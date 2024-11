Tối ngày 1/11 vừa qua, Baifern Pimchanok đã xuất hiện trong sự kiện trao giải của Iqiyi tại Thái Lan cùng nhiều nghệ sĩ đình đám trong và ngoài nước.

Ngay khi xuất hiện, mỹ nhân "Chiếc Lá Bay" đã trở thành tâm điểm được truyền thông săn đón nhờ nhan sắc xinh đẹp quyến rũ.

Baifern Pimchanok nói rõ về nghi vấn tình cảm với Jes Jespipat

Bên cạnh nhan sắc ngày càng lên hương, truyền thông quan tâm tới nghi vấn tình cảm giữa Baifern Pimchanok và bạn diễn - nam diễn viên Jes Jespipat xảy ra gần đây.

Baifern Pimchanok khẳng định rõ, mối quan hệ giữa cô cùng Jes Jespipat chỉ là bạn bè, không bao giờ tiến xa hơn được. Mỹ nhân "Chiếc Lá Bay" cho biết, bản thân muốn chia sẻ thẳng thắn để công chúng và người hâm mộ không phải mong chờ.

Sau gần 4 tháng chia tay Nine Naphat, Baifern Pimchanok chia sẻ rằng, bản thân vẫn độc thân và không có ai theo đuổi cô. Người đẹp cảm thấy hiện tại mình chưa cần phải có thêm ai bên cạnh. Baifern Pimchanok cho rằng, cứ tự yêu lấy bản thân là đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Về chuyện bao giờ có tình yêu mới, Baifern Pimchanok nói, mình không sợ yêu, nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ tới.

Tới nay Baifern Pimchanok và Nine Naphat đã chia tay được gần 4 tháng

Đầu tháng 7/2024, Nine Naphat mở họp báo chính thức xác nhận chuyện anh và Baifern Pimchanok chia tay. Về nguyên nhân chia tay, Nine Naphat xin phép không nói rõ chi tiết. Tuy nhiên, công chúng vẫn luôn khẳng định rằng, nguyên nhân khiến cả hai chia tay là vì mẹ Nine Naphat ngăn cấm. Tới giữa tháng 7/2024, Baifern Pimchanok cũng xuất hiện trong 1 sự kiện và trả lời về chuyện chia tay. Cô thừa nhận bản thân vô cùng đau lòng, nhưng không ai có lỗi trong câu chuyện này.