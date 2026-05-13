Sáng 13/5, cộng đồng mạng châu Á xôn xao trước bài đăng cho biết Nine Naphat vẫn còn giữ loạt ảnh thuở còn yêu nhau mặn nồng với Baifern Pimchanok. Được biết, những tấm hình này ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp của cặp đôi 1 thời khi cùng đi hẹn hò, du lịch và tổ chức sinh nhật cho nhau trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc.

Khi chiêm ngưỡng lại loạt khoảnh khắc ấm áp của Baifern Pimchanok - Nine Naphat khi còn bên nhau, nhiều khán giả đã không khỏi hoài niệm xen lẫn tiếc nuối cho cuộc tình dang dở của 2 ngôi sao đình đám.

Đồng thời, netizen cũng tranh cãi sôi nổi trước việc Nine vẫn giữ loạt hình với Baifern trên trang cá nhân có hơn 5 triệu người theo dõi ngay cả khi đã công khai bạn gái mới. 1 bộ phận khán giả cho rằng nam tài tử sinh năm 1996 vẫn còn lụy tình ngọc nữ hàng đầu showbiz Thái Lan nên mới không xóa ảnh cô. Trong khi đó, nhiều fan nhấn mạnh việc Nine còn giữ ảnh tình cũ Baifern không thể chứng minh anh vẫn vương vấn đối phương. Theo những khán giả này, do Nine quá bận rộn với công việc, cộng thêm những bài đăng về Baifern đều từ rất lâu rồi nên nam diễn viên mới lười, không có thời gian kéo xuống loạt bài post cũ để xóa hình ngọc nữ Tbiz. Trên thực tế ngoài đời, cũng có nhiều người vẫn giữ ảnh tình cũ sau khi đã chia tay dù không còn chút lưu luyến gì tới đối phương.

Nine vẫn vẫn giữ những hình ảnh hạnh phúc bên Baifern được chụp vào thời điểm họ còn đang hẹn hò. Ảnh: IGNV

Vào trang cá nhân của Nine ở thời điểm hiện tại, khán giả không khỏi bồi hồi khi vẫn còn có thể xem được clip cùng hình ảnh Baifern tổ chức sinh nhật cho nam diễn viên này hồi tháng 5/2024. Ảnh: IGNV

Được biết sau 2 năm chia tay Baifern, Nine đã công khai bạn gái mới, và cô gái này hiện không hoạt động trong showbiz. Còn nhớ trong buổi phỏng vấn với truyền thông Thái vào chiều 8/5, Nine đã khiến cả châu Á dậy sóng khi dõng dạc xác nhận: “Tôi hiện đang hẹn hò với 1 người ngoài ngành giải trí, tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, cứ từ từ thôi. Tôi muốn giữ gìn mối quan hệ này trong không gian riêng tư, muốn dành sự riêng tư cho cô ấy và cả gia đình cô ấy nữa. Tôi là ‘hoa đã có chủ’ rồi”.

Tới chiều 11/5, tờ Tnews gây sốt khi bất ngờ hé lộ về danh tính tình mới của Nine, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao bàn tán. Theo nguồn tin, bạn gái hiện tại của nam diễn viên được cho là influencer Malinee C nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, có hơn 214 ngàn người theo dõi trên Instagram. Truyền thông xứ sở chùa vàng phát hiện ra Nine đã nhấn like hầu như tất cả các bài đăng của cô gái nói trên liên tục từ tháng 11 năm ngoái cho đến nay. Được biết, Malinee C sở hữu làn da trắng trẻo cùng vóc dáng thon thả, nuột nà và gu thời trang cá tính, nổi bật.

Nine tuyên bố có bạn gái ngoài ngành giải trí cách đây vài ngày. Thông tin này tới nay vẫn còn gây bàn tán khắp cõi mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: X

Ngay sau khi Nine xác nhận đã có bạn gái mới, netizen nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào việc Baifern dường như cũng đang mập mờ, có gì đó với nam diễn viên kiêm ca sĩ kém 6 tuổi Porsche Sivakorn. Theo đó, tin đồn Baifern - Porsche đang yêu đương bùng lên dữ dội vào sáng 9/5 xuất phát từ màn lộ diện bên nhau đầy thân mật của 2 ngôi sao trong buổi họp báo tuyên truyền cho bộ phim My Dearest Assassin.

Tại sự kiện này, loạt cử chỉ đáng ngờ mà Porsche dành cho Baifern đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của công chúng và trở thành chủ đề nóng gây bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Suốt hoạt động quảng bá phim mới, Porsche luôn chăm sóc đàn chị không rời nửa bước, từ chủ động kéo ghế cho Baifern ngồi lúc phỏng vấn cho đến việc anh luôn đưa tay cho nữ diễn viên này vịn vào mỗi khi di chuyển lên xuống bậc thang. Trước ống kính, nam tài tử sinh năm 1998 lộ rõ vẻ lo lắng cho Baifern, lo rằng cô có thể vấp phải chiếc váy dài lộng lẫy và gặp sự cố ngoài ý muốn ngay giữa sự kiện.

Chưa dừng lại ở đó, trên trang cá nhân, 2 ngôi sao còn thi nhau tán dương, khen ngợi đối phương. Khi Baifern hết lời khen ngợi Porsche: “Giỏi lắm” , nam diễn viên này đã không ngần ngại gửi tới đàn chị những mỹ từ “có cánh”: “Chị mới là người giỏi hơn nè”.

Ngoài ra, động thái từ phía người quản lý của Baifern cũng khiến netizen không khỏi xôn xao. Theo đó, trong đoạn clip do quản lý của Baifern đăng lên, cư dân mạng ngỡ ngàng khi nhận ra người này bỗng dành sự ưu ái đặc biệt cho Porsche. Camera của vị quản lý đã thường xuyên hướng sang phía nam diễn viên 1 cách rõ ràng, đến mức bị netizen trêu rằng “quản lý của Baifern nhưng còn tập trung vào Porsche hơn cả Baifern”. Từ đây, công chúng đặt ra nghi vấn Baifern - Porsche đang bí mật hẹn hò và nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ phía quản lý của đàng gái.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Baifern lẫn Porsche đều chưa có động thái phản hồi về nghi vấn hẹn hò gây xôn xao khắp cõi mạng suốt những ngày vừa qua.

Porsche dành cho Baifern ánh mắt đầy ngọt ngào tại sự kiện ra mắt phim My Dearest Assassin, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với đàng gái. Ảnh: X

Porsche chủ động kéo ghế cho Baifern ngồi lúc phỏng vấn ở sự kiện tuyên truyền phim cách đây ít ngày. Ảnh: X

Baifern - Porsche tán dương nhau hết lời trên trang cá nhân. Ảnh: X

Porsche Sivakorn sinh năm 1998, là ca sĩ, rapper kiêm diễn viên khá nổi tiếng tại Thái Lan. Anh hiện là thành viên của nhóm nhạc nam TRINITY. Trước đó, anh cũng từng hoạt động trong 1 số nhóm nhạc khác như Nine by Nine, V.R.P,... Trên mặt trận diễn xuất, Porsche ghi dấu ấn qua 1 số bộ phim như Học Viện Mỹ Nam, Biến Cố Gia Tộc,... Ảnh: X

Nine Naphat - Baifern Pimchanok từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm”, khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Còn nhớ 2 nghệ sĩ từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Friend Zone và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.