc vui.

@a.ninhh_

Trào lưu "bánh kem lông" và sự thật về lớp "tóc rối" gây hoang mang

Điểm khiến chiếc bánh này viral không nằm ở vị, mà nằm ở phần phủ trên cùng: Một lớp sợi nhỏ xíu, màu đen, xoăn tít và rối bời. Nhìn thoáng qua, không ít người liên tưởng ngay đến những thứ kỳ dị, thậm chí có người còn rùng mình vì trông y hệt một búi tóc rối được đặt ngay ngắn giữa lớp kem mịn màng.

@a.ninhh_

Thế nhưng sự thật lại vô hại hơn nhiều. Lớp "tóc rối" ấy thực chất là rong tóc tiên, một loại rong biển quen thuộc trong căn bếp Việt. Bình thường, rong tóc tiên hay được đem xào cải, nấu canh, giòn sần sật và bổ dưỡng. Chỉ là khi bị mang đặt sống nguyên lên một chiếc bánh kem ngọt, nó lập tức biến thành nhân vật chính của một màn "nhìn là sợ" đúng nghĩa.

Ninh Anh Bùi ăn thử và màn review thành thật đến từng chữ

Trong video thử món bánh đang hot của mình, Ninh Anh Bùi không vòng vo mà nói luôn cảm nhận thật. Nam tiktoker chia sẻ chiếc bánh chỉ khiến anh thấy như có một búi gì đó vướng víu trong miệng, chứ không hề ngon như kỳ vọng.

Anh phân tích khá có lý: "Chỉ làm cho mình cảm thấy như một cái búi trong miệng thôi, thực ra chắc mọi người nghĩ cái này để ăn đồ ngọt mà vẫn có cảm giác healthy cho thêm một chút rau nhưng mà cái hình thức này nó quá là tượng hình đi. Nếu mà để chọn lại thì mình vẫn sẽ chọn bánh trái cây, hoa quả thôi, nó vẫn bổ sung vitamin, chất xơ với hình thức oke hơn ha".

Một nhận xét vừa thẳng thắn vừa duyên, đúng kiểu Ninh Anh Bùi. Anh không chê bai theo kiểu giật gân, mà chỉ nhẹ nhàng chỉ ra rằng ý tưởng "ăn ngọt mà vẫn healthy" nghe thì hay, nhưng cách thể hiện lại quá mạo hiểm về mặt thẩm mỹ. Cũng dễ hiểu thôi, một chiếc bánh kem mà nhìn như có tóc thì khó lòng khiến ai đó muốn cắn miếng thứ hai.

Không chỉ một người đu trend, và phản ứng của netizen

Trước Ninh Anh Bùi, tiktoker Vinh Snack cũng đã thử sức với phiên bản "bánh kem lông" đang gây sốt bên Thái Lan. Vinh Snack cho biết bình thường rong sẽ được nấu chín, nhưng trong phiên bản bánh của Thái, người ta rắc trực tiếp lên mặt bánh, nên anh cũng làm y hệt để giữ đúng tinh thần trend.

@vinhsnack1

Chỉ vừa nhìn thôi, Vinh Snack đã không giấu nổi sự dè dặt: "Không dám nói là hấp dẫn". Anh còn hài hước nhận xét rằng đích thị đây là chiếc bánh dành cho những ai yêu thích sự hoang dã. Sau khi ăn thử, phần review của anh cũng thật đến đau lòng: Ngoài cảm giác y như đang nhai tóc ra thì nó gần như không có vị gì, lại còn hơi mắc ở cổ. Anh dặn thêm rằng ai muốn thử thì nên cho thật ít rong, và thật ra anh làm chỉ để mọi người đỡ tò mò chứ chẳng nghĩ ai lại đi làm thật.

@vinhsnack1

Dưới các video, netizen được một phen cười nghiêng ngả. Phần lớn đều đồng tình rằng rong tóc tiên vốn là nguyên liệu ngon lành, chỉ là đặt nhầm chỗ. Một bình luận được nhiều người tán thưởng: "Tóc tiên người ta dùng xào cải, nấu canh ăn ngon vô cùng, tự nhiên rải lên cái bánh nhìn mất ngon phản cảm vô cùng".

Suy cho cùng, đây cũng là một ví dụ vui về cách MXH biến những thứ bình thường thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Món rong tóc tiên dân dã bỗng được "thăng hạng" thành topping bánh kem, để rồi nhận về cơn mưa bình luận dở khóc dở cười. Còn với khán giả, có lẽ niềm vui lớn nhất không phải là chiếc bánh, mà là được xem các tiktoker yêu thích thành thật đến từng biểu cảm khi "hoàn thành nhiệm vụ" ăn thử.