Vào bếp làm món sấu ngâm mắm, mẹ bỉm hai con Phương Oanh đã có ngay thành quả đẹp đến mức "chảy nước miếng". Thế nhưng ngay dưới phần bình luận, hội chị em sành ăn lại đồng loạt mách cho người đẹp một bí quyết nhỏ mà hóa ra lại cực kỳ đáng giá.

Hũ sấu ngâm mắm nịnh mắt của mẹ bỉm 2 con

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Phương Oanh khoe loạt hũ sấu ngâm mắm ớt do chính tay mình làm. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy "nịnh mắt": Những quả sấu to mẩy nằm gọn trong làn nước mắm sánh vàng, điểm thêm sắc đỏ tươi của ớt, ai nhìn cũng phải nuốt nước miếng.

Người đẹp hài hước chia sẻ về độ kỳ công của món tưởng đơn giản này: "Của 1 đồng công 1000 nén. Đúng là đơn giản nhưng lại tỉ mỉ, lích kích quá ạ. Được cái thành quả cũng đáng chảy nước miếng". Vốn là người yêu bếp núc, nhưng đây lại là lần đầu Phương Oanh thử sức với sấu ngâm mắm nên cô cũng thành thật: "Lần đầu tiên Oanh làm món này nên cũng chưa biết mấy nữa ăn quả sấu có ngon không cả nhà ạ. Chỉ biết là nước mắm pha xong nếm đã thấy ngon lắm rồi, để chấm thịt luộc hay rau muống luộc chắc chắn sẽ ngon đỉnh".

Chỉ một dòng chia sẻ mộc mạc thôi mà đủ khiến dân tình "đổ rầm rầm". Hình ảnh một mẹ bỉm tất bật chăm hai con nhỏ nhưng vẫn dành thời gian tỉ mẩn rửa sấu, pha mắm, xếp từng quả vào hũ khiến nhiều người vừa mê vừa nể. Bởi sấu ngâm mắm nghe thì bình dân, nhưng để ra được hũ vừa giòn, vừa thấm, vừa đẹp mắt lại đòi hỏi sự kiên nhẫn không hề nhỏ. Với một người mới làm lần đầu, thành quả của Phương Oanh được khen là "trên cả mong đợi".

Hội chị em rần rần mách nước: Sấu non hay sấu già mới "chuẩn bài"?

Bên cạnh "rổ" lời khen người đẹp đảm đang, làm gì cũng khéo, phần bình luận lại trở thành một "lớp học làm sấu ngâm" thu nhỏ đầy rôm rả. Hóa ra với món tưởng đơn giản này, chị em có nguyên một bí kíp riêng mà không phải ai cũng tỏ.

Điểm được nhắc nhiều nhất chính là chuyện chọn sấu theo mùa. Nhiều người chỉ ra rằng thời điểm này sấu đã vào cuối mùa, quả già hơn nên hợp để ngâm đường lấy nước giải khát, còn nếu ngâm mắm thì nên chọn sấu non đầu mùa mới đạt độ giòn sần sật và ăn mới "hao cơm". Một chị em chia sẻ tường tận: "Mình thích ngâm bằng sấu non thơm ngon và không có vị chát, lấy dao đập dập nhẹ quả sấu rồi ngâm với ớt tỏi và mắm Cát Hải loại bình thường vị truyền thống 27 đạm thôi, ngâm 1 tuần là thơm ngon lắm rồi, giờ là sấu già rồi ngâm không ngon nữa".

Lời mách nước chân thành ấy nhanh chóng nhận được nhiều đồng tình, thậm chí có người còn ngơ ngác hỏi lại: "Sấu già này cũng ngâm mắm hả em?". Cũng dễ hiểu thôi, bởi sấu đầu mùa thường được ưu ái để làm sấu ngâm mắm hoặc om vịt, còn sấu cuối mùa quả to, già, ngọt hơn thì lại "đúng bài" với hũ sấu ngâm đường vàng óng. Mỗi loại một vẻ, quan trọng là chọn đúng thời điểm để món ăn phát huy hết độ ngon.

Dù vậy, chẳng ai trách Phương Oanh cả, ngược lại còn dành cho cô sự yêu mến vì tinh thần chịu khó vào bếp. Với người mới bắt đầu, làm sai một chút rồi rút kinh nghiệm cũng là chuyện hết sức bình thường. Và biết đâu, mùa sấu non năm sau, mẹ bỉm hai con lại chiêu đãi dân tình một hũ sấu ngâm mắm "chuẩn không cần chỉnh", giòn tan đến miếng cuối cùng.