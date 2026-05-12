Rầm rộ loạt ảnh bạn gái mới của Nine Naphat, Baifern thua xa từ nhan sắc tới thân hình?

Thông tin Nine Naphat công khai hẹn hò bạn gái mới sau 2 năm chia tay Baifern Pimchanok đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á suốt 3 ngày qua. Tới chiều 11/5, tờ Tnews gây sốt khi bất ngờ hé lộ về danh tính tình mới của Nine, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao bàn tán.

Theo nguồn tin, bạn gái hiện tại của Nine được cho là influencer Malinee C nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, có hơn 214 ngàn người theo dõi trên Instagram. Truyền thông xứ sở chùa vàng phát hiện ra Nine đã nhấn like hầu như tất cả các bài đăng của cô gái nói trên liên tục từ tháng 11 năm ngoái cho đến nay. Được biết, Malinee C sở hữu làn da trắng trẻo cùng vóc dáng thon thả, nuột nà và gu thời trang cá tính, nổi bật.

Khi cùng đặt lên bàn cân so sánh, nhan sắc Malinee C chưa thể sánh ngang được Baifern nhưng vóc dáng của nàng influencer lại được nhận xét là chẳng hề kém cạnh nữ minh tinh đình đám sinh năm 1992.

Malinee C vẫn còn kém khá xa ngọc nữ Tbiz Baifern Pimchanok từ nhan sắc, ngũ quan cho tới khí chất. Ảnh: IGNV

Khán giả nhận xét, gương mặt Malinee C trông khá đại trà, phổ thông, không có được nét riêng quyến rũ như Baifern. Ảnh: IGNV

Vậy nhưng, vóc dáng của Malinee C lại chẳng hề kém cạnh so với Baifern. Cả 2 cùng sở hữu vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa cùng vòng 1 gợi cảm. Ảnh: IGNV

Thân hình thon thả, nuột nà của cả Malinee C lẫn Baifern đều là niềm ao ước đối với nhiều cô gái. Ảnh: IGNV

Tính tới thời điểm hiện tại, Nine Naphat vẫn chưa có động thái lên tiếng trước thông tin cô nàng influencer Malinee C hiện là người chiếm giữ được trái tim anh.

Trước đó, trong buổi phỏng vấn với truyền thông Thái vào chiều 8/5, Nine đã khiến cả châu Á dậy sóng khi dõng dạc xác nhận đang hẹn hò tình mới: “Tôi hiện đang hẹn hò với 1 người ngoài ngành giải trí, tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, cứ từ từ thôi. Tôi muốn giữ gìn mối quan hệ này trong không gian riêng tư, muốn dành sự riêng tư cho cô ấy và cả gia đình cô ấy nữa. Tôi là ‘hoa đã có chủ’ rồi”.

Nine tuyên bố có bạn gái ngoài ngành giải trí cách đây đúng 3 ngày. Thông tin này tới nay vẫn còn gây bàn tán khắp cõi mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: X

Trước khi công khai yêu bạn gái mới ngoài showbiz, Nine từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với ngọc nữ Baifern Pimchanok hơn anh 4 tuổi. Còn nhớ Baifern - Nine từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Friend Zone và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Bà Moo Pimpaka được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X